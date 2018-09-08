LGS dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ nakil sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

FotoÄŸraf: Mesut Karaduman/AA

LGS dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ nakil sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

    • 08 EylÃ¼l 2018 10:12

    Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸtirmeye esas dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ nakil sonuÃ§larÄ±, meb.gov.tr internet adresinden aÃ§Ä±klandÄ±.

    Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, ortaöÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸtirmeye esas dördüncü nakil sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

    Sonuçlara kurumun internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden ulaÅŸÄ±labiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

    LGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±, tercih bilmecesi baÅŸladÄ±

    Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) yapÄ±labildi mi?

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 10:23
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