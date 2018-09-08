SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± 2 buÃ§uk milyon TL kira mÄ± Ã¶dÃ¼yor?

CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± binaya aylÄ±k 2 buÃ§uk milyon TL kira Ã¶dediÄŸi iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± binaya aylÄ±k 2 buçuk milyon lira kira ödemesini Bakan Fahrettin Koca’ya sordu. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yÄ±llardÄ±r Ankara’nÄ±n SÄ±hhiye semtinde kullandÄ±ÄŸÄ± binadan Bilkent’te büyük bir binaya taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Eski bina defterdarlÄ±k hizmeti için Ankara ValiliÄŸine bÄ±rakÄ±lÄ±rken, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ayda 2 milyon TL kira ödenen binaya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, kiranÄ±n 2018 yÄ±lÄ±nda da 2 buçuk milyon TL olduÄŸu gündeme geldi. CHP’li TanrÄ±kulu, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca’nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verdiÄŸi soru önergesinde “SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yeni bina için kira olarak 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n 5 aylÄ±k dönemi için toplamda 10 milyon 373 bin 267 lira ödendiÄŸi doÄŸru mudur?” dedi. BakanlÄ±k bütçesinde görünmeyen kira bedelinin döner sermayeden mi ödendiÄŸini soran TanrÄ±kulu, bakanlÄ±ÄŸÄ±n daha kaç yÄ±l bu kira üzerinden anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±na yanÄ±t istedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 21:53

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