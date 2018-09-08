Ä°stanbul'da saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkiledi, araÃ§lar mahsur kaldÄ±

Ä°stanbul'un her iki yakasÄ±nda etkili olan gök gürültülü saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiledi. BazÄ± araçlar trafikte mahsur kalÄ±rken toplu taÅŸÄ±mada da aksamalar yaÅŸandÄ±.

Anadolu YakasÄ±'nda KadÄ±köy ve Üsküdar ilçelerinde etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± ana arterlerle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluÅŸtu. Sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle zor anlar yaÅŸadÄ±.

Avrupa YakasÄ±'nda da Fatih ve TopkapÄ± civarÄ±nda dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. Güngören, DavutpaÅŸa, BayrampaÅŸa ve Eminönü bölgelerinde derinliÄŸi yaklaÅŸÄ±k 1 metreyi bulan su birikintileri oluÅŸtu. Araçlarda mahsur kalan sürücü ve yolcularÄ± kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

FotoÄŸraf: Muhammed Enes YÄ±ldÄ±rÄ±m/AA

AyrÄ±ca TopkapÄ± alt geçidi ve Fatih UlubatlÄ±'da TEM'e baÄŸlanan kavÅŸak yoÄŸun su birikintisi nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

YaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan bazÄ± vatandaÅŸlar ise Ä±slanmamak için üst geçitlerin altÄ±na, bina saçaklarÄ±na ve otobüs duraklarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

FotoÄŸraf: Muhammed Enes YÄ±ldÄ±rÄ±m/AA

Ä°TFAÄ°YE EKÄ°PLERÄ° SEVK EDÄ°LDÄ°

SaÄŸanak, trafikte de aksamalara neden oldu. BazÄ± araçlar, yoÄŸun su birikintilerinin oluÅŸtuÄŸu bölgelerde mahsur kaldÄ±. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle sokak aralarÄ±nda su birikintilerinin oluÅŸtuÄŸu Silivri'de de sürücülerin trafikte kontrollü bir ÅŸekilde ilerlemeleri uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

TOPLU TAÅžIMADA AKSAMA

FotoÄŸraf: Muhammed Enes YÄ±ldÄ±rÄ±m/AA

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi iÅŸtiraklerinden Metro Ä°stanbul, sosyal medya hesabÄ± Twitter'da yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle TF1-TF2 teleferik hatlarÄ± ile T1 KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar Tramvay hattÄ±nda yaÅŸanan aksamanÄ±n giderildiÄŸini bildirdi.

FotoÄŸraf: Muhammed Enes YÄ±ldÄ±rÄ±m/AA

METEOROLOJÄ° UYARMIÅžTI

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸünün internet sitesinde sabah saatlerinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normalleri civarÄ±nda olacak.

ParçalÄ± ve çok bulutlu geçecek bölgenin doÄŸusu ile Ä°stanbul'da aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak öngörüldüÄŸü ifade edilen açÄ±klamaya göre, rüzgarÄ±n kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. (Ä°stanbul/AA)

Ä°stanbul Su SporlarÄ± Festivali, Twitter'da bu karelerle paylaÅŸÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 18:13

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