UluslararasÄ± Hukuk KonferansÄ±â€™nda OHAL ve yargÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

2.â€™si dÃ¼zenlenen â€˜AyÄ±n KaranlÄ±k YÃ¼zÃ¼ UluslararasÄ± Hukuk KonferansÄ±â€™nda â€˜OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Halin olaÄŸanlaÅŸmasÄ± ve TÃ¼rkiyeâ€™de yargÄ±nÄ±n durumuâ€™ tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Türkiye’nin OlaÄŸanüstü Hal rejimi altÄ±nda gördüÄŸü hasarÄ± teÅŸhis etmek amacÄ±yla avukatlar, yargÄ±çlar, savcÄ±lar, hukuk öÄŸretim üyeleri, hukukçu milletvekilleri, adli tÄ±p uzmanlarÄ±, gazeteciler, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öÄŸrencileri geçtiÄŸimiz yÄ±l Ocak ayÄ±nda ‘OHAL koÅŸullarÄ± altÄ±nda Türkiye’de yargÄ± sistemi’ konulu konferans düzenlemiÅŸlerdi. Bugün ikincisi düzenlenen UluslararasÄ± Hukuk KonferansÄ±’nda ilk konferansÄ±n deÄŸerlendirilmesi ile birlikte ‘OlaÄŸanüstü Halin OlaÄŸanlaÅŸmasÄ± ve Türkiye’de YargÄ±nÄ±n Durumu’ tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

‘OHAL REJÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N KULLANILDI’

Ä°stanbul Barosu Merkez BinasÄ±’nda yapÄ±lan konferansÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Ä°stanbul Baro BaÅŸkanÄ± Mehmet DurakoÄŸlu yaptÄ±. DurakoÄŸlu geçtiÄŸimiz yÄ±l düzenlenen ilk konferansta, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ilan edilen OHAL ile Türkiye’de ‘Ceza Adalet Sistemi’ bulunmadÄ±ÄŸÄ± konusunda ortak kanaate ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. OHAL’in 15 Temmuz’un sonuçlarÄ± itibariyle deÄŸil muhalif kesimi sindirme operasyonu olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DurakoÄŸlu, “OHAL ciddi biçimde rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinin nedeni olarak da kullanÄ±ldÄ±” dedi.

‘KARARNAMELER HUKUK HÜKMÜNDE DEÄžÄ°L’

OHAL’e baÄŸlÄ± olarak çÄ±karÄ±lan Kanun Hükmünde Kararnameler’in (KHK) OHAL sebepleri ile baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan DurakoÄŸlu, “Kanun hükmünde olsa bile hukuk hükmünde deÄŸerlendirilemeyecek kararnamelerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Son çÄ±karÄ±lan KHK 133 maddeydi ve yalnÄ±zca 1 maddesi OHAL’in ilan edilmesine sebep olan hükümle ilintiliydi” dedi. ÇÄ±karÄ±lan KHK’ler ile 172 bin kamu görevlisinin iÅŸine son verildiÄŸini hatÄ±rlatan DurakoÄŸlu, OHAL Ä°nceleme Komisyonu’nun ancak 2 yÄ±l sonra iÅŸlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± çizdi.

‘YURTTAÅžLAR YARGIYA GÜVENMÄ°YOR’

DurakoÄŸlu, KHK’ler ile savunmayÄ± temsil eden avukatlarÄ±n devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. DurakoÄŸlu, 667 sayÄ±lÄ± KHK ile getirilen avukat-müvekkil görüÅŸmelerinin teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesinin, görüÅŸmede görevli hazÄ±r bulundurulmasÄ±nÄ±n savunma ve bir avukatÄ±n hukuki yardÄ±mÄ±ndan faydalanma hakkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DurakoÄŸlu, “36 yÄ±ldÄ±r hukukçuyum fakat son 2 yÄ±l dediÄŸim kadar ‘adil yargÄ±lama dediÄŸimi hatÄ±rlamÄ±yorum. HalkÄ±n hak arama özgürlüÄŸünün teminatÄ± olan insanlar olarak görev yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. AyÄ±n karanlÄ±k yüzünü aydÄ±nlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Türkiye’de yurttaÅŸlar yargÄ±ya güvenmiyor. YargÄ±ya güven yüzde 30 bile deÄŸil” dedi.

‘TÜRKÄ°YE HUKUK DEVLETÄ° OLMAKTAN ÇIKTI’

“OHAL ile birlikte Türkiye hukuk devleti olmaktan çÄ±ktÄ±” diyen DurakoÄŸlu, tam 2 yÄ±l sonra kaldÄ±rÄ±lan OHAL’in kalÄ±cÄ± hale getirildiÄŸini ifade etti. OHAL ÅŸartlarÄ±nda bile gerçekleÅŸen Cumartesi Anneleri’nin oturma eyleminin Valilik kararÄ±yla engellendiÄŸini hatÄ±rlatan DurakoÄŸlu, kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen OHAL uygulamalarÄ±nÄ±n tüm aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla devam ettiÄŸini dile getirdi.

‘OHAL GEZÄ° ÖNCESÄ°NDE VARLIÄžINI GÖSTERDÄ°’

KonferansÄ±n öÄŸleden sonraki kÄ±smÄ±nda ‘OlaÄŸanüstü Halin Bilançosu’ konulu panel düzenlendi. ModeratörlüÄŸünü ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Gökmen YeÅŸil’in yaptÄ±ÄŸÄ± panelin konuÅŸmacÄ±larÄ±, Türk Tabipleri BirliÄŸi önceki dönem baÅŸkanÄ± RaÅŸit Tükel, ÇHD Genel Sekreteri Avukat Nergiz Tuba Aslan, Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) Yöneticisi Avukat Gulan ÇaÄŸrÄ± Kaleli ile KHK ile ihraç edilen Akademisyen Dr. Cenk YiÄŸiter idi. OHAL’in hukuken Anayasa’da ön görülen ÅŸartlarÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini belirten YiÄŸiter, ilan edildiÄŸi tarih 20 Temmuz 2016 olmasÄ±na raÄŸmen OHAL’in Gezi direniÅŸi öncesine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Rejimin otoriterleÅŸme eÄŸiliminin açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ± sonucu Gezi eylemlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YiÄŸiter, “Devletçe hÄ±zla bastÄ±rÄ±ldÄ± direniÅŸ. Ve böylece devlet, kendi güç ve imkanlarÄ±nÄ± orada keÅŸfetti. Çözüm sürecinin sona ermesinin ardÄ±ndan Suruç KatliamÄ± ve CeylanpÄ±nar olayÄ± ile Kürt illerinde OHAL’den çok daha aÄŸÄ±r koÅŸullar yaÅŸandÄ±. Bu kadar hak ihlaline karÅŸÄ± içeriden ve dÄ±ÅŸarÄ±dan tepki görmeyen iktidar, alanÄ±nÄ± biraz daha geniÅŸletti” dedi

‘KHK’LER Ä°LE BÄ°RÇOK HAK GASP EDÄ°LDÄ°’

KHK’lerin yasama yetkisinin gaspÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini savunan YiÄŸiter, KHK ile ihraç edilenlerin siyasal haklarÄ±nÄ±n da gasp edildiÄŸini ve kamu hizmetine girme haklarÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi:

“100 bin yurttaÅŸ siyasal haktan maruz bÄ±rakÄ±ldÄ± ve yurttaÅŸ olma statüsünden çÄ±karÄ±ldÄ±. OHAL sürecinde üniversitelerdeki baskÄ±nÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen YiÄŸiter, “12 Eylül döneminde Türkiye genelinde 150 akademisyen ihraç esilmiÅŸ. OHAL’den sonra ise sadece Ankara Üniversitesi’nde 100’e yakÄ±n kiÅŸi ihraç edildi.”

‘OHAL SÜRECÄ°NDE GÜNDE 480 KÄ°ÅžÄ° Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°’

OHAL sürecinde 127 bin kiÅŸinin ihraç edildiÄŸini hatÄ±rlatan ÖHP Yöneticisi Gulan ÇaÄŸrÄ± Kaleli, bu rakama göre günde 480 kiÅŸinin ihraç edildiÄŸini belirtti. Yine OHAL sürecinde ‘uydurma ihbarlarla’ 70 binden fazla kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 50 binine kovuÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kaleli, “SavcÄ±lar takipsizlik vermedi, avukatlara ‘dosyada bir ÅŸey yok ama açmak zorundayÄ±m’ diye itirafta bulundu” dedi. OHAL sürecinde gözaltÄ±nda iÅŸkencenin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Kaleli, Ankara’da 11 öÄŸrencinin kaçÄ±rÄ±lÄ±p iÅŸkence ve tehditle ajanlaÅŸtÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini ifade etti. 70 bine yakÄ±n tutuklu öÄŸrenci olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Kaleli, OHAL sürecinde öÄŸrencilerin cezaevinde eÄŸitim hakkÄ±nÄ±n engellendiÄŸini söyledi.

50 KÄ°ÅžÄ° Ä°NTÄ°HAR ETTÄ°

TTB önceki dönem BaÅŸkanÄ± RaÅŸit Tükel de, OHAL’de antidemokratik uygulamalarÄ±n çoÄŸaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Tükel, KHK ile ihraç edilen binlerce kiÅŸinin iÅŸ bulamamak, aile içi sorunlar, göç, ekonomik açÄ±dan zor duruma düÅŸmek, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybetmek gibi sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Tükel, 2017 yÄ±lÄ±ndan itibaren 50 kiÅŸinin intihar ettiÄŸini anÄ±msattÄ±. OHAL Ä°nceleme Komisyonu’nun 26 bin kiÅŸinin yüzde 6 buçuÄŸunun görevine iade edilmesine karar verdiÄŸini anlatan Tükel, “Bu hesaba göre Komisyon 4 dakikada 1 dosya inceliyor. Bu hÄ±zla gittiÄŸi taktirde baÅŸvurular 2 yÄ±lda sonuçlanabilir.” dedi. Ä°hraç edilen hekimlerin kamudan ayrÄ±lÄ±p ucuz iÅŸ gücü olduÄŸuna deÄŸinen Tükel, “6 yÄ±llÄ±k tÄ±p eÄŸitiminin ardÄ±ndan mecburi hizmet zorunluluÄŸu var. Normal ÅŸartlarda güvenlik soruÅŸturmasÄ± gizlilik gerektiren durumlarda yapÄ±lÄ±yordu. OHAL ile yaygÄ±n hale getirildi ve mecburi hizmete giden hekimler güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçirildi. Sonuç olumsuz gelen hekimler, hekimlik yapamadÄ±. OHAL’de gözaltÄ± muayeneleri saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± yerine emniyette yapÄ±ldÄ±. TÄ±pta uzmanlÄ±k eÄŸitimi hakkÄ± engellendi. 130 bin ihraçtan 3 bin 344’ü hekim” ifadelerini kullandÄ±.

TANIK BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° OLMUÅž

Son olarak konuÅŸan ÇHD Genel Sekreteri Nergiz Tuba Aslan da, pazartesi günü ilk duruÅŸmasÄ± görülecek tutuklu 17 ÇHD’li avukatÄ±nÄ±n davasÄ±na iliÅŸkin bilgi verdi. 12 Eylül 2017’de gözaltÄ±na alÄ±nan 16 ÇHD’li avukatÄ±n 9 gün gözaltÄ±nda tutulduktan sonra 15’inin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Aslan, 2 ay sonra ÇHD Genel BaÅŸkanÄ± Selçuk KozaÄŸaçlÄ±’nÄ±n, 1 ay sonra da yine ÇHD üyesi Yaprak Türkmen’in tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Aslan tutuklanan avukatlarÄ±n 6 ayrÄ± hapishaneye sürgün edildiklerini söyledi. Aslan, 3’ü tutuksuz 17’si tutuklu avukatÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, avukatlÄ±k faaliyetlerinin “örgüt üyeliÄŸi” suçlamasÄ± sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Aslan, dosyada tanÄ±k olan kiÅŸinin aynÄ± zamanda bilirkiÅŸi olduÄŸu bilgisini verdi.

DÜZENLEYEN VE DESTEKLEYEN KURUMLAR

UluslararasÄ± Hukuk KonferansÄ±’nÄ± düzenleyen kurumlar: Dünyada Demokrasi ve Ä°nsan HaklarÄ± Ä°çin AvrupalÄ± Hukukçular BirliÄŸi (ELDH), AvrupalÄ± Demokrat Avukatlar (AED), UluslararasÄ± Demokrat Hukukçular BirliÄŸi (IADL), Tehlikedeki Avukatlar Günü VakfÄ±, Adana Barosu, AdÄ±yaman Barosu, AÄŸrÄ± Barosu, Ankara Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, DiyarbakÄ±r Barosu, Hakkari Barosu, MuÅŸ Barosu, Siirt Barosu, ÅžanlÄ±urfa Barosu, ÅžÄ±rnak Barosu, Tunceli Barosu, Van Barosu, Demokrat YargÄ± DerneÄŸi, YargÄ±çlar SendikasÄ±. Destekleyen kurumlar: Demokrasi ve Özgürlükler Ä°çin AvrupalÄ± YargÄ±çlar (MEDEL), Yeni YargÄ±çlar Örgütü (NRV), Savunma HaklarÄ± ve Avukatlara KarÅŸÄ± SaldÄ±rÄ±lar Ä°çin Dünya Gözlem Örgütü (IDHAE), Padova Barosu, Antalya Barosu, Bursa Barosu, Gaziantep Barosu, IÄŸdÄ±r Barosu, Kars-Ardahan Bölge Barosu, Mardin Barosu, SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Avukatlar ve Ä°nsan HaklarÄ± SavunucularÄ± DerneÄŸi, Adli TÄ±p Uzman DerneÄŸi, OHAL’e KarÅŸÄ± Hukuk Örgütleri Platformu, Devrimci Hukukçular Komitesi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 18:51

www.evrensel.net