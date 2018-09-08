'Åžiddet vakalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30â€™u saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerine yÃ¶nelik'

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti deÄŸerlendiren TTB Urfa Åžube BaÅŸkanÄ± Ã–mer Melik ve SES YÃ¶neticisi MÃ¼slÃ¼m SaraÃ§oÄŸlu â€˜Ortada bÃ¼yÃ¼k sorun ve ihmal var, Ã¶nlenmeliâ€™ diyor.

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r

Yurt genelinde saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet vakalarÄ± artarak devam ederken, son 1 hafta içinde Urfa’da üç saÄŸlÄ±k emekçisi hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. TTB’nin verilerine göre, ÅŸiddet vakalarÄ±nÄ±n yüzde 30’u saÄŸlÄ±k emekçilerine yönelik. Yine her gün 30 vaka yaÅŸanÄ±yor. YaÅŸanan tabloyu deÄŸerlendiren TTB Urfa Åžube BaÅŸkanÄ± Ömer Melik, ortada büyük bir sorun ve ihmal olduÄŸunu belirterek, caydÄ±rÄ±cÄ± ve önleyici tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. SES Urfa Åžube Yöneticisi Müslüm SaraçoÄŸlu ise, iktidarÄ±n hastaya müÅŸteri gözüyle bakmasÄ±nÄ±n ÅŸiddeti de doÄŸurduÄŸunu ifade etti.

Önlenmeyen saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet vakalarÄ± her geçen gün artÄ±yor. Son dönemde Urfa’dan peÅŸ peÅŸe saÄŸlÄ±k emekçilerine yönelik ÅŸiddet vakalarÄ± geldi. 2 Eylül günü Akçakale Devlet Hastanesinde görevli erkek hemÅŸire barkot almasÄ± için uyardÄ±ÄŸÄ± hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan darbedildi. 4 Eylül günü ihbar üzerine hipertansiyon vakasÄ± için adrese giden 112 acil saÄŸlÄ±k ekipleri, hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan geç geldikleri öne sürülerek bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Bu iki olay son 1 hafta içinde ajanslara düÅŸen haberlerken, yurdun dört bir tarafÄ±nda görevlerini yapmaya birçok saÄŸlÄ±k emekçisi ÅŸiddete uÄŸramaya devam ediyor. YaÅŸanan durumu Türk Tabipleri birliÄŸi (TTB) Urfa Åžube BaÅŸkanÄ± Ömer Melik ve SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) Urfa Åžube Yöneticisi Müslüm SaraçoÄŸlu Evrensel’e deÄŸerlendirdi.

ÅžÄ°DDETTE ÇARPICI VERÄ°LER

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Urfa Åžubesi yurt genelinde yaÅŸanan ÅŸiddete dair ÅŸu verileri sundu: “MayÄ±s 2012 ile nisan 2018 tarihleri arasÄ±nda kayÄ±tlara geçen ÅŸiddet vakasÄ± sayÄ±sÄ± 68 bin 375. Kayda geçen vakalarÄ±n yüzde 30’unda saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± fiziki ÅŸiddete maruz kaldÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dört ayÄ±ndaysa 2 bin 934 ÅŸiddet vakasÄ± meydana geldi. Türkiye genelinde her gün saÄŸlÄ±k personellerine karÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 30 vaka yaÅŸanÄ±yor.”

SAÄžLIK POLÄ°TÄ°KALARI KARÅžI KARÅžIYA GETÄ°RÄ°YOR

Evrensel’e konuÅŸan Urfa TTB BaÅŸkanÄ± Ömer Melik yaÅŸanan tabloya dair ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: “Mevcut saÄŸlÄ±k politikalarÄ±nÄ±n getirdiÄŸi aÅŸÄ±rÄ± hasta yoÄŸunluÄŸu, hekimin çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ± iyice zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ, hastayÄ± hekimle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmiÅŸ, bir de buna basÄ±nda yer alan sözde ‘saÄŸlÄ±k skandalÄ±’ haberleri eklenince hasta ve hasta yakÄ±nlarÄ± doktoru kendilerine ÅŸifa vermeye çalÄ±ÅŸan birisi olarak deÄŸil, kendisine her an zarar verme tehlikesi olan bir kiÅŸi olarak görmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±sacasÄ±, ortada büyük bir sorun ve akÄ±l almaz bir ihmal vardÄ±r.”

KIÅžKIRTILMIÅž SAÄžLIK TALEBÄ° EN BÜYÜK ETKEN

Ömer Melik. FotoÄŸraf: Evrensel

KÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ acil saÄŸlÄ±k talebi ile yurttaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±k hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkÄ±sÄ±nÄ±n büyük olduÄŸunu belirten Melik, “SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddette en baÅŸat neden uygulanan saÄŸlÄ±k politikalarÄ± sonucu oluÅŸan saÄŸlÄ±k sisteminin plansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, programsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve kâr odaklÄ± bir sistem olmasÄ±. Hastanelerde aÅŸÄ±rÄ± bir yoÄŸunluk ve kaos var. DünyanÄ±n hiçbir yerinde böyle bir sistemden normallik çÄ±kmaz. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin nedenleri arasÄ±nda toplumsal etkenlerin arasÄ±nda hasta yakÄ±nlarÄ± ve hastalar, bu sorunlarÄ±n sorumlusunu hekimler ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± görüyor ve en rahat ulaÅŸabildiÄŸi kesim olmasÄ± nedeniyle faturayÄ± onlara kesiyor. Bu ÅŸiddetin diÄŸer bir sebebi ise, piyasacÄ± saÄŸlÄ±k sistemi. Bu sistem hastayÄ± müÅŸteri olarak görüyor, hasta üzerinden kâr elde etmek istiyor. O nedenle de aslÄ±nda birçok gerginliÄŸi ve ÅŸiddeti de beraberinde getiriyor. Üçüncü olarak Türkiye’de her alanda yaÅŸanan ÅŸiddet buraya da yansÄ±yor. SokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kadÄ±na, çocuÄŸa nasÄ±l ÅŸiddet varsa hekime de aynÄ± ÅŸekilde uygulanÄ±yor. Hekime ÅŸiddetin azalmasÄ± için diÄŸer alanlarda da bir iyileÅŸme olmasÄ± gerekiyor” dedi.

CAYDIRICI VE ÖNLEYÄ°CÄ° TEDBÄ°RLER GEREKLÄ°

Bunlar giderilmedikçe saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nÄ± tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmenin olanaklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Melik, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±nÄ±n bir an önce çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n gerektiÄŸini belirterek, “Kamu çalÄ±ÅŸanÄ±na ve hekime ÅŸiddet, hastaya hizmet verilmesini engelliyor. Bunun yasalarla kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Bu bireysel bir suç deÄŸil, kamu hizmetini engellemektir. CezasÄ± da ona göre olmalÄ± ve indirim yapÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Bununla birlikte hastanelerin güvenliÄŸinin de artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için caydÄ±rÄ±cÄ± ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çiziyoruz” dedi.

HASTAYA MÜÅžTERÄ° SIFATIYLA BAKILMASI ÅžÄ°DDETÄ° DE DOÄžURUYOR

Müslüm SaraçoÄŸlu. FotoÄŸraf: Evrensel

SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ±(SES) Urfa Åžube Yöneticisi Müslüm SaraçoÄŸlu, saÄŸlÄ±kta yaÅŸanan ÅŸiddetin toplumla iç içe olunan servislerde olduÄŸunu söyledi. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin nedenlerinin iktidarÄ±n saÄŸlÄ±k politikalarÄ±na bakÄ±ÅŸÄ±nda gizli olduÄŸunu belirten SaraçoÄŸlu, özelikle 2010 yÄ±lÄ±ndan sonra iktidarÄ±n düÅŸüncesinin halkÄ±, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± düÅŸünmeyen ve kendi çevresine çÄ±kar saÄŸlayan bir politikaya döndüÄŸünü dile getirdi. Son olarak ÅŸehir hastanelerinin bu politikaya hizmet ettiÄŸini ifade eden SaraçoÄŸlu, hastanelerin otel mantÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gelen hastaya da müÅŸteri sÄ±fatÄ±nÄ±n empoze edildiÄŸi için istediÄŸi olmayÄ±nca ÅŸiddete baÅŸvurduÄŸunu söyledi. Åžiddet olaylarÄ±nÄ± çözmek için teoride kalmayacak bir kanunun çÄ±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten SaraçoÄŸlu, bu durumu da ÅŸiddet uygulayanlarÄ±n ceza almamasÄ±na baÄŸlÄ±yor. Toplum bilincinin yerleÅŸtirilmediÄŸi sürece cezalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n çözüm olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden SaraçoÄŸlu, “Siz duvar örmekle saldÄ±rÄ±yÄ± önleyemezsiniz. SaldÄ±rÄ± olmadan önce önlemek zorundasÄ±nÄ±z. SaldÄ±rÄ±nÄ±n odaÄŸÄ±na yoÄŸunlaÅŸmanÄ±z lazÄ±m. Siz o hastaya müÅŸteri gözüyle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman ki iktidar bu gözle bakÄ±yor. Åžehir hastaneleri yapÄ±yor, özel ÅŸirketlere devrediyor. Åžirket de sen hasta deÄŸilsin, müÅŸterisin. Doktor, hemÅŸire seçme hakkÄ±n var. Gerekirse onlara ÅŸiddet uygulama hakkÄ±n var. Bunu söylemiyor ama pratikte bunu gösteriyor” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 22:38

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