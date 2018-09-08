â€˜BaÅŸkanlÄ±k sistemi sorunlarÄ± Ã§Ã¶zerâ€™ algÄ±sÄ± yaratÄ±lmak isteniyor

KESK MYK Ãœyesi Elif Ã‡uhadar ILOâ€™nun dÃ¼zenlediÄŸi â€˜TÃ¼rkiyeâ€™de Kamu GÃ¶revlileri SendikacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Sorunlar ve Ã‡Ã¶zÃ¼m ArayÄ±ÅŸlarÄ±â€™ toplantÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±.

Elif ÇUHADAR

KESK MYK Üyesi

Ankara’da UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü (ILO) çalÄ±ÅŸma ofisinde 4 Eylül günü düzenlenen “Türkiye’de Kamu Görevlileri SendikacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Sorunlar ve Çözüm ArayÄ±ÅŸlarÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± toplantÄ±ya KESK olarak davet edildik. Örgütlenme faaliyetleri, TÄ°S haklarÄ± ve TÄ°S uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±yla grev hakkÄ± olmak üzere üç baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± sendika yöneticisi ve uzmanlardan oluÅŸan 70 kadar katÄ±lÄ±mcÄ±yla gerçekleÅŸtirildi. ToplantÄ±da ILO Türkiye Ofisinden Numan Özcan; mevzuattan kaynaklÄ± olduÄŸu gibi uygulamadan da kaynaklÄ± sorunlar olduÄŸunu, bunlarÄ±n “sosyal diyalog” çerçevesinde konuÅŸularak aÅŸÄ±labileceÄŸini belirtti. Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Daire BaÅŸkanÄ± Akay Öztürk ise sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n genel olarak kavramsal tanÄ±mlarda olduÄŸunu belirterek, örneÄŸin kamu görevlisi tanÄ±mÄ±nda da bunun kimleri kapsadÄ±ÄŸÄ± gibi bir tartÄ±ÅŸmayÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Ancak parçalÄ± istihdam biçiminin çeÅŸitlenerek artmasÄ±, kamu hizmeti veren iÅŸyerinde bile kimi bölümlerin piyasa koÅŸullarÄ±na açÄ±lmasÄ± ve kamu hizmetinin niteliksel anlamda neoliberal dönüÅŸümü bu kavramsal kargaÅŸayÄ± yarattÄ±ÄŸÄ± tabii ifade edilmedi. Öztürk 2002’den itibaren 9 toplu görüÅŸme ve 4 kez de toplusözleÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yönetsel demokrasi adÄ±na bunun gurur verici olduÄŸunu söyledi. Karar alma ve uygulamada yeni hükümet sisteminin iÅŸleri hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Öztürk, üyelik tespitleri ve mutabakat dönemlerinde yaÅŸanÄ±lan sorunlarÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±nda e-devlet üzerinden üyelik sistemine geçilmesinin önemli olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünü belirtti.

BAKANLIÄžA GÖRE ÖRGÜTLENMEDE ÖNEMLÄ° ADIMLAR ATILDI

Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na konuÅŸan Nurcan Önder; tüm taraflarÄ± toplamanÄ±n kendileri için ne kadar önemli olduÄŸunu belirterek, kamuda yüzde 67.65’lik bir örgütlülüÄŸün olduÄŸunu bunun her geçen yÄ±l artarak sürdüÄŸünü söyledi. Kamudaki sendikalaÅŸmanÄ±n ’90’lÄ± yÄ±llardan beri uzun süredir devam ettiÄŸini, önemli adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu toplantÄ±da dile gelecek sorun ve çözüm önerilerini önemsediklerini ifade etti.

Gazi Üniversitesinden Mehmet Merve ÖzaydÄ±n da ILO sözleÅŸmeleri ile kamu sendikalarÄ±nÄ±n yasa ve yönetmeliklerdeki uyumlu ve uyumsuz yanlarÄ± üzerine sunumunu gerçekleÅŸtirdi. YapÄ±lan sunumda utangaç da olsa örgütlenmede idari baskÄ± ve yönlendirme, buradaki usulsüzlüklerin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndaki yetersizlikler dile getirildi. TÄ°S süreci yürütülen pazarlÄ±klar ve zorunlu tahkim, tahkimin oluÅŸma biçimi, grev yasaÄŸÄ± ve tahkimin baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ILO sözleÅŸmeleri ile baÄŸÄ± kurularak anlatÄ±ldÄ±.

GREVLÄ° TOPLU PAZARLIK HAKKI

ÖÄŸleden sonraki oturumda katÄ±lÄ±mcÄ± konfederasyon, sendika temsilcileri ve uzmanlarÄ± gündem üzerine düÅŸüncelerini paylaÅŸtÄ±. KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak üzere iletiÅŸim kurmak istedikleri hiçbir bakanlÄ±ÄŸÄ±n randevu talebine yanÄ±t vermediÄŸini söyledi. Kamu emekçilerinin iÅŸ güvencesinin, OHAL-KHK rejimi ile fiilen ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yasal hak arama yollarÄ±nÄ±n sorunlu olduÄŸunu, bürokrasinin toplantÄ± ve temsil durumunda sendikalarÄ±n kongre iradesini yok sayan tutumlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Kamu hizmetlerinin piyasa koÅŸullarÄ±na açÄ±lmasÄ±, özelleÅŸtirmeler ve iÅŸ güvencesine yönelik performans benzeri tartÄ±ÅŸmalarÄ±n örgütlülüÄŸe zarar verdiÄŸini belirtti. KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, bugün gelinen noktada kamu emekçilerinin sendikal alanda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n içinden çÄ±kÄ±lmaz bir noktaya geldiÄŸine dikkat çekerek; çözümün mevcut 4688 sayÄ±lÄ± Yasa’da tadilat yapmaktan deÄŸil, kamu emekçilerinin baÅŸta grev hakkÄ± ile tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ özgür toplu pazarlÄ±k hakkÄ± olmak üzere temel sendikal, demokratik hak ve özgürlüklerini garanti altÄ±na alan yeni bir yasa yapÄ±lmasÄ±ndan geçtiÄŸini vurguladÄ±.

Memur-Sen dÄ±ÅŸÄ±ndaki konuÅŸan tüm sendika-konfederasyon temsilcileri, hükümet yanlÄ±sÄ± sendikanÄ±n yürüttüÄŸü örgütlenmenin, diÄŸer sendikalarÄ±n örgütlü mücadelelerini baskÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, hükümetçe desteklenmesinin bir yana neredeyse onun örgütlediÄŸinin altÄ±nÄ± çizdiler. SözleÅŸmeli personel alÄ±mÄ±nda evraklardan birinin de bu sendikanÄ±n üye formu olduÄŸu örneklerle açÄ±klandÄ±. Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± sendika kapatmalarÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu da dillendirildi.

DÄ°YALOG DEÄžÄ°L, MONOLOG

BilindiÄŸi üzere AKP hükümetleri, bugüne kadar kamu emekçilerini hak kayÄ±plarÄ±na uÄŸratan torba yasalarda, KHK’lerde kendisi ile aynÄ± çizgide olan konfederasyon yönetimi dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir sendikanÄ±n-konfederasyonun görüÅŸlerini dikkate almamÄ±ÅŸtÄ±r. Bugüne kadar ‘sosyal diyalog’ adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±lar ise hükümet tarafÄ±ndan hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lan hatta çoÄŸu kez netleÅŸtirilen düzenlemelere iliÅŸkin sendikalarÄ±n-konfederasyonlarÄ±n nabÄ±zlarÄ±nÄ± yoklamak hedefi ile gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. Sonuç olarak hükümet her seferinde kendi bildiÄŸini okumaya, tam bir monolog süreci iÅŸletmeye devam etmiÅŸtir.

Bu açÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 4 Eylül’de ILO ve ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda “Kamu SendikacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SorunlarÄ± ve Çözüm Önerileri” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile gerçekleÅŸtirilen ‘sosyal diyalog’ çalÄ±ÅŸtayÄ±nÄ±n asÄ±l hedefinin iÅŸçilerin ve memurlarÄ±n ‘çalÄ±ÅŸan’ statüsünde birleÅŸtirilmesine ve kamu emekçilerinin sendikalara üyeliÄŸine çekilmesinde e-imza uygulamasÄ±na geçiÅŸe iliÅŸkin olarak nabÄ±z yoklama toplantÄ±sÄ± olduÄŸunu söylemek mümkündür. Söz alan sendika ve konfederasyonlarÄ±n benzer sorunlarÄ± tespit ettikleri ve çözüm önerileri sunduÄŸu toplantÄ±da, bugüne kadar hayata geçirilen düzenlemelerle hem iÅŸçilerin hem de memurlarÄ±n ciddi hak kayÄ±plarÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. Önce bu kayÄ±plarÄ±n telafi edilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Ortak bir mevzuatÄ±n ve statünün bugüne kadar yaÅŸanan hak kayÄ±plarÄ±nÄ±n giderildiÄŸi, iÅŸ güvencesinin temel alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir durumda hayat bulabileceÄŸinin altÄ± çizildi.

Görünen o ki sorunlarÄ±n artÄ±k yeni hükümet sistemiyle aÅŸÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde bir algÄ± oluÅŸturma çabasÄ± ile önümüzdeki dönem sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z. E-devlet üzerinden üyeliÄŸin ilk kez dile getirilmesi hükümetin böyle bir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu gösteriyor. Bunun örgütlenmeye ve mücadeleye etkisinin emek örgütlerince tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerekiyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 21:21

www.evrensel.net