Polis ÅŸiddeti: Kolumu sÄ±kmayÄ±n diyen apartman yÃ¶neticisini darbettiler

Amasya Merzifon’da yaÅŸayan Hasan AyyÄ±ldÄ±z, evinin önünde 4 polis tarafÄ±ndan darbedildi. Darp raporu alan AyyÄ±ldÄ±z, polisler hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Darp anlarÄ± olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerdeki güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

Emekli jandarma subayÄ± olan Hasan AyyÄ±ldÄ±z, dün yaÅŸanan olayÄ± Evrensel’e anlattÄ±:

“Yönetici olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ±m binadan taÅŸÄ±nan bir kiracÄ±, kullanÄ±lmasÄ± yasak olan asansörü kullanmak istedi. Ben de asansörü kullanmanÄ±n kurallar gereÄŸi yasak olduÄŸunu belirttim. Bunun üzerine taÅŸÄ±nacak olan kiracÄ± polisi aradÄ±. Daha sonra gelen polisler de beni ekip arabasÄ±na götürmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken kolumu sÄ±ktÄ±. CanÄ±m acÄ±dÄ±ÄŸÄ± için ben de kolumu sÄ±kmamalarÄ± gerektiÄŸini söyledim. Polisler bu ikazÄ±mÄ±n üzerine bana dayak atmaya baÅŸladÄ±.”

AyyÄ±ldÄ±z, tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda polislerin biber gazÄ± da kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±na yansÄ±yan görüntülerde ise polislerin AyyÄ±ldÄ±z’a yumruklarla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±; AyyÄ±ldÄ±z’Ä±n yere düÅŸmesinin ardÄ±ndan tekme darbelerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

Kendisini darbeden polislerin binada yaÅŸayan diÄŸer vatandaÅŸlarÄ±n uyarÄ±larÄ±na da aldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AyyÄ±lÄ±z, ters kelepçe takÄ±larak Merzifon Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldüÄŸünü belirtti.

Olay sonrasÄ± darp raporu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisini darbeden polisler hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olduÄŸunu vurgulayan AyyÄ±ldÄ±z, “Polislerin bu ÅŸekilde ÅŸiddet uygulamasÄ±nÄ± gerektirecek hiçbir ÅŸey yoktu. Vücudumda aÄŸrÄ±lar var. Dayak yedim ve bir gün gözaltÄ±nda kaldÄ±m. Darp raporu aldÄ±ktan sonra ÅŸikayette bulundum. Adalet yerini bulsun istiyorum” dedi. (Merzifon/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 20:58

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