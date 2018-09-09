Cemevinin down sendromlu gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri

Pendik'te bulunan ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin desteÄŸiyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Pir Sultan Abdal KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi ve Cemevi'nde down sendromlu gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler de var.

Mehmet MÜFTÜOÄžLU

Ä°stanbul

Pir Sultan Abdal Kültür DerneÄŸi ve Cemevi 1993 yÄ±lÄ±ndan bu yana Pendik Åžeyhli’de faaliyet gösteriyor. DiÄŸer cemevleri gibi burada da çalÄ±ÅŸmalar büyük oranda gönüllü desteÄŸiyle sürdürülüyor. Bu cemevinde farklÄ± olarak down sendromlu gönüllüler de var.

Bunlardan biri 23 yaÅŸÄ±ndaki Emin Sezgin. Emin Bingöl KÄ±ÄŸÄ±lÄ± bir ailenin en ufak çocuÄŸu. BabasÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiye göre Emin on yÄ±l kadar özel eÄŸitim merkezine devam etmiÅŸ, ancak “Bir ÅŸey öÄŸrenemediÄŸi için” daha fazla devam etmemiÅŸ. Sonra sokaklarda dolaÅŸmÄ±ÅŸ. Ve geçen seneden bu yana da cemevine düzenli olarak gelip gitmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. Hatta Emin’in deyimi ile iÅŸyeri gibi düzenli olarak iÅŸe geliÅŸ gidiÅŸ saatleri bile var. Ä°ÅŸe geliÅŸi sabah 10.00 iÅŸten çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ise 17.00. Üstelik maaÅŸ da alÄ±yor (Cemevi ve üyelerinin zaman zaman vermiÅŸ olduÄŸu maddi desteÄŸi maaÅŸ olarak deÄŸerlendiriyor.) Emin burada çay daÄŸÄ±tÄ±yor. Çöp atÄ±yor. Yemek daÄŸÄ±tÄ±yor. Cemevinde mutlu olduÄŸunu belirten Emin, sohbetimizi dua ile bitiriyor.

Cemevi gönüllülerinden bir baÅŸka down sendromlu Muhammet ise Mardinli bir ailenin çocuÄŸu. O da aynÄ± Emin gibi cemevine gidip geliyor. Kendini ifade etmekte zorlanan Muhammet’in yardÄ±mÄ±na Emin yetiÅŸiyor. O da burada kendini mutlu hissettiÄŸini söylüyor.

Cenazelerde hocanÄ±n en iyi yardÄ±mcÄ±sÄ± 30 yaÅŸÄ±ndaki CoÅŸkun Güzel, cenazelerin cemevine getirilmesine yardÄ±mcÄ± oluyor. Mezara dek cenazelere eÅŸlik ediyor. CoÅŸkun kendini hoca olarak kabul ediyor. CoÅŸkun, cenazelerin Pendik Pir Sultan Abdal Cemevi yerine baÅŸka cemevlerine götürülmesine çok kÄ±zÄ±yor.

DavranÄ±ÅŸ bozukluÄŸu yaÅŸayan ve konuÅŸma güçlüÄŸü çeken Ali, devletten küçük bir yardÄ±m alÄ±yor. ZamanÄ±nÄ±n çoÄŸunu cemevinde geçiren Ali, gönüllü olarak cemevinin temizliÄŸini yapÄ±yor.

Cemevi ortamÄ±nÄ± huzurlu bir yer olarak tanÄ±mlayan Hüseyin sara hastasÄ±. O da zamanÄ±nÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nÄ± cemevinde geçirenlerden.

Cemevi KadÄ±n Kolu Üyesi Ayten Dönmez’in de çocuÄŸu otizmi atlatmÄ±ÅŸ. Ayten HanÄ±m’a göre cemevi down sendromlu gençler için bir terapi merkezi.

"Dernek üyeleri onlarÄ±n halinden anladÄ±klarÄ±, hayal dünyalarÄ±na uyum saÄŸladÄ±klarÄ±, ani kÄ±zgÄ±nlÄ±klarÄ±na empati ile yaklaÅŸtÄ±klarÄ± için down sendromlu gençlerin burada kendilerini rahat hissettiklerini ve bunun da down sendromlu gençlerin öz güvenlerinin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorlar"

'KÜLTÜRÜ ÖN PLANDA TUTUYORUZ'

FotoÄŸraf: Mehmet MüftüoÄŸlu

Kültürel çalÄ±ÅŸmalara özel bir önem verdiklerini belirten Dernek BaÅŸkanÄ± Ä°zzet DiktaÅŸ yönetime geldiklerinde yaptÄ±klarÄ± ilk iÅŸin 7 Ozanlar Kütüphanesi açmak olduÄŸunu söyledi. Kütüphanenin ayrÄ±msÄ±z herkese açÄ±k olduÄŸunu özellikle vurgulayan DiktaÅŸ, “GeçtiÄŸimiz yaz burada 3 ayrÄ± ekip olarak 40 öÄŸrenciye baÄŸlama kursu verdik. Bu sene ise Ä°ngilizce kursu vereceÄŸiz” dedi.

Yaz aylarÄ±nÄ± çok canlÄ± geçirdiklerini belirten dernek üyeleri, kurslarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda öÄŸrencilerin yaz boyunca resimler yapÄ±p oyunlar oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. AyrÄ±ca zakirlik çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±p bir de müzik grubu kurduklarÄ±nÄ± belirtiyorlar.

Dernek yönetimi çocuklarÄ±n evlerinde iyi eÄŸitilmediÄŸini düÅŸünüyor. AynÄ± zamanda bir eÄŸitimci olan BaÅŸkan Ä°zzet DiktaÅŸ’a göre çocuklarÄ±n yaÅŸamÄ±n içinde öÄŸrenmeleri gerekiyor. Dernek bu boÅŸluÄŸu doldurmaya gayret ediyor. BaÅŸkan bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gençlerle birlikte hayata geçirmek amacÄ±yla gençlik kolu kurduklarÄ±nÄ± söylüyor.

Her yerde olduÄŸu gibi kadÄ±nlarÄ±n dernek ve cemevi faaliyetlerinde de emeÄŸi büyük. Dernek bünyesinde bir koro oluÅŸturulmuÅŸ. Koro Pir Sultan Abdal’Ä± anma etkinliklerinde Banaz’da oldukça beÄŸenilen bir dinleti sunmuÅŸ. KadÄ±n korosu önümüzdeki günlerde cemevi yararÄ±na düzenlenecek geceye hazÄ±rlanÄ±yor.

'ÇOCUKLARIN EÄžÄ°TÄ°MLERÄ°NE DESTEK OLMAK Ä°STÄ°YORUZ'

FotoÄŸraf: Mehmet MüftüoÄŸlu

Bu yÄ±l on öÄŸrenciye burs vermeyi hedefleyen kadÄ±n kolu, bunun için gözleme yapÄ±yor, kermes düzenliyor. Ev emekçisi ve çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlardan oluÅŸan kadÄ±n kollarÄ±, dernek söz konusu olduÄŸunda yorgunluÄŸa aldÄ±rmadan etkinliklere destek oluyor. Gençlerin daha ÅŸimdiden yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitme arayÄ±ÅŸÄ± içinde olduÄŸunu belirten dernek üyesi kadÄ±nlar ülkenin gidiÅŸatÄ±ndan endiÅŸe duyuyor. KadÄ±nlar karanlÄ±k içinde bir Ä±ÅŸÄ±k aradÄ±klarÄ±nÄ± ifade ediyor.

'YOKSULLUÄžU DAYANIÅžMAYLA AÅžACAÄžIZ'

Cemevi üyelerinin amacÄ± yoksullarÄ±n kimsesizlerin yaralarÄ±na bir nebze de olsa merhem olabilmek. Bunun için de cemevini her gün lokmanÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Pirevine dönüÅŸtürmek istiyorlar. Bunun için de gerek kendi çevrelerini gerekse de sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimleri bu amaçlarÄ±na destek olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorlar. Önümüzdeki süreçte katlanarak büyüyecek olan yoksullaÅŸmadan dayanÄ±ÅŸma ile çÄ±kmayÄ± hedefliyorlar.

'BASKIYA DEÄžÄ°L SEVGÄ°YE BOYUN EÄžEN BÄ°R TOPLUMUZ'

Alevi toplumu olarak sadece sevgiye itaat ettiklerini vurgulayan dernek üyeleri, cemevlerinin, inanç ve ibadete dair taleplerinin tanÄ±nmasÄ± ve yasal statüye kavuÅŸmasÄ±nÄ± istiyorlar. AkÅŸamki yemek nedeni ile ortam hareketleniyor. Down sendromlu gençlerin kimi sandalye taÅŸÄ±yor kimi yerleri süpürüyor. Bu telaÅŸa karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ÅŸakalar ve gülüÅŸmeler eÅŸlik ediyor. Pir Sultan Abdal cemevinde bir gün daha böyle sona eriyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 14:45

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