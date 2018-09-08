Amerika AÃ§Ä±k tek erkeklerde Del Potro-Djokovic finali

Amerika AÃ§Ä±k tek erkekler finalinde Arjantinli Juan Martin del Potro ile SÄ±rp Novak Djokovic karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Amerika AçÄ±k tek erkeklerde final, pazar günü Novak Djokovic ile Juan Martin del Potro arasÄ±nda oynanacak.

Arjantinli Juan Martin del Potro, 7-6 ve 6-2 kazandÄ±ÄŸÄ± iki setin ardÄ±ndan, Rafael Nadal’Ä±n diz sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle 3. sette çekildiÄŸi maçÄ± kazanarak 9 yÄ±l aradan sonra ilk kez bir grand slam finalinde oynamaya hak kazandÄ±.

SÄ±rp Novak Djokovic ise Kei Nishikori’yi 6-3, 6-4 ve 6-2’lik setlerle geçerek finale yükseldi. 31 yaÅŸÄ±ndaki Djokovic, ÅŸampiyon olmasÄ± halinde 14 grand slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Pete Sampras’Ä± yakalamÄ±ÅŸ olacak. Djokovic böylece 20 ÅŸampiyonlukla zirvede olan Roger Federer ve onun 17 ÅŸampiyonluÄŸu bulunan takipçisi Rafael Nadal’a yaklaÅŸmÄ±ÅŸ olacak.

2011 ve 2015’te Amerika AçÄ±k’Ä± ÅŸampiyon tamamlayan Djokovic, temmuz ayÄ±nda Wimbledon’da da mutlu sona ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

29 yaÅŸÄ±ndaki Juan Martin del Potro ise sakatlÄ±klarla dolu kariyerinin tek ÅŸampiyonluÄŸunu 2009’da Amerika AçÄ±k’ta yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

TEK KADINLARDA WILLIAMS-OSAKA FÄ°NALÄ°

Amerika AçÄ±k'ta tek kadÄ±nlar finalinde ise bugün ABD'li Serena Williams ile Japon Naomi Osaka karÅŸÄ±laÅŸacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Amerika AÃ§Ä±kâ€™ta tek kadÄ±nlarda final Williams-Osaka arasÄ±nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 08:31

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