KamÄ±ÅŸlÄ±'da KÃ¼rt gÃ¼Ã§leriyle Suriye ordusu arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma: 18 Ã¶lÃ¼

Suriye'nin kuzeyindeki KamÄ±ÅŸlÄ± kentinde AsayiÅŸ gÃ¼Ã§leri ile Suriye ordusu arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 18 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin kontrolündeki KamÄ±ÅŸlÄ± kentinde yerel güvenlikten sorumlu AsayiÅŸ güçleri ile Suriye ordusuna baÄŸlÄ± birlikler arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

Suriye Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°zleme Örgütü'ne göre çatÄ±ÅŸmada 11 Suriye ordusu askeri ve 7 AsayiÅŸ görevlisi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Rudaw'Ä±n haberine göre çatÄ±ÅŸma, Suriye ordusu güçlerinin AsayiÅŸ'in kontrolündeki noktadan aranmadan geçmek istemesi üzerine yaÅŸandÄ±.

Kent merkezinde iki taraf arasÄ±nda gerilimin sürdüÄŸü bildirildi. KamÄ±ÅŸlÄ±'nÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu YPG'ye baÄŸlÄ± güçlerin kontrolünde. Ancak Suriye ordusunun da bölgede askeri varlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor. Taraflar genellikle çatÄ±ÅŸmadan kaçÄ±nsa da son 7 yÄ±llÄ±k süreçte zaman zaman ölümlerin de yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± çatÄ±ÅŸmalar meydana geldi. (DIÅž HABERLER)

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