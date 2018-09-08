â€˜GeleceÄŸimizden endiÅŸeliyizâ€™

Ã‡ukurova Ãœniversitesinde farklÄ± bÃ¶lÃ¼mlerde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren lisans ve yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencileri ekonomideki gidiÅŸatÄ± Evrensel'e yazdÄ±.

ÇaÄŸla

Çukurova Üniversitesi Makine MühendisliÄŸi Yüksek Lisans ÖÄŸrencisi

Makine mühendisliÄŸi ve iÅŸ güvenliÄŸi ana bilim dallarÄ±nda yüksek lisans yapmaktayÄ±m. Kötü giden ekonomik durum ve artan kurlar herkesi olduÄŸu gibi beni de endiÅŸelendirmekte. Ä°çinde bulunacaÄŸÄ±m sektör seri üretim ve otomasyon sektörüdür. Fakat sektörün dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile liranÄ±n, dolar ve euro karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesi biz mühendisleri artÄ±k üretim yapamama haline gelme konusunda çok endiÅŸelendiriyor. Tabii ki bundan en çok etkilenecek kesim de; iÅŸveren tarafÄ±ndan küçülmeye gitme ve maliyeti kÄ±sma politikalarÄ± yüzünden, zaten çok düÅŸük maaÅŸlarla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan emekçiler.

Durumun bir de benim açÄ±mdan psikolojik boyutu var. GezdiÄŸimiz, gittiÄŸimiz her yerde ve bulunduÄŸumuz her sosyal çevrede konuÅŸabildiÄŸimiz tek ÅŸey dolarÄ±n son hali. Çünkü etrafÄ±mÄ±zdaki herkesi dolaylÄ± ya da direkt olarak etkiliyor. ÖÄŸrenci için toplu taÅŸÄ±maya, gÄ±daya, temizlik malzemelerine gelen zamlarla temel ihtiyaç masrafÄ± artarken sosyal hayat artÄ±k büyük lüks, hatta ulaÅŸÄ±lmaz oluyor. Sinema ve tiyatro gibi organizasyonlar benim açÄ±mdan artÄ±k önceden düÅŸünülüp maliyet hesabÄ± yapÄ±larak gerçekleÅŸtirilebilecek faaliyetler olmaya baÅŸladÄ±. Sonuç olarak ben ve benim gibi birçok öÄŸrenci, en doÄŸal ve verimli geliÅŸim yollarÄ± olan sanat ve edebiyatla buluÅŸma noktasÄ±nda da ekonomik krizin etkilerini yaÅŸÄ±yor. Bu gidiÅŸat aile baÄŸlarÄ±na da çok ciddi hasarlar veriyor. ÇocuklarÄ±nÄ± ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda okutan aileler onlarÄ±n masrafÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilme konusunda zorlanÄ±rken, ek gelir elde edebilme adÄ±na nerdeyse hiç ara vermeden çalÄ±ÅŸmaya mahkum bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ durumdalar. Ailelerin bir araya gelip sosyal baÄŸlarÄ±nÄ± güçlendirme, birlikte vakit geçirme ve manevi ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamalarÄ± günümüz Türkiyesi’nde çok zor olmaya baÅŸladÄ±. Zaten bir araya gelen aile bireyleri de çoÄŸunlukla geçim saÄŸlama yollarÄ± ve gelir-gider tablosu oluÅŸturabilme yönünde tartÄ±ÅŸÄ±yor. ArtÄ±k insanlar birbiriyle mutluluklarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p, karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z iliÅŸkiler kuramÄ±yor. KÄ±sacasÄ± ekonomik krizin etkileri toplumun her katmanÄ±nÄ± domino taÅŸÄ± gibi etkilerken; öÄŸrenciler ailelerinin geçim derdine ortak olup, gelecekleri ile ilgili büyük bir buhran yaÅŸÄ±yorlar.

NASIL HAYATTA KALABÄ°LÄ°RÄ°Z SORUSU...

Tuna

Çukurova Üniversitesi Ä°ÅŸletme Bölümü

Ä°çinde bulunduÄŸumuz ekonomik durumun etkilerini somut olarak yaÅŸÄ±yoruz. Bu olumsuz gidiÅŸat, zaten gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndaki büyük eÅŸitsizliÄŸi uçuruma sürüklüyor, zenginin daha zengin fakirin daha fakir olmasÄ±na sebebiyet veriyor. Üretime dayalÄ± olmayan bu ekonomi, insanlarÄ± ancak asgari ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek hatta çoÄŸu zaman ona bile yetmeyecek kadar az para ile geçinmelerine zorluyor. Bu da neticede daha mutsuz insanlar ve daha bozuk bir toplum yapÄ±sÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±na çanak tutuyor, kiÅŸiler geleceÄŸi için daha kaygÄ±lÄ± ve hayata dair müthiÅŸ korkular içinde harmanlanarak hayatÄ±na devam ediyor. Sonuç olarak geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± adÄ± altÄ±nda ele alabileceÄŸimiz bu durum insanlarÄ± zihinsel üretkenlik yerine yanlÄ±ÅŸ meslek, dolayÄ±sÄ±yla yanlÄ±ÅŸ hayat seçimine zorlayÄ±p, nasÄ±l hayatta kalabiliriz sorusu ile baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±yor.

SESÄ°MÄ°ZÄ° DUYURMAK Ä°ÇÄ°N TEPKÄ° GÖSTERMELÄ°YÄ°Z

Ali

Çukurova Üniversitesi Edebiyat Bölümü

Günler geçtikçe ülkemizde yaÅŸam zorlaÅŸÄ±yor. Enflasyon, dolarÄ±n yükselmesi gibi birçok neden biz üniversite öÄŸrencilerini de derinden etkiliyor. Özellikle dolarÄ±n yükselmesi, açÄ±lacak yeni dönemde üniversite öÄŸrencilerinin kara kara düÅŸünmesine neden olmuÅŸ durumda. Yol ücretleri, yurt ücretleri, üniversitedeki yiyecek ve içecek fiyatlarÄ± derken birçok ÅŸeye zam üzerine zam geliyor ve daha da gelecek gibi görünüyor. Biz öÄŸrencileri kötü günler bekliyor. Ä°leride yaÅŸanacak olan ekonomik krizden en çok etki-lenecek kesimlerden biri de öÄŸrenciler. Zaten gelecek kaygÄ±sÄ± olan öÄŸrencilerin böyle bir durum içerisinde sÄ±kÄ±ntÄ±lar çekeceÄŸi aÅŸikardÄ±r. Biz öÄŸrenciler olarak bu duruma ne kadar çok tepki gösterirsek sesimizi ancak öyle duyurabiliriz.

DOLAR BENÄ°M DE CEBÄ°MÄ° ETKÄ°LÄ°YOR

FransÄ±zca ÖÄŸretmenliÄŸi Bölümü ÖÄŸrencisi

Çukurova Üniversitesi

Dolar sadece bir öÄŸrenci olarak beni deÄŸil bütün ülkeyi etkiliyor. Burs alÄ±yorum ve dolarÄ±n yükselmesiyle ürünlerin fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesi de doÄŸal olarak benim cebimi etkiliyor. Ben orta halli bir ailenin çocuÄŸuydum. Eskiden en azÄ±ndan böyle bir durum vardÄ±. Zengin, orta halli, fakir diye. Ama ÅŸimdi ortada böyle bir durum da kalmadÄ±. EÄŸer gelirin giderinle birebir ya da altÄ±ndaysa kesinlikle ay sonunu getiremiyorsun. En basiti benim babam bu sene emekli oldu ve aldÄ±ÄŸÄ± emeklilik primi gerçekten senelerini verdiÄŸi iÅŸine deÄŸecek bir rakam deÄŸildi. Üstelik belediyenin bütçesi olmadÄ±ÄŸÄ± için iki ay sonunda alabildi primini. Bu ülkede dolarÄ±n kuruÅŸ oynamasÄ± bile, tüm ocaklarÄ± maalesef derinden etkiliyor. Bu ülkenin gidiÅŸatÄ±nÄ±n hiçbir ÅŸekilde düzeleceÄŸine, ekonominin iyileÅŸeceÄŸine inanmÄ±yorum. Bu yüzden beni çok zorlu bir geleceÄŸin beklediÄŸinin de farkÄ±ndayÄ±m. Yani kÄ±sa ve öz olarak ben bu ÅŸartlar altÄ±nda ülkenin ülke olarak kalabileceÄŸine inanmÄ±yorum ki görünen köy de kÄ±lavuz istemiyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 21:29

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