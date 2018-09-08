Aksaray'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±, 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

FotoÄŸraf: OÄŸuzhan Demiray/AA

Aksaray'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±, 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

    • 08 EylÃ¼l 2018 07:35

    Aksaray'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 43 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Ä°stanbul-Gaziantep seferini yapan Mahmut TuÅŸgul (49) idaresindeki 27 PB 712 plakalÄ± Seç firmasÄ±na ait yolcu otobüsü, Ankara-Aksaray karayolunun 20. kilometresinde ÅŸarampole devrildi.

    Kazada 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 43 kiÅŸi yaralandÄ±.

    YaralÄ±lar kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Aksaray/AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 08:52
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