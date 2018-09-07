Fatih Terim, KasÄ±mpaÅŸa hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, "YabancÄ± oyuncu kuralÄ±nÄ±n konuÅŸulmasÄ±ndan Ã§ok sÄ±kÄ±ldÄ±m. Bu iÅŸin Ã§Ä±kmasÄ±nda, uygulanmasÄ±nda ben varÄ±m. O gÃ¼n gÃ¶revdeydim. EmeÄŸi geÃ§enlerden biriyim. Beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¶netici ve profesyonel arkadaÅŸlarla bu konuda Ã§ok nettik. BugÃ¼n ne oldu da buna dÃ¶nÃ¼ldÃ¼ bilmiyorum" dedi.

Fatih Terim, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n KasÄ±mpaÅŸa hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapÄ±lan antrenman sonrasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Terim, son gÃ¼nlerde yeniden tartÄ±ÅŸÄ±lan yabancÄ± oyuncu kuralÄ±nÄ±n kendisinin futbol direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rasÄ±nda getirildiÄŸini hatÄ±rlattÄ± ve bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rmesinden Ã§ok sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KuralÄ±n yabancÄ± oyunculardan Ã§ok TÃ¼rk futbolcularÄ± koruduÄŸuna deÄŸinen deneyimli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, "YabancÄ± oyuncu kuralÄ±nÄ±n konuÅŸulmasÄ±ndan Ã§ok sÄ±kÄ±ldÄ±m. Bu iÅŸin Ã§Ä±kmasÄ±nda, uygulanmasÄ±nda ben varÄ±m. O gÃ¼n gÃ¶revdeydim. EmeÄŸi geÃ§enlerden biriyim. Beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¶netici ve profesyonel arkadaÅŸlarla bu konuda Ã§ok nettik. BugÃ¼n ne oldu da buna dÃ¶nÃ¼ldÃ¼ bilmiyorum. Ã‡ok kiÅŸinin bu kuralÄ± iyi bildiÄŸine emin deÄŸilim. Bu kural 14 yabancÄ± kuralÄ± deÄŸil. Bu kural, 14 TÃ¼rk kuralÄ±. 14 TÃ¼rk almak zorundasÄ±nÄ±z ama 14 yabancÄ± almak zorunda deÄŸilsiniz. Åžu anda bizim 12 yabancÄ±mÄ±z olduÄŸu gibi. Ä°sterseniz hiÃ§ yabancÄ± almazsÄ±nÄ±z. Ã–zellikle o gÃ¼nlerde kadro sÄ±nÄ±rlamasÄ± gelmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtik ve 28 sÄ±nÄ±rÄ± koymuÅŸtuk. Kalecilerden bir tanesinin TÃ¼rk olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek kaleciyi de koruyan kural getirmiÅŸtik. TÃ¼rk oynattÄ±kÃ§a kurulacak fondan kulÃ¼plere maddi yardÄ±m verilmesini saÄŸlayacaktÄ±k ama KulÃ¼pler BirliÄŸi ile federasyonun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde bunlarÄ±n hepsi kesildi. ToplantÄ±larda birÃ§ok teknik arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yabancÄ± kuralÄ±yla ilgili olumlu ÅŸeyler sÃ¶ylediÄŸini hatÄ±rlÄ±yorum. KulÃ¼plerimizin Avrupa kupalarÄ±nda rakipleriyle baÅŸa Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in eleÅŸtiriler yapÄ±lÄ±yordu. Buna da yardÄ±mcÄ± oldu" ifadelerini kullandÄ±.

'YÃœKSEK PARAYA Ä°MZA ATAN AMA OYNAMAYAN TÃœRK OYUNCULARIN AVRUPA'YI SEÃ‡ECEÄžÄ°NÄ° DÃœÅžÃœNMÃœÅžTÃœK'

Fatih Terim bu kuralÄ± Ã§Ä±kartÄ±rken amaÃ§lanan ÅŸeylerin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶yleyerek, "YÃ¼ksek rakamlÄ± TÃ¼rk oyuncular stabile oldu. YÃ¼ksek paraya imza atan ama oynamayan TÃ¼rk oyuncularÄ±n Avrupa'yÄ± seÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼k. BugÃ¼n Avrupa'da oynayan futbolcu sayÄ±mÄ±z daha fazla. TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n sorumlusu bendim. YabancÄ± sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸecekti. Ben de serbest olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirttim ve riski aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledim. Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na gittik. ArkamÄ±zdan, Ã¶nÃ¼mÃ¼zden bazÄ± ÅŸeyler olmasaydÄ±, DÃ¼nya KupasÄ±'na gidebileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KulÃ¼plerimizin baÅŸarÄ±larÄ±nda bu kuralÄ±n hiÃ§ mi faydasÄ± olmadÄ±? Herhalde olmuÅŸtur. HayatÄ±m boyunca hiÃ§bir yasaÄŸa Ã§ok da sÄ±cak bakmadÄ±m. Hala oradayÄ±m. Bence baÅŸka ÅŸeylere bakmalÄ±yÄ±z. Esas uÄŸraÅŸmamÄ±z gereken mali tablolarÄ±n neden bÃ¶yle olduÄŸu. AltyapÄ±lara, tesisleÅŸmeye bakalÄ±m. Ä°deal bir kulÃ¼p seviyesine nasÄ±l gelindiÄŸini araÅŸtÄ±ralÄ±m. Bu iÅŸin iÃ§inde yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ, taraftar ve medya da var" dedi.

'KASIMPAÅžA GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R RAKÄ°P'

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 5'inci haftasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir rakip olduÄŸunu sÃ¶yleyen Terim, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "KasÄ±mpaÅŸa ile UEFA Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä± Ã¶ncesi oynayacaÄŸÄ±z. Liderler, Ã§ok da gÃ¼zel gidiyorlar. 12 puan topladÄ±lar. Kendi saha ve seyirci avantajÄ±mÄ±zÄ± iyi kullanacaÄŸÄ±z. Ãœmit ediyorum milli takÄ±mdaki oyuncularÄ±mÄ±z da saÄŸlÄ±klÄ± dÃ¶ner. Ali Sami Yen'de her zaman nasÄ±l oynuyorsak aynÄ±sÄ±nÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. GÃ¼Ã§lÃ¼ ve iyi sonuÃ§lar alan bir takÄ±mla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z."

'BELHANDA'YI DEFALARCA Ä°KAZ ETTÄ°K'

Trabzonspor maÃ§Ä±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kartla takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±rakan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafÄ±ndan 3 maÃ§ ceza alan Younes Belhanda ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan deneyimli teknik adam, "Kendisini defalarca ikaz ettik ama bazen oyuncular kontrolÃ¼nÃ¼ kaybediyor. MaÃ§tan Ã¶nce de uyarÄ±lmasÄ±na raÄŸmen o da bÃ¶yle bir hata yaptÄ±. Kendi iÃ§imizde gerekeni yaparÄ±z ama yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylemenin gereÄŸi yok" diye konuÅŸtu.

65 yaÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, 6222 SayÄ±lÄ± Sporda Åžiddet ve DÃ¼zensizliÄŸin Ã–nlenmesine Dair Kanun'un tam uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Trabzonspor Ã¶zelinden konuÅŸmak yanlÄ±ÅŸ olur. TÃ¼rkiye genelinde bÃ¶yle bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. SahamÄ±zda rakip takÄ±m kulÃ¼besinin arkasÄ±nÄ± bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k olmasÄ±n diye Ã¶zellikle tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bildiÄŸimiz, tembih ettiÄŸimiz insanlardan dÃ¼zenliyoruz. Ã‡eÅŸitli yerlerde hepimize galiz kÃ¼fÃ¼rler oluyor. Ã‡ok tuhaf bir ÅŸey var. Bazen orada bulunan gÃ¶revliler buna mÃ¼sade ediyor. Bir ÅŸey dediÄŸinizde de siz suÃ§lu oluyorsunuz. Durup dururken insan seyirciye dÃ¶nmez. Hasan hoca da aÄŸÄ±r ÅŸeylere maruz kaldÄ±. DiÄŸerlerine bir ÅŸey olmaz, olmadÄ± da" ifadelerini kullandÄ±.

'SÃ–YLEDÄ°ÄžÄ°M SÃ–ZLERÄ°N BAÅžKANLA VE YÃ–NETÄ°MLE Ä°LGÄ°SÄ° YOK'

Fatih Terim, santrfor transferinin gerÃ§ekleÅŸmemesinin ardÄ±ndan Trabzonspor mÃ¼cadelesi sonrasÄ± sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zlerin baÅŸkan Mustafa Cengiz ve yÃ¶netim kurulunu hedef almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "40'a yakÄ±n futbolcuyla temasa geÃ§tik. Modeste, Florya'ya gelmiÅŸ ama bizim haberimiz yok. 'Åžu kadar milyona anlaÅŸtÄ±lar', 'Bu gelse nasÄ±l olur' diyorlar. 'Gelmeli mi, gelmemeli mi' diye anket dÃ¼zenliyorlar. 'Galatasaray taraftarlarÄ±nÄ±n beklentileri ve hisleriyle oynamayÄ±n' diye sÃ¶yledim. Yoksa ne baÅŸkan ne yÃ¶neticiler ne de ben klavyenin arkasÄ±ndan transfer yapacak insanlar mÄ±yÄ±z? Herkes elinden geleni yapma gayreti iÃ§inde oldu. ÃœÃ§ aydÄ±r benim ekibim, yÃ¶netim, profesyonel arkadaÅŸlar, oyuncu izleme grubu, eÅŸler, dostlar, dÃ¼nyadaki tanÄ±dÄ±klar dahil 300-400 oyuncuyu eledik. 40'a yakÄ±n oyuncu ile temasÄ±mÄ±z oldu. 12-13 atak oyuncusu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ã‡ok istedik ama kiminin tekniÄŸi, kiminin ekonomisi, kiminin psikolojik durumu, kiminin beklentisi Galatasaray takÄ±mÄ±yla yollarÄ±nÄ±n birleÅŸmesine mÃ¼sade etmedi. Ne kadar bonservissiz, ne kadar kiralÄ±k, ne kadar az paraya alÄ±nacak oyuncu varsa 24 saat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k" dedi.

'GOMIS SATILDIÄžINDA DAHA FAZLA ÃœMÄ°TLENDÄ°K'

UEFA'nÄ±n finansal fair play nedeniyle yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±tlamayÄ± hatÄ±rlatan Terim, "UEFA'nÄ±n size verdiÄŸi bir ceza var. Rahat hareket edemiyorsunuz. Galatasaray'Ä±n ekonomisine gÃ¶re, takÄ±ma uygun olabilecek ÅŸeyler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Gomis satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hepimiz daha da Ã¼mitlendik. Ãœmitlenmesek ne Abdurrahim Albayrak 'Ä°ki santrfor alacaÄŸÄ±z' der ne de 'Ä°kinci oyuncuyu stopere deÄŸil santrfora kullanÄ±rÄ±m' derim. Demek ki o an Ã§ok mÃ¼sait bir durum var. Ä°liÅŸkiler o yÃ¶nde gidiyor. Ancak bazen son dakikaya kadar evet dediÄŸiniz vazgeÃ§iyor, baÅŸka kulÃ¼bÃ¼ tercih ediyor, kulÃ¼bÃ¼ fazla rakam istiyor. Son gÃ¼nlerde bile almak iÃ§in Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±k ama bazen bedelsiz oyuncular iÃ§in bile Ã§ok para istendiÄŸi gÃ¼nler oluyor. OlsaydÄ± iyi olurdu. SÃ¶zÃ¼m, 'Forvet alÄ±nmazsa Galatasaray biter', 'Bitti, gitti, gidiyor' diyenlere. DÃ¼nyada orkestrada bir enstrÃ¼man olmadÄ±ÄŸÄ±nda bir parÃ§anÄ±n Ã§alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼? HiÃ§ parÃ§a yarÄ±da kaldÄ± mÄ±? SÃ¶ylenir. Biz de Allah'Ä±n izniyle Åžampiyonlar Ligi parÃ§asÄ±nÄ± mevcut oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n deÄŸerini daha fazla artÄ±rarak sÃ¶ylemeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Olur mu olur. YaptÄ±k" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

'FATÄ°H TERÄ°M OLARAK BUNA SÃ–Z VEREBÄ°LÄ°RÄ°M, GÄ°TTÄ°ÄžÄ° YERE KADAR GÄ°DECEÄžÄ°Z'

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camiayÄ± bir bÃ¼tÃ¼n olmaya davet eden Terim, "HakkÄ±yla ÅŸampiyon olmuÅŸ, UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne doÄŸrudan girmiÅŸ bir takÄ±mdan sÃ¶z ediyoruz. Åžampiyonlar Ligi kolay bir yer deÄŸildir. Nispeten iyi bir grup Ã§ektik. Bir mevkiyle Galatasaray bitmez. Galatasaray sahaya 11 kiÅŸi Ã§Ä±kÄ±yorsa eksik deÄŸildir. ArkamÄ±za Ã§ok gÃ¼zel bir rÃ¼zgar aldÄ±k. AralÄ±ktan bu yana Ã§ok Ã¶nemli yol aldÄ±k. AnamÄ±zÄ±n ak sÃ¼tÃ¼ gibi ÅŸampiyon olduk. MÃ¼thiÅŸ bir enerjimiz ve sinerjimiz var. TÃ¼m GalatasaraylÄ±lardan ÅŸunu rica ediyorum; Benim, ekibimin, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n ve kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n arkasÄ±nda olsunlar. Bu enerjiyi devam ettirsinler. Bunu da kimseye bozdurmayalÄ±m. TaraftarÄ±mÄ±z, mevcut kadromuzun daha da fazla performans vererek elimizden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zdan emin olabilirler. Fatih Terim olarak buna sÃ¶z verebilirim. GittiÄŸi yere kadar gideceÄŸiz. En yÃ¼ksekleri hedefliyoruz. Sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

'Ä°STEYENLERE MALZEME VERMEYE NÄ°YETÄ°M YOK'

Terim son olarak eski baÅŸkan Adnan Polat'Ä±n kendisiyle ilgili sÃ¶ylediÄŸi, "Benim duyduÄŸum; santrfor transferini Florya'nÄ±n, diÄŸerlerini de Abdurrahim Albayrak'Ä±n yapacaÄŸÄ±. Abdurrahim her zamanki gibi iÅŸini iyi yaptÄ±. Florya neden yapamadÄ±, neden gerÃ§ekleÅŸmedi bilmiyorum" aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine "GeÃ§miÅŸten yarasÄ± olup iÅŸleri iyi gitmeyince Galatasaray Ã¼zerinden malzeme Ã§Ä±karmak isteyenlere bu malzemeyi vermeye niyetim yok. Enerjimizi baÅŸka ÅŸeylere harcamalÄ±yÄ±z" dedi ve sÃ¶zlerini noktaladÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 22:38

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