Zincirin yeni halkasÄ±: Zifir-i Azap

2018â€™in bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu deist nÃ¼fusun artÄ±ÅŸÄ±yla savaÅŸmaya adayan gÃ¼ruha yÃ¶nelik, Zifir-i Azap baÅŸka bir dÃ¶nemin mÃ¼jdeleyicisi olsa gerek.

Alper KAYA

GeçtiÄŸimiz haftalarda, üstelik vizyondaki ikinci haftasÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada senenin en çok izlenen yerli korku filmi “Siccin 5” için bir karalama kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. KampanyayÄ± baÅŸlatan, Yeni Akit’in Ankara Temsilcisi HacÄ± YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± idi. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, “Kur’an Okunurken Ä°nsanlarÄ± ParçalayÄ±p Film Çekiyorlar” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda filmi izlemediÄŸini ve fragman üzerinden yorum yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±k edecek net ifadeler kullanmÄ±ÅŸtÄ±: “Fragman ÅŸöyle: BaÅŸta ve sonda yüce kitabÄ±mÄ±z Kur’an-Ä± Kerim okunuyor. Arada ise cinler kadÄ±nlarÄ± parçalÄ±yor, insanlarÄ± delik deÅŸik ediyor, aÄŸÄ±zlarÄ±ndan gözlerinden iÄŸrenç ÅŸeyler çÄ±kÄ±yor vs. Siccin biliyorsunuz Kur’an’da geçen bir kelime!”

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±’nÄ±n yazÄ±sÄ±nÄ±n bütününe baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman ise pek çok yanlÄ±ÅŸla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yorsunuz. Zira, filmde okunan her Arapça metni Kur’an ayeti sanarak “Ayet okunurken insanlar parçalanÄ±yor” ifadelerini kullanÄ±yor ki, filmde okunan metinler Havas büyüsü olarak geçen metinler. Keza aynÄ± yazÄ±da geçen ÅŸu ibareler ise, bangÄ±r bangÄ±r sansür çaÄŸrÄ±sÄ± deÄŸil de ya ne? “Görev Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na düÅŸüyorsa belli ki 3 yÄ±ldÄ±r tek adÄ±m atÄ±lmamÄ±ÅŸ. Kültür ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy ÅŸayet fÄ±rsat bulursa bu iÅŸlere de bakar mÄ± bilmem? Mesele biraz da duyarlÄ±lÄ±k meselesi! EzanlÄ± topraklarÄ±n inancÄ±na duyarlÄ± olmazsanÄ±z Anadolu’nun ruhunu kaybedersiniz.”

ZÄ°FÄ°R-Ä° AZAP FÄ°LMÄ° VÄ°ZYONA GÄ°RDÄ°

Ancak, geçen yÄ±llar bize ÅŸunu defalarca gösterdi ki; hiçbir ÅŸey tesadüfi deÄŸil. HacÄ± YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±’nÄ±n, 500 bine yakÄ±n giÅŸe rakamÄ± yakalamÄ±ÅŸ olan Siccin 5’e dönük yürüttüÄŸü bu algÄ± oyunu da tesadüf olamazdÄ±. Nitekim, bu yazÄ±dan iki hafta sonra, 7 Eylül 2018’de, yeni bir korku filmi vizyona girdi: Zifir-i Azap. Filmin yönetmeni, ‘çözüm süreci’ sÄ±rasÄ±nda “27’sinde AÅŸk 7’sinde Ölüm” isimli, çözüm süreci temalÄ± bir film çekeceÄŸini söyleyen fakat sonrasÄ±nda kendisine AÅŸkopat ve Yola Geldik gibi komedi filmleriyle rastladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Hasan IÅŸÄ±k.

Film, hemen hemen bütün yerli korku filmleri gibi alt yapÄ±sÄ±nÄ± dini motiflerden alÄ±yor. Buraya kadar, Zifir-i Azap’Ä± türdeÅŸlerinden ayÄ±rt edebileceÄŸimiz bir nokta yok. BaÅŸtan sonra kadar inançlÄ±-inançsÄ±z karakter çatÄ±ÅŸmalarÄ± üzerinden ilerleyen bir korku filmi hüviyetine sahip olmayÄ± ise finalde yaptÄ±ÄŸÄ± ufak bir dönüÅŸümle yerle yeksan ediyor. Nitekim, ortaya da HacÄ± YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±’nÄ±n çok beÄŸeneceÄŸi bir film çÄ±kÄ±yor. Eskiden, henüz uydu üzerinden yayÄ±n yaparken, STV’de çok sÄ±k rastlanÄ±labilecek ‘Ä°nançsÄ±z karakterin imana gelip tövbe etme ve camiyle tanÄ±ÅŸmasÄ±’ temasÄ±nÄ± içeren filmin maddi olarak en büyük destekçisi ise iktidar partisine mensup Boyabat Belediyesi. Hatta ve hatta, filmin finalinde camide belirip, dini kelamlarÄ±nÄ± esirgemeyen oyuncu da bizzat Boyabat Belediye BaÅŸkanÄ± Åžekip ÇakÄ±cÄ±!

Ortadaki tablo ise ÅŸunu gösteriyor; geride bÄ±rakmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2018’in büyük çoÄŸunluÄŸunu deist nüfusun artÄ±ÅŸÄ±yla savaÅŸmaya adayan güruha yönelik, Zifir-i Azap baÅŸka bir dönemin müjdeleyicisi olsa gerek. Nitekim, filmdeki tüm türbanlÄ± karakterlerin iyi, baÅŸÄ± açÄ±k kadÄ±nlarÄ±n kötü olduÄŸu bir film (Alem-i Cin) ve Zifir-i Azap ile hemen hemen aynÄ± ÅŸekilde dine davet temasÄ±nÄ± iÅŸleyen baÅŸka bir film (Kabir AzabÄ±) izlediÄŸimiz 2018’den sonra deizme karÅŸÄ± kendisini siper etmeye hazÄ±r pek çok filmle daha çok karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸiz gibi görünüyor.

Bunun sinyallerini de 27 AÄŸustos 2018 tarihli yazÄ±sÄ±nda HacÄ± YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± çok net vermiÅŸti zaten: “ÇocuÄŸunuz en son hangi filme gitti haberiniz var mÄ±? Bir gün çocuk Ä°slam düÅŸmanÄ± olarak karÅŸÄ±nÄ±za dikilince, “kendi paranÄ±zla kendinize” düÅŸman yetiÅŸtirmiÅŸ olmanÄ±n vebalini kimin üstüne atabilirsiniz?”

7 EylÃ¼l 2018 haftasÄ±nda vizyona giren filmler

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:24

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