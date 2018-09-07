MesajlaÅŸma sistemi Slack Ã§Ã¶ktÃ¼

FotoÄŸraf: Pixabay

MesajlaÅŸma sistemi Slack Ã§Ã¶ktÃ¼

    • 07 EylÃ¼l 2018 22:19

    Ä°ÅŸyeri gerÃ§ek zamanlÄ± mesajlaÅŸma sistemi Slack Ã§Ã¶ktÃ¼.

    Günlük 3 milyonu ücretli 8 milyondan fazla aktif kullanÄ±cÄ±sÄ± bulunan iÅŸyeri mesajlaÅŸma servisi Slack çöktü. BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar Slack'Ä±n hizmetlerine hâlâ eriÅŸebilirken çok sayÄ±da kullanÄ±cÄ± sosyal medyada Slack'Ä± kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Slack Genel Merkezi de Twitter'dan bir mesajla bazÄ± baÄŸlantÄ± sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek özür diledi. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 22:23
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