Ä°sveÃ§-TÃ¼rkiye maÃ§Ä±nÄ±n hakemi belli oldu
TÃ¼rkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Ä°sveÃ§'le oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä± Jesus Gil Manzano yÃ¶netecek.
Türkiye'nin, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ä°sveç ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n hakemleri açÄ±klandÄ±.
Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak ve saat 20.45'te baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ä°spanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenirken, dördüncü hakem Inigo Preieto Lopez de Cerain olacak.
MüsabakayÄ± TRT 1 yayÄ±nlayacak.
Türkiye, dün oynanan ilk maçÄ±nda Rusya'ya evinde 2-1 yenilmiÅŸti.
GÜNÜN PROGRAMI
Öte yandan UEFA Uluslar Ligi’nde bugün 5 maç yapÄ±lacak.
A Ligi Grup 2’de saat 19.00’da Ä°sviçre-Ä°zlanda, A Ligi Grup 4’te 21.45’te Ä°ngiltere-Ä°spanya, B Ligi Grup 3’te 16.00’da Kuzey Ä°rlanda-Bosna Hersek, C Ligi Grup 2’de 19.00’da Finlandiya-Macaristan, 21.45’te Estonya-Yunanistan maçlarÄ± oynanacak.
ULUSLAR LÄ°GÄ° TAKVÄ°MÄ°
UEFA’nÄ±n yeni turnuva formatÄ± Uluslar Ligi ile 2020 Avrupa KupasÄ±’na gidecek 4 takÄ±m, belirlenecek. 18-20 KasÄ±m 2018’de sona erecek maçlarÄ±n ardÄ±ndan final fikstürü AralÄ±k 2018’de çekilecek. Finaller ise 5-9 Haziran 2019’da oynanacak. 2020 Avrupa KupasÄ± playoff maçlarÄ± 26-31 Mart 2020’de yapÄ±lacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:38
UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar belli oldu