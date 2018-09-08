26 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li rap ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Mac Miller, evinde Ã¶lÃ¼ bulundu. Mac Miller'Ä±n yÃ¼ksek dozda uyuÅŸturucudan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.

ABD’li rap’çi Mac Miller, California’daki evinde ölü bulundu. Gerçek adÄ± Malcolm James McCormick olan 26 yaÅŸÄ±ndaki rap ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n yüksek dozda uyuÅŸturucudan öldüÄŸü iddia edildi.

Ä°lk çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± 2011’de yapan Mac Miller, son albümü olan Swimming’i 2018’in baÅŸlarÄ±nda çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. ÅžarkÄ±cÄ± sevgilisi Ariana Grande’den aynÄ± dönemlerde ayrÄ±lan Miller, geçtiÄŸimiz ay alkollü araç kullanma ve trafikte vurup kaçma sebebiyle gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Pittsburgh, Pennsylvania doÄŸumlu Mac Miller, okul yÄ±llarÄ±nda müzikle uÄŸraÅŸmaya baÅŸladÄ±ktan sonra EZ Mac adÄ±yla 15 yaÅŸÄ±nda ilk albümünü hazÄ±rladÄ±. 2011’de meÅŸhur olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kendrick Lamar ve Pharrell Williams gibi isimlerle ortak iÅŸlerde yer aldÄ±.

Mac Miller’Ä±n perÅŸembe günü Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan son paylaÅŸÄ±mlarda Kuzey Amerika turunun önümüzdeki ay baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtiliyordu.

Ölümü sonrasÄ± ailesinden yapÄ±lan açÄ±klamada “O, ailesi, dostlarÄ± ve sevenleri için bu dünyadaki parlak bir Ä±ÅŸÄ±ktÄ±” denildi.

Snoop Dog, Wiz Khalifa, Chance the Rapper gibi hip-hop camiasÄ±nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimleri de Miller’Ä±n ölüm haberinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan taziye açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 09:14

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