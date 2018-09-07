KCK basÄ±n davasÄ± 11 Ocakâ€™a ertelendi
46 gazetecinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 'KCK basÄ±n davasÄ±'nÄ±n 12. duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mahkeme heyeti davayÄ± 11 Ocakâ€™a erteledi.
46 gazetecinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± “KCK BasÄ±n DavasÄ±”nÄ±n 12’nci duruÅŸmasÄ±, Ä°stanbul 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmaya, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°stanbul milletvekilleri Hüda Kaya ve Ali KenanoÄŸlu’nun yanÄ± sÄ±ra, avukatlar katÄ±ldÄ±.
Kimlik tespitiyle baÅŸlayan duruÅŸmada, avukatlarÄ±n duruÅŸma arasÄ±nda pasaport iptallerinin ve yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin mahkemenin kararÄ± olmasÄ±na raÄŸmen, UYAP’tan gerekli düzeltmenin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± talep ettiÄŸi görüldü. Mahkeme heyeti, bu dilekçe üzerine UYAP’ta gerekli düzeltmenin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Tutuksuz yargÄ±lanan Ä°smet Kayhan’Ä±n savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± için çÄ±karÄ±lan yakalama kararÄ±nÄ±n devam etmesine karar veren mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± 11 Ocak’a erteledi. (Ä°stanbul/MA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 21:11