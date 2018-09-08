ABDâ€™de makale tartÄ±ÅŸmasÄ± tam gaz

ABDâ€™de, Donald Trump yÃ¶netimi iÃ§erisinde direniÅŸ olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± iÃ§eren makale Ã¼zerine tartÄ±ÅŸmalar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor.

New York Times gazetesinin Makale Editörü James Dao, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yönetimi içinde bir direniÅŸin olduÄŸunu iddia eden ve yönetiminde üst düzey bir görevli tarafÄ±ndan yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen makale hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu.

Dao, çarÅŸamba günü gazetede “isimsiz” olarak yayÄ±mlanan “Trump yönetimi içindeki direniÅŸin bir parçasÄ±yÄ±m” baÅŸlÄ±klÄ± makale hakkÄ±ndaki sorularÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda cevapladÄ±.

Makaleyi yazan kiÅŸiyle direkt temasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dao, çok iyi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve güvendiÄŸi aracÄ± biri üzerinden makalenin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n teklif edildiÄŸini anlattÄ±.

‘TRUMP’A DOLAYLI YARDIM EDÄ°YOR’

Gazetenin makaleyi basmasÄ± Donald Trump yönetiminin sert tepkisini çekerken, bazÄ± Senato üyeleri “makalenin Trump’a dolaylÄ± olarak yardÄ±m ettiÄŸi” görüÅŸünü savunuyor.

Senatonun önemli isimlerinden Cumhuriyetçi Partiden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, konuyla ilgili deÄŸerlendirmesinde, “Trump 2020’de yapÄ±lacak seçimleri kazanÄ±rsa çok kiÅŸi kafayÄ± yiyecek” ifadesini kullandÄ±. New York Times’taki makaleye gönderme yapan Graham, “Bu tür olaylar Trump’a yardÄ±m ediyor. BataklÄ±ÄŸÄ±n içerisinde kendisini hedef almÄ±ÅŸ yaratÄ±klarla çevrildiÄŸi hissini uyandÄ±rÄ±yor.” dedi.

Graham, kendisinin temsil ettiÄŸi eyaleti örnek vererek “Güney Carolina’da New York Times konuÅŸunca kimse dinlemez” sözlerini kaydetti.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray’da Trump’a muhalif isimlerin varolduÄŸu iddialarÄ± üzerine de konuÅŸan Graham, “Bunun ne kadar derin olduÄŸunu bilmiyorum. Belki Trump’Ä±n adamÄ± daha azdÄ±r fakat en sonunda çevresindeki insanlar Trump’Ä±n baÅŸarÄ±sÄ± için uÄŸraÅŸÄ±yor.” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Makalenin ardÄ±ndan Beyaz Saray’da bu yazÄ±nÄ±n kim tarafÄ±ndan yazÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Savunma BakanÄ± James Mattis ve Trump’Ä±n Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi Trump’a yakÄ±n birçok isim, makaleyi sert ÅŸekilde eleÅŸtirdi ve metnin kendileri tarafÄ±ndan yazÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan açÄ±klamalar yaptÄ±. Trump da söz konusu yazÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ±nÄ± “utanç verici” olarak nitelendirdi ve Adalet BakanÄ± Jeff Sessions’Ä±n makalenin isimsiz yazarÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

BaÅŸkan Trump da, kiÅŸinin kimliÄŸini, hangi görevde ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± kaydetti ve bu kiÅŸinin üst düzey bir yetkili çÄ±kmasÄ± halinde bu kiÅŸiyi kendisinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± herhangi bir toplantÄ±da görmek istemediÄŸini söyledi. (Washington/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:41

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