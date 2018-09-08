Ä°kitelli'de plazada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Ä°kitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir plazada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ok sayÄ±da itfaiye ekibi yangÄ±na mÃ¼dahale iÃ§in olay yerine sevk edildi.

Ä°stanbul Ä°kitelli'de bir iÅŸ merkezinin çatÄ±sÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°kitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir plazanÄ±n çatÄ±sÄ±nda bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangÄ±na müdahalesi sürüyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:23

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