ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 10:23
FotoÄŸraf: Mesut Karaduman/AA
LGS dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ nakil sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
08 EylÃ¼l 2018 10:12
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸtirmeye esas dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ nakil sonuÃ§larÄ±, meb.gov.tr internet adresinden aÃ§Ä±klandÄ±.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, ortaöÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸtirmeye esas dördüncü nakil sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Sonuçlara kurumun internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden ulaÅŸÄ±labiliyor. (HABER MERKEZÄ°)
LGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±, tercih bilmecesi baÅŸladÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 10:23
Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) yapÄ±labildi mi?
www.evrensel.net