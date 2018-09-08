Av. Can Atalayâ€™dan AladaÄŸ tepkisi: Adalet mÃ¼cadelemiz devam edecek

AladaÄŸâ€™daki yurt yangÄ±nÄ±nda tutuklu 2 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliye edilmesine ailelerin avukatÄ± Can Atalay tepki gÃ¶sterdi.

11’i öÄŸrenci 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi AladaÄŸ ÖÄŸrenci Yurdu faciasÄ±nÄ±n davasÄ±nÄ±n son duruÅŸmasÄ±nda tutuklu son iki sanÄ±ÄŸÄ±n da salÄ±verilmesi ile olayÄ±n üzerinden daha iki yÄ±l geçmeden tüm sorumlular serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Ailelerin avukatÄ± Can Atalay, kararÄ± “Kabul edilebilir bir tarafÄ± yok” sözleriyle tepki gösterdi.

SüleymancÄ±lar Cemaati’ne ait öÄŸrenci yurdunda, 29 KasÄ±m 2016 günü elektrik panosundan çÄ±kan yangÄ±n sonucu 11’i öÄŸrenci olmak üzere 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. YaÅŸanan faciaya dair yurdun yöneticilerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 14 sanÄ±k hakkÄ±nda 15’er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle açÄ±lan davanÄ±n Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruÅŸmasÄ±nda tutuklu Yurt Müdürü Cuma Ali Genç ile AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail UÄŸur’un “adli kontrol” ÅŸartÄ±yla tahliyelerine karar verildi. Verilen bu tahliye kararlarÄ± ile davada tutuklu sanÄ±k kalmadÄ±.

2 YIL GEÇMEDEN SERBEST KALDILAR

Mevzuata göre, öncelikle o yaÅŸtaki çocuklarÄ±n özel eÄŸitim yurtlarÄ±nda olmamasÄ± gerektiÄŸi üzerinde duran Av. Atalay, ruhsatsÄ±z olan ve yangÄ±n tekniÄŸi hakkÄ±nda yöneticilerin hiçbir bilgi sahibi olmadÄ±ÄŸÄ± raporlara yansÄ±yan bu binada çocuklarÄ±n yanarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti. Olayla ilgili haklarÄ±nda dava açÄ±lan sanÄ±klarÄ±n tümünün olayÄ±n üzerinden daha bir ay geçmeden tahliye edildiÄŸini, kamuoyunun Ä±srarlÄ± mücadelesi ve baskÄ±sÄ± sonucu tekrar tutuklandÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Atalat, facianÄ±n üzerinden 2 yÄ±l bile geçmeden tüm sanÄ±klarÄ±n ÅŸimdi tekrar tahliye edildiÄŸini söyledi. Atalay, verilen karara “Bu ülkede sÄ±rf düÅŸüncelerini söyledikleri için insanlara aÄŸÄ±r cezalar veriliyor. Fakat 11’i öÄŸrenci 12 kiÅŸinin ölümünden sorumlu kiÅŸiler serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Bunun kabul edilecek bir tarafÄ± yok” sözleriyle isyan etti.

AladaÄŸ davasÄ±nda son tutuklular da tahliye edildi, aileler tepkili

‘BÄ°NANIN YIKIMI HIZLI GERÇEKLEÅžTÄ°’

Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yurt binasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmamasÄ± yönünde verdiÄŸi karara raÄŸmen, iddianameyi hazÄ±rlayan savcÄ±nÄ±n talimatÄ±yla yÄ±kÄ±lmasÄ±yla delillerin yok edildiÄŸini de ifade etti. Atalay, “O binanÄ±n yÄ±kÄ±lmamasÄ± gerekiyordu. Orada bilirkiÅŸi gelip incelemeler yapmalÄ±ydÄ±. Teknik olarak neyin eksik olduÄŸun o zaman ortaya çÄ±kacaktÄ±. SÄ±rf gerçeklerin ortaya çÄ±kmamasÄ± için bina hÄ±zlÄ± bir kararla yÄ±kÄ±ldÄ±” dedi.

‘MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z’

Mahkemenin verdiÄŸi tahliye kararlarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu söyleyen Av. Atalay, “Mahkeme baÅŸkanÄ± yeni adli dönemde görevlendirildi. Bu dava toplumsal bir konu ve uzun bir dava, ne zaman bu kadar detaylÄ± inceleyip karar verdiÄŸi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir durum” ifadelerini kullandÄ±.

Atalay, 13 Eylül’de görülecek davada mahkemenin talepte bulunduÄŸu birleÅŸtirme kararÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±p çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ±n ise belirsiz olduÄŸunu belirtti. BirleÅŸtirme kararÄ± verilmesi halinde adalet mücadelelerine 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde devam edeceklerini söyleyen Av. Atalay, “Bu faciada sorumlu olanlarÄ±n gerekli cezayÄ± almasÄ±nÄ± saÄŸlayana kadar mücadele edeceÄŸiz” dedi. (Adana/MA)

AladaÄŸ davasÄ±nda son tutuklular da tahliye edildi, aileler tepkili

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:52

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