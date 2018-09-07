KaÄŸÄ±t krizi MEBâ€™i de vurdu: Dersler akÄ±llÄ± tahta Ã¼zerinden iÅŸlenebilir

KaÄŸÄ±ttaki kriz nedeniyle kitaplarÄ±n Ã¶ÄŸrencilerin bilgisayarlarÄ±na yÃ¼klenmesi veya akÄ±llÄ± tahta Ã¼zerinden iÅŸlenmesi sÃ¶z konusu olabilir.

KaÄŸÄ±ttaki döviz bazlÄ± artÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± olarak yayÄ±ncÄ±lÄ±kta yaÅŸanan krizin okul kitaplarÄ±na da etki ettiÄŸi, ithal kaÄŸÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n okullara kitap gönderemediÄŸi iddia edildi

Milli Gazete’den Gökçen Göksal’Ä±n haberine göre, geçtiÄŸimiz günlerde birçok gazete ithal kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yüzünden ya zam yapmÄ±ÅŸ ya da sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± düÅŸürmüÅŸ, bazÄ± yayÄ±nevleri de kitap basÄ±mlarÄ±nÄ± durdurmuÅŸtu.

DERSLER AKILLI TAHTA ÜZERÄ°NDEN Ä°ÅžLENEBÄ°LÄ°R

KitaplarÄ±n okullara dijital olarak verilmesi durumunda bu kitaplarÄ±n öÄŸrencilerin bilgisayarlarÄ±na yüklenmesi veya akÄ±llÄ± tahta üzerinden iÅŸlenmesi söz konusu olabilir. Kitap olmamasÄ± durumunda öÄŸrenciler kitap temini için dijital olarak verilen kitaplarÄ± fotokopilerle çoÄŸaltmak durumunda kalacak. Bir top fotokopi kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n fiyatÄ± ise 20 ila 30 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:22

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