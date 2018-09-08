Timur SelÃ§uk, 50. sanat yÄ±lÄ±nÄ± sahnede kutladÄ±

SanatÃ§Ä± Timur SelÃ§uk, 50. sanat yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± konserde 'Havlu atmak yok arkadaÅŸlar. Dik durmaya devam' dedi.

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, müzikle geçen 50 yÄ±lÄ±nÄ± sahnede kutladÄ±.

Most-Uniq AçÄ±khava Konserleri'nde sahneye çÄ±kan Selçuk, "Hepiniz hoÅŸ geldiniz. Ne güzel, yarÄ±m asÄ±r sonra tekrar birlikteyiz. Ä°nÅŸallah 25 ya da 50 yÄ±l sonra ben yoÄŸun bakÄ±mda olduÄŸumda benim için dua edersiniz. Havlu atmak yok arkadaÅŸlar. Dik durmaya devam." diye konuÅŸtu.

Konsere Ümit YaÅŸar OÄŸuzcan'Ä±n "Böyledir AkÅŸamlarÄ± Ä°stanbul'un" eseriyle baÅŸlayan sanatçÄ±, Orhan Veli KanÄ±k'Ä±n "Hürriyete DoÄŸru", Cahit SÄ±tkÄ± TarancÄ±'nÄ±n "Son AÅŸÄ±k", Orhan Veli KanÄ±k'Ä±n "Pireli Åžiir", NâzÄ±m Hikmet'in "Memet", Attila Ä°lhan'Ä±n "Böyle Bir Sevmek", Faruk Nafiz ÇamlÄ±bel'in "Sen Neredesin" isimli eserlerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu, kendi bestelerinden oluÅŸan geniÅŸ bir repertuvarÄ± yorumladÄ±.

Ümit YaÅŸar OÄŸuzcan'Ä±n "Beyaz Güvercin" adlÄ± eserini seslendirirken sanatçÄ±ya bir dansçÄ± da eÅŸlik etti.

ÅžarkÄ±larÄ±n çoÄŸunda piyanosunu çalan Selçuk, babasÄ± Münir Nurettin Selçuk'un eserlerine de konserde yer verdi. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 10:44

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