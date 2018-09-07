FotoÄŸraf: Hakan Burak Altunöz/AA
TÃ¼rkiye - Rusya: 1-2
UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup ilk maÃ§Ä±nda TÃ¼rkiye kendi sahasÄ±nda Rusya'ya 2-1 maÄŸlup oldu.
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçÄ±nda Rusya'ya 2-1 maÄŸlup oldu.
49. dakikada konuk takÄ±m Rusya öne geçti. Gazinski'nin uzun aÅŸÄ±rtma pasÄ±nda ofsayt bekleyerek duraklayan savunmanÄ±n arkasÄ±nda topla buluÅŸan Dzyuba, bekletmeden düzgün bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelerle buluÅŸturdu: 1-2
67. dakikada OÄŸuzhan Özkayup'un pasÄ±nda soldan ceza alanÄ±na giren Hakan ÇalhanoÄŸlu'nun ÅŸutunda top kaleci Lunev'de kaldÄ±.
71. dakikada Hakan ÇalhanoÄŸlu'nun soldan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest atÄ±ÅŸta, yakÄ±n mesafedeki Okay YokuÅŸlu'nun kafa vuruÅŸunda, top yandan auta gitti.
80. dakikada saÄŸdan ceza alanÄ±na hÄ±zlÄ±ca giren Cengiz Ünder'in yerden ÅŸutunda kaleci Lunev, saÄŸ köÅŸesine doÄŸru gelen topu kornere çeldi.
89. dakikada Dzyuba'nÄ±n ceza yayÄ± üzerinden sert ÅŸutunda top üst direkten döndü.
90. dakikada Cengiz Ünder'in ÅŸutunda savunmaya çarpan top Hakan ÇalhanoÄŸlu'nun önüne düÅŸtü. Bu futbolcunun yerden ÅŸutunda kaleci Lunev, iki hamlede meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kontrol etti.
KarÅŸÄ±laÅŸma, Rusya'nÄ±n 2-1'lik üstünlüÄŸüyle tamamladÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 23:50