100 gÃ¼nlÃ¼k eylem planÄ±, kadÄ±nlarÄ±n hak kayÄ±plarÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi!

CHP'li Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer, iktidarÄ±n 100 gÃ¼nlÃ¼k eylem planÄ±nÄ± kadÄ±nlar aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸerlendiren bir rapor hazÄ±rladÄ±. Sevda Karaca, raporu yorumladÄ±.

Sevda KARACA

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer tek adam sisteminin programÄ±nÄ± oluÅŸturan 100 Günlük Eylem PlanÄ±nÄ± kadÄ±nlar açÄ±sÄ±ndan deÄŸerlendiren 8 sayfalÄ±k bir rapor hazÄ±rladÄ±.

Rapor, tek adam kabinesinin farklÄ± bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n 100 günlük eylem planlarÄ±nÄ±n kadÄ±nlara iliÅŸkin maddelerinin taranmasÄ± ile oluÅŸturulmuÅŸ. Bu tarama gösteriyor ki 100 günlük eylem planÄ± kadÄ±nlar bakÄ±mÄ±ndan ekonomik, sosyal ve kültürel açÄ±dan bir “hak kÄ±rpma” listesi. ÇakÄ±rözer yorumlarÄ±yla, AKP’nin kadÄ±nÄ± ekonomik ve toplumsal hayatta yok sayan 16 yÄ±llÄ±k politikalarÄ±nÄ±n güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ‘tek adam sisteminin’ programÄ±nÄ± oluÅŸturan 100 Günlük Eylem PlanÄ±nda da aynen sürmekte olduÄŸunu ve bu eylem planÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±yla kadÄ±nlarÄ±n daha büyük bir ÅŸiddet ve iÅŸsizlik sarmalÄ±na mahkum bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

ÇÖZÜM YOK, HAK KISINTISI ÇOK

Eylem planÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±ran ÅŸiddete yönelik koruyucu ve önleyici hiçbir tedbire yer verilmiyor. KadÄ±nlarÄ±n istihdam dÄ±ÅŸÄ± kalmalarÄ±na neden olan engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için gerekli ‘nitelikli kreÅŸ hizmetinin saÄŸlanmasÄ±’ gibi hedefler AKP seçim programlarÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen Eylem PlanÄ±na konmamÄ±ÅŸ. Benzer biçimde, yine AKP’nin seçim programlarÄ±nda yer alan organize sanayi bölgelerine kreÅŸ açÄ±lmasÄ±, kadÄ±n giriÅŸimciliÄŸinin desteklenmesi, ÅŸiddet önleme merkezlerinin geliÅŸtirilmesi gibi sözlerinin hiçbiri eylem planÄ±nda yok.

Peki ne var eylem planÄ±nda? KadÄ±na yönelik ÅŸiddetin ve kadÄ±n cinayetlerinin daha da artmasÄ±na neden olacak çeÅŸitli düzenlemeler... Örnek mi? BoÅŸanmÄ±ÅŸ çiftlerde ‘nafaka’ ve ‘çocuklarÄ±n teslimine’ yönelik yapÄ±lacak yasal deÄŸiÅŸiklikler...

ÅžÄ°DDETE ÇÖZÜM YERÄ°NE ÅžÄ°DDETÄ° ARTTIRAN DÜZENLEMELER

ÇakÄ±rözer bu yasal deÄŸiÅŸikliklerin sonuçlarÄ±nÄ± raporda ÅŸöyle yorumluyor: “Eylem planÄ±nda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n öncelikleri arasÄ±nda yer alan ‘Ä°cra müdürlükleri vasÄ±tasÄ±yla gerçekleÅŸtirilen çocuk teslimi ve çocukla kiÅŸisel iliÅŸki tesisine yönelik ilamlarÄ±n icra sistemi dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±larak ücretsiz bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirilmesi’ düzenlemesi ilk bakÄ±ÅŸta iyi niyetli bir düzenleme gibi gözükmekle birlikte kadÄ±n örgütlerinin tamamÄ±nda endiÅŸe yaratmakta. Çocuk teslimi ve çocukla kiÅŸisel iliÅŸki tesisi iÅŸlemlerinin, icra daireleri yerine ‘özel merkezler’ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lmasÄ± düzenlemesinde, kolluk gücü ve pedagog varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± halinde, boÅŸanan kadÄ±nlar rahatlÄ±kla kontrolsüz erkek ÅŸiddetiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakabilecektir. Türkiye’de kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin ve kadÄ±n cinayetlerinin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ±n boÅŸanmalar sÄ±rasÄ±nda ya da sonrasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülürse, bu uygulamanÄ±n hayata geçmesinin kadÄ±na yönelik ÅŸiddeti daha da artÄ±rmasÄ± büyük olasÄ±lÄ±k gözükmekte.”

Benzer biçimde eylem planÄ±nda kadÄ±na yönelik ÅŸiddeti arttÄ±rabilecek konulardan bir baÅŸkasÄ± da ‘nafaka’ uygulamasÄ± konusunda yapÄ±lmasÄ± düÅŸünülen yeni düzenlemeler. Biliniyor; son yÄ±llarda AKP sözcüleri deÄŸiÅŸik platformlarda nafaka sistemini tartÄ±ÅŸmaya açarak, boÅŸanmÄ±ÅŸ kadÄ±nlarÄ±n en önemli ekonomik güvencelerinden birisi olan “süresiz yoksulluk nafakasÄ±nÄ±” kaldÄ±rmak niyetinde olduklarÄ±nÄ± açÄ±kça beyan ediyorlar. Eylem PlanÄ±nda da bu niyet “nafaka sistemin adil hale getirilmesi hedefi” olarak ilan edilmiÅŸ durumda. Böyle bir düzenleme, kadÄ±nlarÄ± ekonomik olarak güçsüzleÅŸtirecek belki de ÅŸiddet gördükleri bir evliliÄŸi sürdürmek zorunda bÄ±rakacak ve baba, eÅŸ, sosyal yardÄ±mlara baÄŸÄ±mlÄ± hale getirecek.

KADIN Ä°STÄ°HDAMI BÜTÇESÄ° KÄ°ME HARCANACAK?

Rapor, kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n eylem planÄ±nda nasÄ±l yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir biçimde inceliyor. 100 günlük eylem planÄ±, kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi ve çözümü konusuna yok denecek kadar az yer veriyor; hatta 24 Haziran seçimleri sürecinde meydanlarda ve ekranlarda bas bas baÄŸÄ±rÄ±larak reklamÄ± yapÄ±lan ‘300 organize sanayi bölgesinde kreÅŸ açÄ±lmasÄ±’ vaadinden tek bir cümlede bile bahsedilmemiÅŸ durumda. KadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik olarak eylem planÄ±nda Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan “kadÄ±n, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katÄ±lmasÄ± için 1 milyar 84 milyon ilave destek saÄŸlanacaÄŸÄ±” ÅŸeklinde genel bir ifade yer almakta. Ancak bu bütçenin nasÄ±l saÄŸlanacaÄŸÄ±, ne kadarÄ±nÄ±n kadÄ±nlar için harcanacaÄŸÄ± ve kimleri hangi kriterlere göre istihdama kavuÅŸturacaÄŸÄ± konusunda hiçbir bilgi yer almÄ±yor. 16 yÄ±llÄ±k deneyimimiz ise bize kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± için ayrÄ±lan bütçelerin çoÄŸunlukla patronlara teÅŸvik ve hibe olarak harcanÄ±rken, kadÄ±n emekçilerin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nda tek bir iyi deÄŸiÅŸiklik bile yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR!

Utku ÇakÄ±rözer 100 günlük eylem planÄ±nÄ± bir “seyir defteri” olarak yorumluyor. Bu seyir defterinin sayfalarÄ±nÄ±n ekonomik kriz takviminin de sayfalarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlamak gerek. Krizin lafÄ±nÄ± bile etmenin “vatan hainliÄŸi” sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günlerde yazÄ±lÄ±p millet huzuruna çÄ±karÄ±lan eylem planÄ± AKP iktidarlarÄ±nÄ±n devamÄ± niteliÄŸindeki ‘Tek adam’ yönetiminin kadÄ±n iÅŸsizliÄŸinin azaltÄ±lmasÄ±, kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin önlenmesi, kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitime eriÅŸiminin ve kadÄ±n okuryazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±, kadÄ±nlarÄ±n sosyoekonomik refahÄ±nÄ±n yükseltilmesini ima edecek bir cümleyle bile içermiyor.

Rapor bize bir kez daha gösteriyor ki bu seyir defteri, “Hepimiz aynÄ± gemideyiz” diyen kaptanÄ±n süslü kamaralardaki patronlarÄ± kurtarma günlüÄŸü gibi; emekçi kadÄ±nlar ve çocuklar ise, kriz durumunda ilk gözden çÄ±karÄ±lanlar olarak çoktan ilk sayfaya yazÄ±lmÄ±ÅŸ bile.

ErdoÄŸan 100 gÃ¼nlÃ¼k eylem planÄ± aÃ§Ä±kladÄ±, 'yastÄ±k altÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

'100 gÃ¼nlÃ¼k icraat' yaraya merhem deÄŸil laf

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 11:24

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