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FotoÄŸraf: DHA
Ä°kitelli'de plazada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
08 EylÃ¼l 2018 15:17
Ä°kitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir plazada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ok sayÄ±da itfaiye ekibi yangÄ±na mÃ¼dahale iÃ§in olay yerine sevk edildi.
Ä°stanbul Ä°kitelli'de bir iÅŸ merkezinin çatÄ±sÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°kitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir plazanÄ±n çatÄ±sÄ±nda bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.
Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangÄ±na müdahalesi sürüyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:23
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