HDP: CezalandÄ±rÄ±lan Ã§Ã¶zÃ¼m ve barÄ±ÅŸ umududur

HDP, pek Ã§ok ilde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±yla Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nderâ€™e verilen hapis cezalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) il örgütleri, önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Ä°mralÄ± Heyeti üyesi SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’e hapis cezasÄ± verilmesine iliÅŸkin eÅŸ zamanlÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Ankara, DiyarbakÄ±r ve Adana gibi pek çok merkezde yapÄ±lan açÄ±klamalarda verilen hapis cezalarÄ±na tepki gösterildi. YapÄ±lan açÄ±klamalarda, “CezalandÄ±rÄ±lan, DemirtaÅŸ ve Önder ÅŸahsÄ±nda Türkiye halklarÄ±nÄ±n çözüm ve barÄ±ÅŸ umududur” denildi.

ANKARA’DA AÇIKLAMAYI ENGELLEME GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°

HDP Ankara Ä°l Örgütü’nün yapmak istediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ± engellendi. HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Emek Partisi Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Aslan ve EHP Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Can Ersoy’un da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± Sakarya Caddesi’nde yapÄ±lmak istendi. Ancak buna izin vermeyen polis, basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n HDP il binasÄ± önünde yapÄ±labileceÄŸini söyledi. Polisin engellemesi üzerine basÄ±n açÄ±klamasÄ± parti il binasÄ± önünde yapÄ±ldÄ±. Burada açÄ±klamayÄ± okuyan HDP Ankara Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nur Aytemur, DemirtaÅŸ ve Önder’e bu davanÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ±n da açÄ±klanan kararÄ±n da hukuki deÄŸil tamamen siyasi olduÄŸunu söyledi. Bu kararÄ±n hükümetin savaÅŸta Ä±srar eden politikalarÄ±nÄ±n açÄ±k bir göstergesi olduÄŸunu belirten Aytemur, “CezalandÄ±rÄ±lan, DemirtaÅŸ ve Önder ÅŸahsÄ±nda Türkiye halklarÄ±nÄ±n çözüm ve barÄ±ÅŸ umududur. Ä°ktidar bu kararla toplumun barÄ±ÅŸ arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve umudunu yÄ±kmayÄ±, ortadan kaldÄ±rmayÄ± hedefliyor. AynÄ± zamanda Meclisten çÄ±karÄ±lan ve çözüm sürecinin aktörlerine güvence veren ‘çözüm ve müzakere çerçeve yasasÄ±’nÄ± da çiÄŸniyor” dedi. Aytemur, DemirtaÅŸ ve Önder’in cezalandÄ±rÄ±lan barÄ±ÅŸ ve iradelerinin aynÄ± zamanda kendi iradeleri ve tutumu olduÄŸunu söyledi.

DemirtaÅŸ'a 4 yÄ±l 8 ay, Ã–nder'e 3 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±

DÄ°YARBAKIR: BARIÅž SÄ°YASÄ° BEKADAN DAHA ÖNEMLÄ°

DiyarbakÄ±r’daki açÄ±klama da il binasÄ± önünde yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamaya HDP DiyarbakÄ±r milletvekilleri ve çok sayÄ±da parti üyesi katÄ±ldÄ±. Burada konuÅŸan Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Åžerif ÇamçÄ±, barÄ±ÅŸ ve çözüm sürecinde oynadÄ±klarÄ± rolden dolayÄ± DemirtaÅŸ ve Önder’in cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “DavanÄ±n açÄ±lmasÄ± da bugün açÄ±klanan karar da hukuki deÄŸil tamamen siyasidir. Bu karar, hükümetin barÄ±ÅŸ karÅŸÄ±tÄ±, savaÅŸta Ä±srar eden politikalarÄ±nÄ±n açÄ±k bir göstergesidir” dedi.

BarÄ±ÅŸ umudunun kimsenin siyasi bekasÄ±na kurban edilmemesi gerektiÄŸini vurgulayan ÇamçÄ±, “BarÄ±ÅŸ, iktidarlardan, seçimlerden, dönemsel siyasi manevralardan daha önemlidir. Kimsenin, hiçbir partinin siyasi bekasÄ±na kurban edilemeyecek bir meseledir bizim için. Er ya da geç, bu toplumun su ve ekmek kadar hayati derecede ihtiyacÄ± olan barÄ±ÅŸ gerçekleÅŸecekir” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

ADANA: ANALAR AÄžLAMASIN DENMEDÄ° MÄ°?

DemirtaÅŸ ve Önder’e ceza verilmesi Adana’da da protesto edildi. HDP Adana Ä°l binasÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan HDP Adana Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Gülseren Tural, “Bu ülkede analar aÄŸlamasÄ±n diye ülkenin dört bir tarafÄ±na barÄ±ÅŸ umudu tohumlarÄ± ekilmedi mi? Akil insanlar heyetleri oluÅŸturulup, Türkiye’nin 7 bölgesinde çalÄ±ÅŸmalar yürütülmedi mi? Ä°mralÄ±’ya ve Kandil’e devletin ve güvenlik kaynaklarÄ±nÄ±n isteÄŸi ve bilgisi dahilinde gidilmedi mi? Bütün bu süreçler toplumun gözü önünde, toplumun rÄ±zasÄ±yla yapÄ±lmadÄ± mÄ±?” diye sordu. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net