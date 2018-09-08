Berat Albayrak: ABD ile ittifakÄ±mÄ±zÄ±n en hayal kÄ±rÄ±cÄ± anlarÄ±ndan biri

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Foreign Policy dergisindeki makalesinde son dÃ¶nemde gerilen ABD-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerini kaleme aldÄ±.

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan makalede “ABD’nin küresel ekonomiyi yönetmesine güvenilemez” denildi.

AA'nÄ±n yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Albayrak'Ä±n yazÄ±sÄ±nda ABD’nin siyasi nedenlerle yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±ÄŸÄ± tek ülkenin Türkiye olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, “Türk ekonomisine yönelik saldÄ±rÄ±, ekonomik gücün siyasi bir silah olarak ÅŸuursuzca kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n nasÄ±l ciddi küresel risklere yol açabileceÄŸinin örneÄŸi olarak ele alÄ±nmalÄ±. Åžimdi, diÄŸer ülkeler Türkiye ile birlikte hareket ederek, gelecek yapay krizlere karÅŸÄ± ortak bir strateji geliÅŸtirmeye katkÄ± saÄŸlayabilir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

“Bu aÄŸustos ayÄ±nda Türkiye ekonomisi küresel haberlerin ana konusu oldu. Bunun sebebi, global ekonomik sistemdeki en büyük oyuncu olan ABD tarafÄ±ndan Türk ekonomisine yapÄ±lan sistematik saldÄ±rÄ±ydÄ±" diyen Albayrak, "Bu, Türkiye ve ABD arasÄ±ndaki ittifak tarihinin en hayal kÄ±rÄ±cÄ± anlarÄ±ndan biri oldu. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptÄ±rÄ±mlar ve tarifelerle saldÄ±rdÄ±" tespitinde bulundu.

Albayrak, TL'deki deÄŸer kaybÄ±nÄ± buna baÄŸlarken "Türk ekonomisinin güçlü temellerini ortaya koyduÄŸunu" söyleyerek “Türk ekonomisi, negatif propaganda ve finansal sistemine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda gücünü ortaya koydu. Türk lirasÄ±nda geçen ay yaÅŸanan deÄŸer kaybÄ±na, hiçbir ekonomik göstergenin ya da makroekonomik verinin neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak önemli. Bu süreçte, Türkiye’nin finansal yapÄ±sÄ± ve bankacÄ±lÄ±k sisteminde, önemli hiçbir deÄŸiÅŸiklik yaÅŸanmadÄ±” dedi.

"YatÄ±rÄ±mcÄ± dostu bir ortam yaratma" konusunda kararlÄ± olduklarÄ±nÄ±" ifade eden Albayrak, bu amaçla bazÄ± ekonomik zayÄ±flÄ±klarÄ± ve potansiyel kÄ±rÄ±lganlÄ±klarÄ± önlemek için adÄ±m attÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

'MERKEZ BANKASININ BAÄžIMSIZLIÄžI ÖNCELÄ°ÄžÄ°MÄ°Z'

Albayrak, makalesinde, ayrÄ±ca "Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB) baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, etkinliÄŸinin ve parasal politikada lider rolünde kalmasÄ±nÄ±n, AKP'nin son 16 yÄ±ldaki tüm hükümetleri için olduÄŸu gibi bu hükümetin de öncelikleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" yazdÄ±.

'IMF GÜNDEMÄ°MÄ°ZDE YOK'

Türkiye’nin UluslararasÄ± Para Fonu’na (IMF) baÅŸvurmasÄ±nÄ±n gündemde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Albayrak, “Türkiye, ÅŸimdiye kadar olduÄŸu gibi döviz rezervlerini uluslararasÄ± piyasalardan saÄŸlamaya devam edecektir. Bizim hedefimiz Türkiye’nin doÄŸrudan yabancÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± çekmeye devam etmesi ve küresel ekonomi için bir inovasyon, araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme merkezi haline gelmesidir” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, ayrÄ±ca “SaldÄ±rÄ±, Türkiye’nin ekonomisini yapÄ±sal reformlar, yeni ticaret anlaÅŸmalarÄ± ve yabancÄ± yatÄ±rÄ±mlarla güçlendirmenin yanÄ± sÄ±ra uluslararasÄ± ekonominin yapÄ±sÄ±nÄ±, ABD’nin tek baÅŸÄ±na diÄŸer ülkelerin ekonomilerini alt üst etmesini önleyecek ÅŸekilde yeniden dengeleyecek adÄ±mlar atma yönündeki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± perçinledi.” ifadelerini kullandÄ±.

'SERBEST PÄ°YASAYA BAÄžLILIÄžIMIZ ZAYIFLATILAMAZ'

"Hükümetin serbest piyasa prensiplerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hiçbir finansal kriz veya saldÄ±rÄ±yla zayÄ±flatÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±" söyleyen Albayrak, “Biz sermaye kontrollerini hiçbir zaman deÄŸerlendirmeye almadÄ±k ve gelecekte de asla almayacaÄŸÄ±z” taahüdünü yineledi.

'TÜRKÄ°YE, ABD'NÄ°N HEDEF ALDIÄžI TEK ÜLKE DEÄžÄ°L'

"ABD yönetiminin, Avrupa BirliÄŸi (AB), Rusya ve Çin gibi ticaret partnerlerini tek taraflÄ± tarifelerle hedef almasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± ticaret, iÅŸ birliÄŸi ve istikrarÄ±n, devletler arasÄ±nda daha güçlü ittifaklar kurularak korunmasÄ± gerektiÄŸini kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade eden Albayrak, makalesinde ÅŸu deÄŸerlendirmelere de yer verdi:

“Dünya karmaÅŸÄ±k sÄ±namalarla yüzleÅŸiyor. Washington’Ä±n uluslararasÄ± ekonomiye ve ticarete yönelik tehditleri, bu sÄ±namalarÄ±n ciddi bir alt kümesi. Tek taraflÄ± yaptÄ±rÄ±mlar, ticaret savaÅŸlarÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±lmasÄ± ve ekonomik silahlarÄ±n rastgele kullanÄ±mÄ±, bir baÅŸka küresel krize yol açabilir. Bu önemli kavÅŸakta, dünya genelindeki geliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan ülkeler, potansiyel krizlerin ve finansal saldÄ±rÄ±larÄ±n üstesinden gelebilmek için güçlü ve kurumsallaÅŸmÄ±ÅŸ iÅŸbirliÄŸine ihtiyaç duyuyor. Türk ekonomisine yönelik saldÄ±rÄ±, ekonomik gücün siyasi bir silah olarak ÅŸuursuzca kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n nasÄ±l ciddi küresel risklere yol açabileceÄŸinin bir örneÄŸi olarak ele alÄ±nmalÄ±. Åžimdi, diÄŸer ülkeler Türkiye ile birlikte hareket ederek gelecekteki yapay krizlere karÅŸÄ± ortak bir strateji geliÅŸtirmeye katkÄ± saÄŸlayabilir.”

'TÜRKÄ°YE VE AB ARASINDAKÄ° Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° CANLANDI'

Albayrak, makalesine ÅŸöyle devam etti:

“Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron dahil olmak üzere AvrupalÄ± dostlarÄ±mÄ±z, Washington’Ä±n yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n tehlikeli ve yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu açÄ±kça ortaya koyan açÄ±klamalar yaptÄ±. Türkiye ve AB arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸma ruhu, her iki tarafÄ±n siyasi ve ekonomik refahÄ± için öneminin kanÄ±tlanmasÄ±yla yeniden canlandÄ±.”

'TÜRKÄ°YE, BATI'YA TEHDÄ°TLE MÜCADELE EN ÖNDE YER ALDI'

"Türkiye’nin 60 yÄ±ldan uzun süredir BatÄ± ülkelerine yönelik ciddi tehditlerle mücadelede en önde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyleyen Albayrak, “Bu dönemde, Türkiye Suriye’deki acÄ±masÄ±z rejimden kaçan milyonlarca mültecinin umudu ve savaÅŸÄ± BatÄ±’ya doÄŸru geniÅŸletmek isteyen terör örgütlerinin hedefi oldu. Türkiye, dünyanÄ±n en istikrarsÄ±z bölgelerinden birinde bir istikrar adasÄ± haline geldi” diye yazdÄ±.

BRUNSON DAVASI VURGUSU

Rahip Andrew Brunson'Ä± "Türkiye’deki barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± hedef alan teröristlerle güçlü baÄŸlarÄ± bulunan bir Amerikan vatandaÅŸÄ±" olarak tanÄ±mlayan Albayrak, Trump yönetiminin bu dava sürecini, yaptÄ±rÄ±mlar için mazeret olarak kullandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek “Washington’Ä±n ekonomik silahlarÄ±nÄ± arsÄ±zca kullanmasÄ± dünya genelindeki birçok ülke ve yatÄ±rÄ±mcÄ± için bir uyarÄ± alarmÄ± oldu. Bu saldÄ±rÄ±, sadece Türkiye ile ABD arasÄ±ndaki ittifakÄ±n geleceÄŸi için deÄŸil küresel piyasalar içinde riskli olarak deÄŸerlendirildi” tespitinde bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 08:07

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