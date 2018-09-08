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FotoÄŸraf: Gage Skidmore/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Trumpâ€™Ä±n eski kampanya danÄ±ÅŸmanÄ±na 14 gÃ¼n hapis cezasÄ±
08 EylÃ¼l 2018 00:15
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan George Papadopoulos, 14 gÃ¼n hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n seçim kampanyasÄ± döneminde danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan George Papadopoulos, 'Trump kampanyasÄ± ile bazÄ± üst düzey Rus yetkililer arasÄ±nda ayarlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler konusunda FBI’a yalan söylediÄŸi’ gerekçesiyle 14 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.
YargÄ±ç Randy Moss, Papadopoulos’a ayrÄ±ca 1 yÄ±l boyunca denetimli serbestlik ve 9 bin 500 dolar da para cezasÄ± verdi. (DIÅž HABERLER)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 00:19
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