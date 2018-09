MesajlaÅŸma sistemi Slack Ã§Ã¶ktÃ¼

İşyeri gerçek zamanlı mesajlaşma sistemi Slack çöktü.

Günlük 3 milyonu ücretli 8 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan işyeri mesajlaşma servisi Slack çöktü. Bazı kullanıcılar Slack'ın hizmetlerine hâlâ erişebilirken çok sayıda kullanıcı sosyal medyada Slack'ı kullanamadığını duyurdu. Slack Genel Merkezi de Twitter'dan bir mesajla bazı bağlantı sorunları yaşadıklarını belirterek özür diledi. (HABER MERKEZİ)

We're investigating connectivity issues for all workspaces. Things should be restoring now, but we'll keep you up to date when we're fully confident. https://t.co/i1HpuZI3Q4