Ä°ran, Erbil'deki KÃ¼rt kampÄ±na saldÄ±rdÄ±: 16 Ã¶lÃ¼, 40 yaralÄ±

Ä°ran, Irak KÃ¼rdistanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki KÃ¼rdistan Demokrat Partisi - Ä°ran ve KÃ¼rdistan Demokrat Partisi karargahlarÄ±na top atÄ±ÅŸlarÄ±yla saldÄ±rdÄ±.

Ä°ran'Ä±n Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin baÅŸkenti Erbil'in Koye ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi - Ä°ran (KDP-Ä°) ve Kürdistan Demokrat Partisi (HDK) karargahlarÄ±na top atÄ±ÅŸÄ± düzenlediÄŸi bildirildi. Rûdaw 16 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 40 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Rûdaw’a konuÅŸan Koye Polis Müdürü ÅžoreÅŸ Kake, Ä°ran’Ä±n Koye’de KDP-Ä° ve HDK karargahlarÄ±nÄ± top atÄ±ÅŸlarÄ±yla hedef aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, bombardÄ±manÄ±n halen devam ettiÄŸini söyledi.

SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü Sözcüsü Hawkar Ali, “10’u aÄŸÄ±r olmak üzere 30 yaralÄ± hastanelerde tedavi görüyor. AyrÄ±ca 5 kiÅŸi de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi” diye konuÅŸtu. Hawkar Ali, “YaralÄ±lardan 5’inin durumu ciddiyetini korumasÄ±ndan dolayÄ± Erbil’deki hastanelere sevkedildi. 2 yaralÄ± da ÅŸu anda ameliyatta” ifadelerini kullandÄ±.

SaldÄ±rÄ±da KDP-Ä° BaÅŸkanlÄ±k Komitesi üyesi yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi. HDK Genel Sekreteri Mustafa Hicri'nin de yaralÄ±lar arasÄ±nda olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

HDK DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Sorumlusu Fuad Xaki, “Åžimdiye kadar ÅŸehit ve yaralÄ± sayÄ±mÄ±za iliÅŸkin kesin bilgi yok” dedi.

Rûdaw, resmi olmayan rakamlara göre, saldÄ±rÄ±da toplam 16 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 40 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kampta, peÅŸmergelerin yanÄ± sÄ±ra kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 16:09

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