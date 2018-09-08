Seyit Torun: Biz ittifakÄ± halkla, milletle yapacaÄŸÄ±z

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun, Torun, MYKâ€™nin yerel seÃ§im gÃ¼ndemi ile topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun, yerel seçimler ile ilgili, AKP ile MHP’nin ittifak görüÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Biz ittifakÄ± halkla, milletle yapacaÄŸÄ±z. Biz hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi bölgeden olursa olsun, hangi anlayÄ±ÅŸa sahip olursa olsun tabanda, vatandaÅŸla, seçmenle ittifak yapacaÄŸÄ±z” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu sÄ±rasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun, Torun, MYK’nin yerel seçim gündemi ile topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, toplantÄ±da yerel seçimlere ilgili görüÅŸmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘METAL YORGUNLUÄžUNUN ALTINDAN KALKAMAZSINIZ’

AKP’nin yaÅŸanan “metal yorgunluÄŸu”nun altÄ±ndan kalkamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Torun ÅŸu ÅŸekilde konuÅŸtu:

"Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak seçimler tek adam yönetiminin ortaya koyduÄŸu bu olumsuzluklarÄ± deÄŸerlendireceÄŸimiz ve güvenoyu vereceÄŸimiz bir yapÄ± olacaktÄ±r. Ä°stanbul, Ankara, Bursa, BalÄ±kesir gibi birçok belediye de kendi belediye baÅŸkanÄ±nÄ± baskÄ±yla, aÄŸlatarak, tehdit ederek görevden alanlar, artÄ±k seçmenin karÅŸÄ±sÄ±na nasÄ±l çÄ±kacaklarÄ±nÄ± bilmiyorum. ‘Metal yorgunluÄŸu’ ifade ederek bunun altÄ±ndan kalkamazsÄ±nÄ±z. YaÄŸmacÄ± ve betoncu AK Parti’nin artÄ±k bu anlayÄ±ÅŸÄ± bitmiÅŸtir. ArtÄ±k büyükÅŸehirlerde de diÄŸer kentlerde de kimi aday gösterirlerse göstersinler, bu olayÄ±n altÄ±ndan kalkamazlar. Çünkü bu suçu hep birlikte iÅŸlediler."

‘BELEDÄ°YECÄ°LÄ°KTE ARTIK SÄ°ZÄ°N DÖNEMÄ°NÄ°Z BÄ°TMÄ°ÅžTÄ°R’

"Yani siz geçmiÅŸte ittifak kurdunuz da ÅŸimdi acaba bundan mÄ± vazgeçiyorsunuz, yoksa geçmiÅŸte kurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ittifaktan dolayÄ± seçimi kazanamayacaÄŸÄ±nÄ±z anlayÄ±ÅŸÄ± ile bir korku ve panik içerisinde misiniz? Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, belediyecilikte artÄ±k sizin döneminiz bitmiÅŸtir. Biz ittifakÄ± halkla, milletle yapacaÄŸÄ±z. Biz hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi bölgeden olursa olsun, hangi anlayÄ±ÅŸa sahip olursa olsun tabanda, vatandaÅŸla, seçmenle ittifak yapacaÄŸÄ±z."

‘TAVANDA KURULAN Ä°TTÄ°FAK DEÄžÄ°L, TABANDA KURULAN Ä°TTÄ°FAKTIR’

Torun, gazetecilerden gelen, “Öncelikle var olan belediye baÅŸkanlarÄ± mÄ± açÄ±klayacaksÄ±nÄ±z, yeni adaylarÄ± mÄ± açÄ±klayacaksÄ±nÄ±z. AyrÄ±ca SayÄ±n Bahçeli’nin açÄ±klamalarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz? sorusuna, ÅŸöyle cevap verdi:

“SayÄ±n Devlet Bahçeli’nin açÄ±klamasÄ±, kendisinin bu ittifakta ne kadar önemli olduÄŸunu ortaya çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. GeçmiÅŸte kurduÄŸu ittifakÄ±n elde ettiÄŸi avantajlarÄ± devam ettirme çabasÄ± içinde olabilir. Tabi her zaman söylediÄŸimiz gibi tavanda kurulan ittifak deÄŸil, tabanda kurulan ittifaktÄ±r. EÄŸer bugün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlar gerçekten tek adam yönetiminin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’nin yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlarsa, bunu da yerel seçimler öncesi iyi irdelemek lazÄ±m. Herhalde korkusu ve endiÅŸesi de bundan kaynaklanmaktadÄ±r. Biz görevde olduÄŸumuz belediyeleri ayrÄ±ca deÄŸerlendireceÄŸiz. OnlarÄ±n zaten ortaya koyduklarÄ± performanslar belli. Devem edecek arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla devam edeceÄŸimizi açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Devam etmeyecek arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da bir ÅŸekilde açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Ama biz bütün belediyeleri ÅŸöyle sÄ±raladÄ±k. Yüksek oy oranÄ± ile kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve kaybettiÄŸimiz yerler, az oy oranÄ± ile kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve kaybettiÄŸimiz yerler olarak ayÄ±rdÄ±k. BunlarÄ± belli deÄŸerlendirmelere tabi tutarak önümüzdeki süreçte peyder pey açÄ±klayacaÄŸÄ±z.”

‘ÖN SEÇÄ°M OLACAK’

“CHP’de adaylar nasÄ±l belirlenecek. Ön seçim uygulamasÄ± devreye girecek mi, bu konuda karar alÄ±ndÄ± mÄ±?” sorusuna ise, "Ön seçim tabii ki yapÄ±lacak. Aday tespitinde tek bir yöntem uygulanmayacak. Ön seçim olacak, eÄŸilim, merkez yoklamasÄ± olacak. Tabi bunlar anketlerle desteklenecek. Mutlaka her seçim bölgesinde, belli yerlerde anketler yapÄ±lacak. Yani illa tamamÄ±nda ön seçim yapÄ±lacak, tamamÄ±nda merkez, eÄŸilim yoklamasÄ± olacak diye bir kaide yok. Aday tespitleri o bölgenin özelliÄŸine göre, bölgedeki sürece göre, aday sayÄ±sÄ±na göre bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸecek. Ama saÄŸlÄ±klÄ± olarak tabi ki ön seçim kullanacaÄŸÄ±mÄ±z metotlar arasÄ±nda." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 00:36

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