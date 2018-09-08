Aspendos tarihe meydan okuyor

Aspendosâ€™ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± MÃ– 5. yÃ¼zyÄ±la kadar bilinen kentin geÃ§miÅŸini MÃ– 10. yÃ¼zyÄ±la kadar Ã§ekti.

Antalya’da günümüze kadar ayakta kalmÄ±ÅŸ ender antik tiyatrolardan birine ve su kemerlerine sahip Aspendos antik kenti, asÄ±rlara meydan okuyor. Serik ilçesindeki Aspendos, yerli ve yabancÄ± turistlerin en fazla ziyaret ettiÄŸi ören yerlerinin baÅŸÄ±nda geliyor. Antik kent, oturma sÄ±ralarÄ± ile sahne binasÄ± bir bütün olarak yapÄ±lan antik tiyatro, bir kilometre uzunluÄŸundaki su kemerleri ile dikkati çekiyor. AyrÄ±ca sürdürülen kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ortaya çÄ±kartÄ±lan 2 bin yÄ±llÄ±k iki katlÄ± dükkanlar ve stoa (sütunlu galeri) kompleksi, kentin ticari ve siyasi açÄ±dan önemini gözler önüne seriyor.

Aspendos’ta 2008’den beri arkeolojik çalÄ±ÅŸmalar sürdürdüklerini Aspendos Antik Kenti KazÄ± BaÅŸkanÄ± Doç. Dr. Veli Köse, ilk olarak yüzey araÅŸtÄ±rmalarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±, 2012’den sonra ise Antalya Müzesi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda kazÄ±lar yürüttüklerini kaydetti. Antik kentte 2014’ten bu yana ise Bakanlar Kurulu kararÄ± izniyle kendisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda kazÄ±lara devam ettiklerini dile getiren Köse, “KazÄ±larÄ±mÄ±z MÖ 5. yüzyÄ±la kadar bilinen kentin geçmiÅŸini MÖ 10. yüzyÄ±la kadar çekti. KazÄ±larda o dönemlere ait seramikler ve figürinler (piÅŸmiÅŸ toprak heykelcikler) bulundu. Bu buluntular bölgenin geçmiÅŸi açÄ±sÄ±ndan çok önemliydi.” dedi.

ANTÄ°K TÄ°YATRO

Aspendos Antik Tiyatrosunun günümüze kadar korunmuÅŸ olmasÄ±nÄ±n yapÄ±m ÅŸeklinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Köse, tiyatronun Anadolu’da çok fazla görülmeyen bir yapÄ±m özelliÄŸine sahip olduÄŸunu ifade etti. Köse, tiyatronun oturma yerleri ve sahne binasÄ±nÄ±n bütün olarak yapÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸundan günümüze kadar saÄŸlam ÅŸekilde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Aspendos Tiyatrosu, Roma mimarisinin bir ürünü. Günümüze kadar saÄŸlam kalmasÄ±ndaki bir diÄŸer faktör ise SelçuklularÄ±n burayÄ± kullanmÄ±ÅŸ olmalarÄ±. Özellikle sahne binasÄ±nÄ±n kuzey ve güney kulelerinin olduÄŸu bölümü Alaaddin Keykubat restore ettirerek, saray olarak kullanmÄ±ÅŸ. Kulelerin ve dÄ±ÅŸ cephenin üzerindeki sÄ±valar, kÄ±rmÄ±zÄ± zikzak boyalar Selçuklu’dan günümüze kalmÄ±ÅŸ. Sahne binasÄ± da bu kadar iyi korunduÄŸu için tiyatronun önemi artmÄ±ÅŸ oluyor.”

SU KEMERLERÄ° MÜHENDÄ°SLÄ°K HARÄ°KASI

Arkeologlar için Aspendos antik kentindeki su kemerlerinin belki de antik tiyatrodan çok daha önemli olduÄŸunu dile getiren Köse, neredeyse bir kilometre boyunca uzanan günümüze kalmÄ±ÅŸ su kemerlerinden çok fazla olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Su kemerinin 2 sifonunun ayakta kalmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n da ayrÄ±ca önemini vurgulayan Köse, “Su kemerlerindeki sifonlar yaklaÅŸÄ±k 25 kilometre uzaktan gelen suyu kente basmak için yavaÅŸlatÄ±yor, orantÄ±lÄ± hale getiriyor. Hakikaten bir mühendislik harikasÄ±.” dedi. (Antalya/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:35

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