Ä°ran'da Ramin Panahi'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu 3 KÃ¼rt idam edildi

Ä°ran'da tutuklu bulunan KÃ¼rt aktivist Ramin Hossein Panahi'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu 3 kiÅŸinin idam edildiÄŸi bildirildi.

Ä°ran'da tutuklu bulunan 22 yaÅŸÄ±ndaki Ramin Hossein Panahi ile birlikte Loghman Moradi ve Zanjar Moradi'nin idam edildiÄŸi duyuruldu.

Panahi'nin aÄŸabeyi Amjad Hossein Panahi, idam haberini Twitter'daki hesabÄ±ndan doÄŸruladÄ±.

Rûdaw’a da konuÅŸan Panahi’nin aÄŸabeyi Amjad Panahi, kardeÅŸinin bu sabah Kerece kentinde idam edildiÄŸini söyledi.

ArtÄ± Gerçek'in haberine göre Panahi'nin AvukatÄ± Hüseyin Ahmedi Niyaz da idamÄ± doÄŸruladÄ±. Ä°nfazÄ±n RaminÅŸar cezaevinde gerçekleÅŸtiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ran'dan henüz resmi açÄ±klama gelmedi.

Panahi, Ä°ran’da “Allah’a karÅŸÄ± gelmek” ve “silahlÄ± örgüte üye olmak” iddialarÄ±yla idam cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ø±Ø§Ù…ÛŒÙ† Ø­Ø³ÛŒÙ† Ù¾Ù†Ø§Ù‡ÛŒ Ø§Ø¹Ø¯Ø§Ù… Ø´Ø¯ — Amjad Hossein Panahi (@amjad_panahi) September 8, 2018

MORADÄ° KUZENLER DE Ä°DAM EDÄ°LDÄ°

Panahi ile birlikte Loghman Moradi ve Zanjar Moradi'nin de idam edildiÄŸi belirtildi.

Kuzen olan Loghman ve Zanjar Moradi, 2010 yÄ±lÄ±nda idama mahkum edilmiÅŸti. Kuzenler, Kürdistan eyaletinin Merivan kentindeki önde gelen bir din adamÄ±nÄ± öldürmekle suçlanÄ±yordu. AyrÄ±ca Komala adlÄ± Kürt muhalif grupta silahlÄ± faaliyet yürüttükleri iddia ediliyordu.

UluslararasÄ± Af Örgütü, kuzenlerin, din adamÄ± cinayetini iÅŸkence altÄ±nda üstlenmeye zorlandÄ±klarÄ±nÄ± söylediÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

HDP: Ä°DAMI ÅžÄ°DDETLE KINIYORUZ

Ramin Hüseyin Panahi’nin idamÄ±yla ilgili HDP’den yazÄ±lÄ± açÄ±klama geldi. HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 'Ramin Hüseyin Penahi ve iki Kürt siyasi mahkûmun idam edilmelerini ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz' baÅŸlÄ±klÄ± açÄ±klamada ÅŸunlar ifade edildi:

“23 Haziran 2017’de tutuklanarak hakkÄ±nda idam cezasÄ± verilen 22 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ranlÄ± Kürt aktivist Ramin Hüseyin Panahi ile birlikte 2009 yÄ±lÄ±ndan beri tutuklu bulunan iki Kürt siyasi mahkum Loghman Moradi ve Zanjar Moradi’nin idam edilmelerinden dolayÄ± derin üzüntü duymaktayÄ±z.

Ulusal ve uluslararasÄ± demokratik kamuoyunu derinden üzen bu idamlarÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek istiyoruz. Bu idamlar, baÅŸta UluslararasÄ± Af Örgütü ve BM Ä°nsan HaklarÄ± KomiserliÄŸi gibi uluslararasÄ± kurum ve demokratik kamuoyunun Ä°ran Hükümeti’ne, idamlarÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na yönelik yaptÄ±klarÄ± baskÄ± ve çaÄŸrÄ±lara raÄŸmen gerçekleÅŸmiÅŸtir.

HDP olarak Ä°ran Hükümeti’ne yönelik yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki çaÄŸrÄ± sonuçsuz kalmÄ±ÅŸ ve maalesef Ramin Hüseyin Panahi’nin idamÄ± kardeÅŸi ve avukatÄ± tarafÄ±ndan kamuoyuna duyurulmuÅŸtur.

Dünyada en çok idam cezasÄ± uygulayan ülkelerden birisi olan ve birçok suçun idam ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°ran’da her yÄ±l kadÄ±n ve çocuklar dahil olmak üzere yüzlerce kiÅŸi idam edilmektedir. Ä°ran Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü’ne göre 4 Eylül 2018 itibari ile 179 idam cezasÄ± infaz edilmiÅŸtir. Ä°dam edilen siyasi mahkûmlar arasÄ±nda da Ä°ranlÄ± Kürt aktivistler ve insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± oldukça kaygÄ± vericidir. Her yÄ±l yüzün üzerinde Kürt aktivist idam edilmektedir.

Bir insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ±n devlet eliyle yok edilmesi kabul edilemezken, Ä°ran’da her yÄ±l insan kÄ±yÄ±mÄ±na neden olan idam cezalarÄ±nÄ±n bir an önce durdurulmasÄ± için tüm demokratik kurumlar ve kamuoyu tepkisini ortaya koymalÄ±dÄ±r. Panahi ve diÄŸer Kürt aktivistlerin idam edilmeleri gibi, insanlÄ±ÄŸÄ± derinden yaralayan acÄ±larÄ±n tekrar etmemesi ve idama yönelik ÅŸimdiye kadar geliÅŸtirilen siyasi tavÄ±rdan vazgeçilerek evrensel hukuk ve insan haklarÄ± temelinde bir yargÄ±lama sürecinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± için Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Hükümeti’ne bir kez daha çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz.

HDP olarak, Ä°ran’da, özellikle çocuklara, kadÄ±nlara ve Kürt aktivistlere yönelik verilen idam cezalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip etmeye devam edeceÄŸimizi ve her fÄ±rsatta demokratik tepkimizi ortaya koyacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve idamlarÄ±n önlenmesi için gerekli giriÅŸimlerde bulunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha ifade ediyoruz.

PANAHÄ° HAKKINDA

Ä°ran’da 23 Haziran 2017 tarihinden bu yana Sine Cezaevi’nde olan 24 yaÅŸÄ±ndaki Panahi’nin Devrim Mahkemesi tarafÄ±ndan idama mahkum edilmesi ve bu cezasÄ±nÄ±n Ä°ran Yüksek Divan Mahkemesi tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± sonrasÄ±, 3 MayÄ±s 2018 tarihinde idam edileceÄŸi duyurulmuÅŸtu.

Panahi’nin, idam edileceÄŸinin açÄ±klanmasÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra ise yeÄŸeni NiÅŸtiman Hossein Panahi, intihar ederek yaÅŸamÄ±na son vermiÅŸ, Af Örgütü de idamÄ± durdurma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Panahi için kurulan Destek Komitesi, Twitter üzerinden idam kararÄ±nÄ±n geçici olarak durdurulduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde, ailesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise Panahi’nin PerÅŸembe günü idam edileceÄŸi iddia edildi.

Tüm dünyadan olduÄŸu gibi Türkiyeli birçok yazar, ÅŸair, yayÄ±ncÄ±, gazeteci; Panahi’nin idam cezasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± için imza kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda Oya Baydar, Muazzez Uslu AvcÄ±, Abdullah Nefes gibi isimlerin bulunduÄŸu imzacÄ±lar Türkçe ve Kürtçe olarak yayÄ±nladÄ±klarÄ± bildiride idam kararÄ±nÄ±n bir an önce bozulmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

Ä°RAN SON 1 YILDA 390 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N CEZASINI Ä°NFAZ ETTÄ°

ABD merkezli Ä°ran Ä°nsan HaklarÄ± Dokümantasyon Merkezi’nin internet sitesinde yayÄ±nlanan rapora göre, Ä°ran’da son bir yÄ±lda idama mahkum edilen 390 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ±n infaz edildiÄŸi söyleniyor. (DIÅž HABERLER)

Polis, Panahi iÃ§in eylem yapan HDP'li vekilleri darbetti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 17:51

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