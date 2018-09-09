Gazetecilik Ã¼zerine bir koÃ§aklama(!)

Ã–rgÃ¼tlÃ¼ cehaletin egemenliÄŸi ve pis kokular.

Adnan GERGER

Son yÄ±llarda günlük hayatÄ±n giderek nasÄ±l baÅŸÄ±boÅŸluÄŸun girdabÄ±na düÅŸtüÄŸünü ve giderek artÄ±k çekilmez bir hal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmüyor musunuz? ÇarÅŸÄ±, kent merkezleri, pazar yerleri, piknik alanlarÄ± caddeler, kaldÄ±rÄ±mlar, otobüs duraklarÄ±, toplu taÅŸÄ±m araçlarÄ±, terminaller, spor salonlarÄ±, stadyumlar, hastaneler, devlet daireleri gibi toplumun ortak yaÅŸam alanlarÄ±nda bireyin orada bulunma hakkÄ±nÄ± yine baÅŸka bireyler tarafÄ±ndan elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k etmiyor musunuz? Toplum içerisinde insan davranÄ±ÅŸ biçim ve kalitesinin nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini, topluluk içerisinde görgü ve insani iliÅŸkilerin nasÄ±l zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetmiyor musunuz? Bu deÄŸiÅŸen insanlarÄ±n nasÄ±l da kabalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rgan olduÄŸunun farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z? HoÅŸgörü sözcüÄŸünün lügatimizden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rgan ve ÅŸiddete dayalÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±n normalleÅŸtiÄŸini ve bu tutumun her yerde ve üstelik gerekçesiz, durup dururken sÄ±k sÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemlemiyor musunuz?

Kentleri çok sÄ±k geziyorum. Bu yazÄ±yÄ± da iÅŸte gezilerden sonra ve medyada duyduÄŸum haberler ve bu haberlerin sunuÅŸ biçimleri üzerine yazmaya karar verdim. Sait Faik, “Yazmasam deli olacaktÄ±m” demiÅŸti ya, ben de bu gözlemlerimi yazmasam bir gazeteci olarak ömrümün sonuna kadar vicdan azabÄ± çekecektim, içime dert olacaktÄ±. Toplumsal cinnet geçirildiÄŸi hissi verilen böylesine bir ortamda bir insanÄ±n deli olma ya da travma geçirme halinin bile artÄ±k çok hafif kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söylesem yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey söylemiÅŸ olmayacaÄŸÄ±m. Tek tek anlatacaÄŸÄ±m. YaÅŸamsal somut örnekler vererek yazÄ±ma devam edeyim. Öyle ÅŸeyler yaÅŸÄ±yoruz ki insanÄ±n aklÄ± dimaÄŸÄ± duruyor. VicdanÄ±nÄ±z hiç mi yok diye insanÄ±n baÄŸÄ±rasÄ± geliyor, Parkta oynayan çocuk gürültü yaptÄ±ÄŸÄ± için ateÅŸ açan adamÄ± düÅŸünün. Bir insan böyle ÅŸeye nasÄ±l cüret eder? Hangi mantÄ±ksal bir yaklaÅŸÄ±m sonucu bir insan böylesine küstah ve cüretkar olur? Bu ne öz güvendir, böyle… Ya sokak hayvanlarÄ±na canice vahÅŸice eziyet edenlere, iÅŸkence edenlere ne denir? Bu nasÄ±l bir gözü dönmüÅŸlük? Ben daha sokakta, toplu taÅŸÄ±m araçlarÄ±nda kadÄ±nlara yönelik sözlü ve elle yapÄ±lan tacizleri saymÄ±yorum. KadÄ±nlara yönelik ÅŸiddeti, küçük yaÅŸta evliliklerden hiç bahsetmiyorum. Ya düÄŸünlerde havalara sÄ±kÄ±lan kurÅŸunlar? Ya kentlerde konvoylarla ana caddelerde yol kesmeler, arabadan havaya ateÅŸ açmalar? Muhalefet olduÄŸu bilinen kiÅŸiyi görünce onca insan sürü halinde hÄ±nçla niye saldÄ±rÄ±rlar? Kim bunlar, kim? BunlarÄ±n ben sosyolojik, psikolojik tanÄ±mlarÄ±ndan vazgeçin, öÄŸrenmek de istemiyorum… AsÄ±l kafamdaki soru, ÅŸu; “Peki, neden yapÄ±yorlar böyle? Böyle yapmaya nasÄ±l cesaretle devam ediyorlar?” YanÄ±tÄ± çok kolay… Çünkü biliyorlar ki, yaptÄ±klarÄ± yanlarÄ±na kâr kalacak? Hatta kimilerinin sÄ±rtlarÄ± sÄ±vazlanacak?

Trafik bir ülkenin uygarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk göstergesidir, derler. Bilmiyorum farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z? Kentlerde trafik keÅŸmekeÅŸliÄŸini… HayÄ±r, hayÄ±r… Ben trafik yoÄŸunluÄŸundan söz etmiyorum, bir iÅŸgalden söz edeceÄŸim. KaldÄ±rÄ±mlar artÄ±k araçlarÄ±n park alanÄ± haline gelmiÅŸ durumda. Caddeler ikiÅŸerli üçlü uluorta park edilmiÅŸ araçlarla dolu. MaÄŸaza, dükkan, lokanta ve iÅŸyerleri zaten caddeleri boydan boya özel parkÄ± gibi kullanÄ±yor. Hareket eden trafik daha beter… ArtÄ±k kimse sinyal vermiyor, kimse kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k mÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k takmÄ±yor. Yayalar da sürücüler gibi trafik kurallarÄ±ndan habersiz yaÅŸÄ±yorlar. Daha doÄŸrusu herkes artÄ±k toplum içerisinde yaÅŸam kurallarÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden yaÅŸamayÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirdi. Ne bir soran var ne bir denetim…

Toplu taÅŸÄ±m araçlarÄ±nda insanlarÄ±n birbirine davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±, koltuklara oturma biçimlerini ve birbirine saygÄ±sÄ±nÄ±n ne hale geldiÄŸini söylemeye dilim varmÄ±yor. Ancak kamu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±nda insanÄ± rahatsÄ±z eden ter kokusu ve bunu önlemek için temizlik gerektiÄŸi hakkÄ±nda ‘tveet’ atan Emre Kongar, sosyal medyada linç ediliyordu. Kongar, bu durumu önceki gün “SiyasallaÅŸan Ter Kokusu!” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda kendisini eleÅŸtirenlerin iktidara yakÄ±n görüÅŸleri savunan kiÅŸiler olduÄŸunu belirtti ve “Bence örgütlü cehaletin egemenliÄŸi bile pisliÄŸi savunmamalÄ±, temizliÄŸi özendirmelidir...” dedi. Söz açÄ±lmÄ±ÅŸken bir gazeteci olarak medyayla ilgili bir iki tespitimizi buraya aktaralÄ±m. Cumartesi Anneleri, Dersim’deki orman yangÄ±nÄ± ve onlarca masum insanÄ±n öldüÄŸü ve yaralandÄ±ÄŸÄ± Çorlu tren kazasÄ±yla yine onca masum çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n cayÄ±r cayÄ±r yanarak öldüÄŸü ‘AladaÄŸ’daki yurt’ davasÄ±yla ilgili haberlerin ele alÄ±nÄ±ÅŸ biçimi, sorgulanÄ±ÅŸÄ±, haber dili insanÄ±n vicdanÄ±nÄ± sÄ±zlatÄ±yor. SanÄ±rsÄ±nÄ±z ki bu olaylar, normal sÄ±radan her gün yaÅŸanan öylesine olaylar… DahasÄ± medyada yeni bir alÄ±ÅŸkanlÄ±k oluÅŸtu. Yeni bir haber türü… Tüm olumsuzluklarÄ± vatandaÅŸÄ±n sÄ±rtÄ±na bindirme, bütün sorumluluklarÄ± vatandaÅŸa yükleme… Elbette insan aklÄ± ve zekasÄ±yla alay eden bu haberlerden ve bu haberleri kaderleriymiÅŸ gibi izleyen çoÄŸunluktan örnek vereceÄŸim ama hangisini vereceÄŸime ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorum. Örnek… Sel baskÄ±nlarÄ±ndan sonra hani yetkililerin iklim koÅŸullarÄ±nÄ±n (Bu iklim koÅŸullarÄ± sanki dünyada bir tek bu ülkede etkisini gösteriyor) deÄŸiÅŸtiÄŸi ÅŸeklinde bahane bulduklarÄ± yaÄŸmurlar öncesi medyada çÄ±kan haberlere bakÄ±yorsunuz. Hemen uyarÄ±lar yapÄ±lÄ±yor, alarm veriliyor, “YaÄŸÄ±ÅŸ olacak, önlem alÄ±n” diye… Ä°nsanlar nasÄ±l önlem alacak? Gidip hemen kanalizasyon mu açacak, kesilen aÄŸaçlarÄ±n yerine aÄŸaç mÄ± dikecek, dere yataklarÄ±nda yerleÅŸime izin veren ve ÅŸehir planlamasÄ±ndan habersiz olan belediyelerin verdiÄŸi projeleri mi iptal edecek, alt yapÄ±sÄ± olmadan ve otopark gibi sosyal kullanÄ±m alanlarÄ±nÄ± yapmadan dikilen devasa beton binalara mÄ± engel olacak. Ha söylesenize insanlar kendilerini bu yaÄŸÄ±ÅŸlardan nasÄ±l koruyacak, nasÄ±l önlem alacak?

FotoÄŸraf: Pixabay

Bir örnek daha vereyim. Åžarbonlu etin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit ediliyor. Hemen medyada haberler yapÄ±lÄ±yor. “SakÄ±n ha ÅŸarbonlu et yemeyin.” Ondan sonra mizaha bile rahmet okutacak haberler yapÄ±lÄ±yor, “Åžarbonlu et nasÄ±l belli olur?”, “Et alÄ±rken nelere dikkat edilmeli?” diye… Sanki vatandaÅŸ, bir bakÄ±ÅŸta etin ÅŸarbonlu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlar… Sanki vatandaÅŸ yanÄ±nda veteriner ve tahlil laboratuvarÄ± taÅŸÄ±yor. Yumurta ve tavuk olayÄ± da ha keza, öyle… “Organik yumurta ve tavuk yiyin” diye sÄ±k sÄ±k haber yapÄ±lÄ±r da, bir tek gün yumurta ve tavuk üreten çiftliklere ait denetimle ilgili haber yapÄ±lmaz. Ya da bu çiftlikler dünyada yasaklandÄ±ÄŸÄ± halde bu ülkede neden hâlâ kullanÄ±mda olan bu zehirli ilaçlarÄ± nereden getirdiÄŸine, nasÄ±l rahatlÄ±kla kullandÄ±ÄŸÄ±na dair bir haber ne okursunuz ne iÅŸitirsiniz. Bu hormonlu ilaçlarla yapÄ±lan ya da insana zarar verecek gÄ±da üretimlerine örnek vermeye kalkacak olursak sayfalar yetmiyor.

Son bir kez daha örnek vereyim de yiyecekleri bize “zehir zÄ±kkÄ±m” eden konuyu da kapatalÄ±m. O zehirli ilaçlarÄ±n etkisinden kurtulmak için meyve ve sebzelerin sirkeli suyla yÄ±kanma yöntemi ana-babadan kalan bir yöntem olduÄŸunu herkes bilir. Bilir de haber bültenleri öyle demiyor. Haber bültenleri, “Meyve-sebzeleri sirkeli suda yÄ±kamayÄ±n. Zehirli ilaçlar, sirkeli suyla giderilmiyor. Daha çok zehirlenirsiniz” diye insanlarÄ± uyarÄ±yor. Hormonlu mormunlu üretilmesinden vazgeçtim peki insanlar sebze ve meyvelerin üzerindeki ilaçlarÄ± nasÄ±l temizleyecek? Böylesine zehirli ilaç kullanÄ±mÄ±na kim izin veriyor? Bu yok. Varsa yoksa insanlar uyarÄ±lÄ±yor da uyarÄ±lÄ±yor. De babam ha babam insanlarÄ±n alarmda olmasÄ± isteniyor.

BakÄ±n sÄ±rasÄ± gelmiÅŸken güncel bir konudan da bahsetmeden geçemeyeceÄŸim. 20 milyon öÄŸrenci yeni eÄŸitim ve öÄŸretim yÄ±lÄ±na hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor. Peki, bu 20 milyon öÄŸrencinin kalem, silgi gibi kÄ±rtasiye; su matarasÄ±, beslenme çantasÄ±, suluk gibi malze-melerle ayakkabÄ±lar, okul giysiler nedeniyle saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n ciddi biçimde tehdit altÄ±nda olduÄŸuna dair haber duydunuz mu? Keza aynÄ± ÅŸekilde kantinlerde satÄ±ÅŸa sunulan markasÄ±z, ucuz, inorganik boyar maddelerle imal edilmiÅŸ ÅŸekerlemelerin varlÄ±ÄŸÄ± ve bunlarla ilgili denetimlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yapÄ±lacaÄŸÄ±na dair haberler duydunuz mu? Bu konuda bilimsel tespitleri de duyamazsÄ±nÄ±z.

Peki, böylesine nice yaÅŸamsal sorunlarÄ±n neden çözümsüz bir ÅŸekilde çoÄŸalÄ±yor, sorusunu sormanÄ±n sÄ±rasÄ± gelmedi mi, artÄ±k… Buna paralel olarak örgütlü cehaletin neden bir virüs gibi yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorusunu da… AslÄ±nda yanÄ±tÄ± çok basit... Günü kurtarmak için yapÄ±lan haber bültenleriyle dolu medyanÄ±n var olduÄŸunu bilmek her ÅŸeyi açÄ±klamasÄ±na açÄ±klÄ±yor da… Yedi sülalelerine yetecek kadar birikimleri olmasÄ±na karÅŸÄ±n hâlâ “ekmek parasÄ±!” diyen ve geçmiÅŸte ‘gazeteci’ diye bildiÄŸimiz bazÄ± kiÅŸilerle ve sonradan ‘atanmÄ±ÅŸ’ kiÅŸilerin yönettiÄŸi ve çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± medyadan böyle bir sorumluluk beklemek elbette büyük safdillik olur. Onlar ki, hep ‘kahramanlÄ±k’ peÅŸindedir…

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