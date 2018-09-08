Ä°stanbul Su SporlarÄ± Festivali, Twitter'da bu karelerle paylaÅŸÄ±ldÄ±

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Ä°stanbul Su SporlarÄ± Festivali, Twitter'da bu karelerle paylaÅŸÄ±ldÄ±

    • 08 EylÃ¼l 2018 15:35

    Ä°stanbul Su SporlarÄ± Festivali'yle aynÄ± anda baÅŸlayan yaÄŸmur nedeniyle ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, #ibbsufest2018 etiketiyle paylaÅŸÄ±ldÄ±.

    Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Spor Ä°stanbul, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Gençlik ve Spor MüdürlüÄŸü ve ilgili 6 Federasyonla iÅŸbirliÄŸi içerisinde düzenlenen UluslararasÄ± Ä°stanbul Su SporlarÄ± Festivali, kuvvetli yaÄŸmurla birlikte baÅŸladÄ±.

    YaÄŸmur nedeniyle yolda kalan insanlarÄ±n ve arabalarÄ±n görüntüsü eÅŸliÄŸinde yapÄ±lan #ibbsufest2018 etiketli paylaÅŸÄ±mlarda ilginç fotoÄŸraflar yer aldÄ±.

    Ä°ÅŸte, o paylaÅŸÄ±mlardan bazÄ±larÄ±:

    Ä°stanbul'da saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkiledi, araÃ§lar mahsur kaldÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:57
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