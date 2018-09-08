'YaÄŸmur da yaÄŸsa kriz de olsa inÅŸaat iÅŸÃ§isi etkileniyor'

Adanaâ€™da yÄ±llardÄ±r inÅŸaat iÅŸÃ§ilerinin Ã¶rgÃ¼tlenmesi iÃ§in mÃ¼cadele eden iÅŸÃ§i Recai GerÃ§e, sektÃ¶rde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± zorluklarÄ± Evrensel'e anlattÄ±.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da inÅŸaat iÅŸçilerinin örgütlenmesi için yÄ±llardÄ±r mücadele veren Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçisi Recai Gerçe, inÅŸaat sektöründe yaÅŸanan daralmadan kaynaklÄ±, iÅŸlerin ya durduÄŸunu ya da yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Gerçe, “YaÄŸmur yaÄŸsa da ÅŸimÅŸek çaksa da, fiyatlarÄ± arttÄ±ÄŸÄ± için demir olmasa da inÅŸaat iÅŸçisinin kendi kesesinden gidiyor” dedi.

KÄ±sa bir süre önce 8 arkadaÅŸÄ± ile birlikte bir inÅŸaatÄ± bitirmelerinin ardÄ±ndan ihbar tazminatÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için mahkemeye baÅŸvuran Gerçe, iÅŸçilerin alacaklarÄ±nÄ± almakta dahi zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. KiÅŸi baÅŸÄ± 350 lira dosya masrafÄ±nÄ± ödeyemedikleri için açtÄ±klarÄ± davanÄ±n ilerleyemediÄŸini anlatan Gerçe, Günep YapÄ±’nÄ±n inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±rken hak ettikleri ihbar tazminatlarÄ± için ÅŸirketle görüÅŸtüklerini aktararak, “Åžirket bize ‘TaÅŸerondan isteyeceksiniz. Biz taÅŸeronla öyle anlaÅŸtÄ±k’ diyor. Ama resmi olarak bir taÅŸeron yok. Biz Günep YapÄ±’nÄ±n iÅŸçisi olarak görünüyorduk. TaÅŸeron da ‘HaklarÄ±nÄ±z için dava açarsanÄ±z nereye giderseniz gelirim. Bir daha iÅŸ bulamazsÄ±nÄ±z’ demiÅŸ. Ä°nÅŸaat iÅŸçisi günlük 100-120 lira civarÄ±nda ücret alÄ±yor. Ama maaÅŸlarÄ±mÄ±z asgari ücret üzerinden yatÄ±yor” dedi.

Dava açtÄ±ktan sonra kendilerine biner lira ödenmesinin önerildiÄŸi, kendilerine hiçbir faydasÄ± olmayan ara bulucu sürecini beklemek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Gerçe, “Bizim avukatÄ±mÄ±z da bu komik rakam karÅŸÄ±sÄ±nda 5’er bin lira istedi. Bu süreç tamamlandÄ±ktan sonra kiÅŸi baÅŸÄ± 350 lira ödememiz gerekti. Åžimdi dava bekliyor” dedi.

‘DEMÄ°R GELMEMÄ°Åž DEYÄ°P 3 GÜN TATÄ°L VERÄ°YOR’

Demir fiyatlarÄ±nÄ±n geçen yÄ±la oranla iki katÄ±na çÄ±kmasÄ± ile sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n devam ettiÄŸini dile getiren Gerçe, “Ä°ÅŸe baÅŸlamÄ±ÅŸ olanlar devam ettiriyor. Muhtemelen ya stoklarÄ± var elerinde ya da belli bir noktaya getirmiÅŸ olduklarÄ± için iÅŸi devam ettiriyorlar. Ama çalÄ±ÅŸma eskisi gibi deÄŸil. 3 gün tatil veriyor iÅŸçiye. Çünkü demir gelmemiÅŸ. Ä°ÅŸveren önünü göremiyor. Ä°ÅŸçi kaybediyor. Krizin inÅŸaat sektörünü yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ± net ÅŸekilde görülüyor” dedi. Ä°nÅŸaat sektörü gözde olduÄŸu dönemde de iÅŸçinin durumunun iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gerçe, “YaÄŸmur yaÄŸsa ÅŸimÅŸek çaksa, demir gelmese de iÅŸçinin kendi kesenden gidiyor. ÇalÄ±ÅŸmasa da iÅŸçinin yevmiyesini yazmasÄ± gerekiyor ama yazmÄ±yor. Türkiye’de yasalar iÅŸverenden yana iÅŸletiliyor. Herkes aÄŸzÄ±nÄ± açtÄ± mÄ± ‘Allah, Muhammed’ diyor ama düzenlemeye gelince iÅŸçiden yana bir düzenleme olmuyor” dedi.

‘Ä°Åž GÜVENLÄ°ÄžÄ° YOK, GERGÄ°N ORTAMDA ÇALIÅžIYORUZ’

Ä°ÅŸ güvenliÄŸinin de iÅŸ cinayetlerinin yoÄŸun olduÄŸu inÅŸaat iÅŸçileri için önemli bir konu olduÄŸunu ifade eden Gerçe, “Åžu an Türkiye’de tamamen bir denetimsizlik, baÅŸÄ± bozukluk var. Åžimdi de belirsizlikler... DolayÄ±sÄ±yla daha gergin bir ortamda çalÄ±ÅŸÄ±yorsun. Zaten iÅŸ güvenliÄŸini denetlemekle görevli olan Ä°SG firmalarÄ± maaÅŸÄ±nÄ± iÅŸverenden alÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bu insanlarÄ±n iÅŸyerlerine geldiklerinde saÄŸlÄ±klÄ± bir iÅŸ güvenliÄŸi hizmeti vermeleri mümkün deÄŸil. Emniyet kemeri yoksa ya da takmamÄ±ÅŸsa iÅŸi durduramÄ±yor. Çünkü durdurmasÄ± durumunda bir dahaki sefere o iÅŸverenden iÅŸ almamaktan korkuyor. Ä°ÅŸçinin yaÅŸamÄ±na bile iÅŸveren karar veriyor” dedi.

‘PATRON Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N ÖRGÜTSÜZLÜÄžÜNDEN FAYDALANIYOR’

YaptÄ±klarÄ± aÄŸÄ±r iÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda ücretlerinin yüksek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gerçe, “AçlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 2 bin yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 6 bin liranÄ±n üstünde olduÄŸu bir dönemde 100-120 lira ücret olur mu? Ama iÅŸverenler maliyeti düÅŸürebilmek için iÅŸçilerin ücretlerini düÅŸürüyor ya da iÅŸsiz bÄ±rakÄ±yor” dedi.

Patronun çareyi iÅŸçileri örgütsüzleÅŸtirmede bulduÄŸunu dile getiren Gerçe, “Demirin fiyatÄ±, çimentonun fiyatÄ± bellidir. Daha aÅŸaÄŸÄ±ya alayÄ±m diyemiyor. Ama iÅŸçiye bu fiyata çalÄ±ÅŸ diyebiliyor. Örgütsüz iÅŸçi hakkÄ±nÄ± hukukunu almak için birleÅŸmekte zorlanÄ±yor. O yüzden iÅŸçilerin mutlaka daha cesur olmalarÄ± gerekiyor. HaklarÄ±nÄ± talep etmesi gerekiyor. AÄŸlamayan çocuÄŸa meme yok. Ä°ÅŸçi de konuÅŸarak bir araya gelerek talep eder. ÇocuklarÄ±mÄ±z için daha iyi bir gelecek istiyorsak daha örgütlü olmalÄ±yÄ±z. Ölü bir baba hiçbir iÅŸe yaramÄ±yor. Bu yüzden inÅŸaat iÅŸçileri olarak birlikte hareket etmeliyiz” diye konuÅŸtu.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 22:45

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