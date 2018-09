â€˜GeleceÄŸimizden endiÅŸeliyizâ€™

Çukurova Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri ekonomideki gidişatı Evrensel'e yazdı.

Çağla

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Makine mühendisliği ve iş güvenliği ana bilim dallarında yüksek lisans yapmaktayım. Kötü giden ekonomik durum ve artan kurlar herkesi olduğu gibi beni de endişelendirmekte. İçinde bulunacağım sektör seri üretim ve otomasyon sektörüdür. Fakat sektörün dışa bağımlılığı ile liranın, dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi biz mühendisleri artık üretim yapamama haline gelme konusunda çok endişelendiriyor. Tabii ki bundan en çok etkilenecek kesim de; işveren tarafından küçülmeye gitme ve maliyeti kısma politikaları yüzünden, zaten çok düşük maaşlarla çalıştırılan emekçiler.

Durumun bir de benim açımdan psikolojik boyutu var. Gezdiğimiz, gittiğimiz her yerde ve bulunduğumuz her sosyal çevrede konuşabildiğimiz tek şey doların son hali. Çünkü etrafımızdaki herkesi dolaylı ya da direkt olarak etkiliyor. Öğrenci için toplu taşımaya, gıdaya, temizlik malzemelerine gelen zamlarla temel ihtiyaç masrafı artarken sosyal hayat artık büyük lüks, hatta ulaşılmaz oluyor. Sinema ve tiyatro gibi organizasyonlar benim açımdan artık önceden düşünülüp maliyet hesabı yapılarak gerçekleştirilebilecek faaliyetler olmaya başladı. Sonuç olarak ben ve benim gibi birçok öğrenci, en doğal ve verimli gelişim yolları olan sanat ve edebiyatla buluşma noktasında da ekonomik krizin etkilerini yaşıyor. Bu gidişat aile bağlarına da çok ciddi hasarlar veriyor. Çocuklarını şehir dışında okutan aileler onların masrafını karşılayabilme konusunda zorlanırken, ek gelir elde edebilme adına nerdeyse hiç ara vermeden çalışmaya mahkum bırakılmış durumdalar. Ailelerin bir araya gelip sosyal bağlarını güçlendirme, birlikte vakit geçirme ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaları günümüz Türkiyesi’nde çok zor olmaya başladı. Zaten bir araya gelen aile bireyleri de çoğunlukla geçim sağlama yolları ve gelir-gider tablosu oluşturabilme yönünde tartışıyor. Artık insanlar birbiriyle mutluluklarını paylaşıp, karşılıksız ilişkiler kuramıyor. Kısacası ekonomik krizin etkileri toplumun her katmanını domino taşı gibi etkilerken; öğrenciler ailelerinin geçim derdine ortak olup, gelecekleri ile ilgili büyük bir buhran yaşıyorlar.

NASIL HAYATTA KALABİLİRİZ SORUSU...

Tuna

Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü

İçinde bulunduğumuz ekonomik durumun etkilerini somut olarak yaşıyoruz. Bu olumsuz gidişat, zaten gelir dağılımındaki büyük eşitsizliği uçuruma sürüklüyor, zenginin daha zengin fakirin daha fakir olmasına sebebiyet veriyor. Üretime dayalı olmayan bu ekonomi, insanları ancak asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek hatta çoğu zaman ona bile yetmeyecek kadar az para ile geçinmelerine zorluyor. Bu da neticede daha mutsuz insanlar ve daha bozuk bir toplum yapısının oluşmasına çanak tutuyor, kişiler geleceği için daha kaygılı ve hayata dair müthiş korkular içinde harmanlanarak hayatına devam ediyor. Sonuç olarak geçim sıkıntısı adı altında ele alabileceğimiz bu durum insanları zihinsel üretkenlik yerine yanlış meslek, dolayısıyla yanlış hayat seçimine zorlayıp, nasıl hayatta kalabiliriz sorusu ile baş başa bırakıyor.

SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN TEPKİ GÖSTERMELİYİZ

Ali

Çukurova Üniversitesi Edebiyat Bölümü

Günler geçtikçe ülkemizde yaşam zorlaşıyor. Enflasyon, doların yükselmesi gibi birçok neden biz üniversite öğrencilerini de derinden etkiliyor. Özellikle doların yükselmesi, açılacak yeni dönemde üniversite öğrencilerinin kara kara düşünmesine neden olmuş durumda. Yol ücretleri, yurt ücretleri, üniversitedeki yiyecek ve içecek fiyatları derken birçok şeye zam üzerine zam geliyor ve daha da gelecek gibi görünüyor. Biz öğrencileri kötü günler bekliyor. İleride yaşanacak olan ekonomik krizden en çok etki-lenecek kesimlerden biri de öğrenciler. Zaten gelecek kaygısı olan öğrencilerin böyle bir durum içerisinde sıkıntılar çekeceği aşikardır. Biz öğrenciler olarak bu duruma ne kadar çok tepki gösterirsek sesimizi ancak öyle duyurabiliriz.

DOLAR BENİM DE CEBİMİ ETKİLİYOR

Fransızca Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi

Çukurova Üniversitesi

Dolar sadece bir öğrenci olarak beni değil bütün ülkeyi etkiliyor. Burs alıyorum ve doların yükselmesiyle ürünlerin fiyatlarının yükselmesi de doğal olarak benim cebimi etkiliyor. Ben orta halli bir ailenin çocuğuydum. Eskiden en azından böyle bir durum vardı. Zengin, orta halli, fakir diye. Ama şimdi ortada böyle bir durum da kalmadı. Eğer gelirin giderinle birebir ya da altındaysa kesinlikle ay sonunu getiremiyorsun. En basiti benim babam bu sene emekli oldu ve aldığı emeklilik primi gerçekten senelerini verdiği işine değecek bir rakam değildi. Üstelik belediyenin bütçesi olmadığı için iki ay sonunda alabildi primini. Bu ülkede doların kuruş oynaması bile, tüm ocakları maalesef derinden etkiliyor. Bu ülkenin gidişatının hiçbir şekilde düzeleceğine, ekonominin iyileşeceğine inanmıyorum. Bu yüzden beni çok zorlu bir geleceğin beklediğinin de farkındayım. Yani kısa ve öz olarak ben bu şartlar altında ülkenin ülke olarak kalabileceğine inanmıyorum ki görünen köy de kılavuz istemiyor.

