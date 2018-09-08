Adana iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± ses verdi

Adanaâ€™da iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve yaÅŸanan tahribata dikkat Ã§ekmek isteyenler belediyelere dilekÃ§e ile â€˜Eylem planÄ±nÄ±z var mÄ±?â€™ diye sordu.

“Ä°klim hareketinin sesi yerelden yükselir” sloganÄ± ile Türkiye’de ve dünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine ve yarattÄ±ÄŸÄ± tahribata dikkat çekmek için düzenlenen “Ä°klim için ses ver” etkinliklerinin Adana ayaÄŸÄ± Abidin Dino ParkÄ±’nda gerçekleÅŸti. Adana Çevre Platformu, Çukurova Ekolojik YaÅŸam Ä°nsiyatifi’nin (ÇEYÄ°), Ä°HD Çevre Komisyonu ve Sosyal DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi’nin düzenlediÄŸi etkinlikte vatandaÅŸlar ülkeyi yönetenlere ve yerel yönetimlere seslenerek harekete geçmelerini istedi. Yerel yönetimlerle verilmek üzere bir dilekçe vatandaÅŸlara daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Dilekçeyi imzalayan vatandaÅŸlar, etkisini aÅŸÄ±rÄ± hava olaylarÄ±yla daha fazla hissettiren iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin altyapÄ±, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ÅŸeklinde gündelik hayatlarÄ±nda ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Eyleme katÄ±lanlar dilekçe ile belediyelerin bu konularda ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eylem planÄ± bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sordu.

Etkinlikte konuÅŸan Serdar Ä°skip iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin yarattÄ±ÄŸÄ± tahribatlara dikkat çekerek “Orman yangÄ±nlarÄ± söndürülemez hale geldi. DünyanÄ±n her yanÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklÄ±k, kuraklÄ±k, tayfun ve sellerde kayÄ±plar yaÅŸanÄ±yor. Türkiye’de göller kurudu, buzul kalmadÄ±, Konya OvasÄ±’nda sular çekildi, akarsulara HES kelepçeleri vuruldu, Ordu’da binlerce ton fÄ±ndÄ±k denize sürüklenip yok oldu, kimyasal gübre ve tarÄ±m ilaçlarÄ± topraklarÄ± zehirledi” dedi. Bu konunun sadece merkezi hükümetlere bÄ±rakÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°skip, “Ä°çme suyu, atÄ±k sular, çöp, kentin imar planlarÄ±, yeÅŸil alanlar, kent içi ulaÅŸÄ±m gibi hayati konularda iklim krizini gözeten planlar ve uygulamalar yapmak belediyelerin görevi olmalÄ±dÄ±r” dedi.

‘SORUNUN KAYNAÄžI KAPÄ°TALÄ°ZM’

Ä°nsan faaliyetlerinin artÄ±k meteor etkisi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sosyal DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi’nden YaÅŸar GökoÄŸlu, “Bizi baÅŸka bir yok oluÅŸun, 6’Ä±ncÄ± yok oluÅŸun eÅŸiÄŸine getirdiler. Ä°klim krizi dediÄŸimiz iklim felaketine döndü” dedi. Petrol ve kömür ÅŸirketlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n 20, tarÄ±msal zehir üreten ÅŸirketlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 6 olduÄŸunu dile getiren GökoÄŸlu, “bunlarÄ±n yönetim kurullarÄ±nÄ± toplasan 500 kiÅŸidir. Ä°nsanlÄ±k diyoruz. Antropojen çaÄŸÄ± diyoruz. Ama bunlar soyut kavramlar. Onu somutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda karÅŸÄ±mÄ±za kapitalizm çÄ±kÄ±yor. SÄ±nÄ±f çÄ±karlarÄ± çÄ±kÄ±yor. Bu iklim felaketinden en çok dünyanÄ±n yoksullarÄ± acÄ± çekiyor. AfrikalÄ±lar durup duruken deÄŸil Afrika’da eskisi gibi tarÄ±m yapamaz, üretemez hale geldikleri için Avrupa’ya giderken denizde hayatlarÄ±nÄ± kaybediyor” dedi.

‘TÜRKÄ°YE PARÄ°S ANLAÅžMASINI MECLÄ°SE GETÄ°RÄ°P GEREÄžÄ°NÄ° YAPSIN’

Türkiye’nin BM Ä°klim KonferansÄ± Paris AnlaÅŸmasÄ±’nÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan GökoÄŸlu, “Ama TBMM’ye getirilmedi. Ulusal yükümlülüklerini ertelemeye devam ediyor. Hükümet’ten Paris AnlaÅŸmasÄ±’nÄ± meclisten geçirip nükleer ve kömürden vazgeçmesini istiyoruz” dedi. Müzik dinletisi ile devam eden etkinlik katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n bir birini tanÄ±ma etkinliÄŸi ile devam etti. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:05

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