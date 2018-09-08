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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:57
Twitter ekran görüntüsü
Ä°stanbul Su SporlarÄ± Festivali, Twitter'da bu karelerle paylaÅŸÄ±ldÄ±
08 EylÃ¼l 2018 15:35
Ä°stanbul Su SporlarÄ± Festivali'yle aynÄ± anda baÅŸlayan yaÄŸmur nedeniyle ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, #ibbsufest2018 etiketiyle paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Spor Ä°stanbul, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Gençlik ve Spor MüdürlüÄŸü ve ilgili 6 Federasyonla iÅŸbirliÄŸi içerisinde düzenlenen UluslararasÄ± Ä°stanbul Su SporlarÄ± Festivali, kuvvetli yaÄŸmurla birlikte baÅŸladÄ±.
YaÄŸmur nedeniyle yolda kalan insanlarÄ±n ve arabalarÄ±n görüntüsü eÅŸliÄŸinde yapÄ±lan #ibbsufest2018 etiketli paylaÅŸÄ±mlarda ilginç fotoÄŸraflar yer aldÄ±.
Ä°ÅŸte, o paylaÅŸÄ±mlardan bazÄ±larÄ±:
— Mert Yiyit (@MertYiyitt) 8 Eylül 2018
— Ecem (@ecmdnzalt) 8 Eylül 2018
— Adem Yilmaz (@ayilmaz_61) 8 Eylül 2018
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:57
Ä°stanbul'da saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkiledi, araÃ§lar mahsur kaldÄ±
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