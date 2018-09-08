Ä°stanbul Galatasaray MeydanÄ±â€™nÄ±n eylemlere kapatÄ±lmasÄ± nedeniyle bu hafta 337. kez gerÃ§ekleÅŸtirilen F oturumu Ä°HD binasÄ± Ã¶nÃ¼nde yapÄ±ldÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) hasta mahpuslar için düzenlenen eylemin 337. oturumunu dernek binasÄ± önünde gerçekleÅŸtirdi. “337. F OturmasÄ± Hasta Mahpus Aziz BayÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n”, “Hasta Mahpuslar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” pankartÄ± açan insan haklarÄ± savunucularÄ± “Hasta tutsaklar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” sloganÄ± attÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Ä°HD Hapishane Komisyonundan Hatice Onaran yaptÄ±. Onaran, polisin engellemesi sebebiyle üç haftadÄ±r hasta mahpuslarÄ± konu edinen “F oturmalarÄ±” eylemlerini Galatasaray MeydanÄ±nda yapamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Onaran bu hafta hasta mahpus Aziz BayÄ±n’Ä±n durumuna dikkat çekti. Onaran, “35 yaÅŸÄ±nda ÅŸizofren olan Aziz BayÄ±n, 8 yÄ±ldÄ±r hapishanede tutulmaktadÄ±r. Siyasi bir dosyadan 2010-2011 yÄ±llarÄ±nda DiyarbakÄ±r 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nden 12.5 yÄ±l ve 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nden 2 yÄ±l olmak üzere toplam 14.5 yÄ±l ceza almÄ±ÅŸtÄ±r. DiyarbakÄ±r D tipi hapishanesindeyken Edirne E Tipi hapishanesine gönderilen BayÄ±n burada 1 yÄ±l kaldÄ±ktan sonra psikolojisinin bozulmasÄ± üzerine ÅŸizofren tanÄ±sÄ± ile Ä°stanbul Metris T Tipi'ne sevk edilmiÅŸtir. Edirne ve BakÄ±rköy Sinir ve Ruh HastalÄ±klarÄ± hastanelerinden aldÄ±ÄŸÄ± raporlarÄ± vardÄ±r. Aziz BayÄ±n daha sonra Metris T Tipinden Silivri 9 Nolu KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu hapishanesine gönderilmiÅŸtir. Burada bir müddet kaldÄ±ktan sonra Ä°stanbul Maltepe 1 Nolu L tipi hapishanesine sevk edilen BayÄ±n ilk sevk olduÄŸunda tek kiÅŸilik hücreye konulmuÅŸ daha sonra 3 kiÅŸilik hücreye alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Onaran, aÄŸÄ±r hasta mahpuslarÄ±n bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 14:49

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