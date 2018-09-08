Periscope engeli sonrasÄ± selfie Ã§ubuÄŸu ile stada girmek de yasaklandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 'Spor mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin genelge' ile yeni gÃ¼venlik Ã¶nlemleri ve yasaklar geliyor.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan spor müsabakalarÄ±nÄ±n güvenliÄŸine iliÅŸkin genelgeye göre, spor alanlarÄ±na bozuk para, ÅŸemsiye ve fotoÄŸraf makinesinin yanÄ± sÄ±ra selfie (öz çekim) çubuÄŸu, elektronik sigara gibi materyallerin sokulmasÄ±nÄ± ve müsabaka alanÄ±na atÄ±lmasÄ±nÄ± önleyecek tedbirler alÄ±nacak.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, spor müsabakalarÄ±nda olasÄ± olaylarÄ± önlemek için alÄ±nacak güvenlik önlemlerine iliÅŸkin genelge hazÄ±rlandÄ±. Genelgeye göre il spor güvenlik kurullarÄ±nca yapÄ±lacak risk analizleri doÄŸrultusunda tüm müsabakalar kendi içerisinde risk derecelerine göre A (yüksek riskli), B (orta riskli) ve C (hafif riskli) olmak üzere üç kategoriye ayrÄ±lacak. Güvenlik tedbirleri her kategorinin kendi hassasiyeti çerçevesinde planlanacak.

Kurul her ay en az bir defa vali baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak. A grubu riskli müsabakalar öncesinde vali baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda spor güvenlik kurulu toplantÄ±larÄ± yapÄ±lacak. Risk analizleri çerçevesinde görevlendirilecek genel kolluk personeli ile özel güvenlik görevlisi sayÄ±larÄ± müsabaka öncesinde belirlenecek.

MüsabakanÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± yer polis sorumluluk bölgesinde ise jandarma birimlerinden, jandarma sorumluluk bölgesinde ise emniyet birimlerinden takviye kuvvet planlamasÄ± yapÄ±lacak. A risk grubunda olan müsabaka günleri ile gerekli görülen diÄŸer hallerde il jandarma komutanlÄ±klarÄ±nda yeterli sayÄ±da kuvvet hazÄ±r bulundurulacak. Güvenlik noktasÄ±nda ihmali olan görevliye anÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lacak. Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, il emniyet müdürlükleri marifetiyle illerindeki özel güvenlik görevlilerinin niteliklerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik olarak spor güvenliÄŸi konusunda eÄŸitimler planlanacak. Özel güvenlik görevlilerinden ihmali veya mevzuata aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± bulunanlarla ilgili iÅŸlemler anÄ±nda yapÄ±lacak. Spor müsabakalarÄ±nÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± spor alanlarÄ±ndaki güvenlik kameralarÄ± çalÄ±ÅŸÄ±r halde bulundurulacak, spor alanlarÄ±ndaki teknolojik yeterliliÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak.

AKREDÄ°TE KÄ°ÅžÄ° SAYISINA SINIRLAMA GETÄ°RÄ°LECEK

Passolig olarak adlandÄ±rÄ±lan giriÅŸ kartÄ± olmayan kiÅŸilerin müsabaka alanÄ±na giriÅŸleri engellenecek. Her müsabaka için müsabaka güvenlik amiri belirlenecek, müsabaka güvenlik amiri saha içerisindeki tüm koordinasyonun tek elden yapÄ±lmasÄ±ndan sorumlu olacak. Spor tesisleri içerisinde akreditasyonu olan kiÅŸi sayÄ±sÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirilecek.

Müsabaka öncesinde stadyum içerisine alÄ±nacak pankart ve benzerlerinin spor ahlakÄ±na aykÄ±rÄ± resim ve yazÄ± içerip içermediÄŸi kontrol edilecek.

Valiler, belediye baÅŸkanlarÄ±, kolluk amirleri gibi kamu görevlileri müsabakalarda tarafsÄ±zlÄ±ÄŸa uygun ÅŸekilde hareket edecek.

Deplasmana gidecek taraftar gruplarÄ±, hareket ettiÄŸi il valiliÄŸince kontrol edilecek. Bu taraftarlar, taraftar grubu liderleri ve kulüplerin taraftardan sorumlu yöneticileriyle koordinasyon kurularak araçlarÄ± ve eÅŸyalarÄ± suç unsuru ve sahaya sokulmasÄ± yasak malzemeler bakÄ±mÄ±ndan kontrol edilecek. Seyahat edecekleri araç bilgileri, taraftar grubu liderlerinin iletiÅŸim bilgileri güzergah üzerindeki valiliklere ivedilikle bildirilecek. AynÄ± kontroller güzergah üzerinde bulunan valilikler ve müsabakanÄ±n oynanacaÄŸÄ± ilin valiliÄŸince de ÅŸehir giriÅŸlerinde yapÄ±lacak.

SELFIE (ÖZ ÇEKÄ°M) ÇUBUÄžU VE ELEKTRONÄ°K SÄ°GARA YASAK

Özel güvenlik görevlilerince, 6222 sayÄ±lÄ± kanunda spor alanÄ±na sokulmasÄ± yasak olan ruhsatlÄ± dahi olsa ateÅŸli silahlar ile esasen bulundurulmasÄ± yasak olan diÄŸer silahlar, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayÄ±cÄ±, parlayÄ±cÄ±, yanÄ±cÄ± veya yakÄ±cÄ± maddelerin, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediÄŸi esaslara aykÄ±rÄ± olarak alkollü içecekler, çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek bozuk para, ÅŸemsiye, fotoÄŸraf makinesi, öz çekim çubuklarÄ±, elektronik sigara gibi materyallerin müsabaka öncesinde spor alanÄ±nda bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± kontrol edilecek. BunlarÄ±n spor alanlarÄ±na sokulmasÄ±nÄ± ve müsabaka alanÄ±na atÄ±lmasÄ±nÄ± önleyecek tedbirler alÄ±nacak. Uymayanlar hakkÄ±nda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iÅŸlem yapÄ±lacak.

SPOR PROGRAMLARINA VE SOSYAL MEDYAYA TAKÄ°P

Ä°llerde spor müsabakalarÄ±nda spor güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturacak toplantÄ±, taraftar eÄŸitim seminerleri, broÅŸür ve benzeri faaliyetlere aÄŸÄ±rlÄ±k verilecek.

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca spor programlarÄ± ve sosyal medya yakÄ±ndan takip edilecek. Buralarda tahrik, küfür gibi içerik tespiti durumunda gerekli iÅŸlemler baÅŸlatÄ±lmak üzere ilgili birimler ivedilikle harekete geçirilecek. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 12:13

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