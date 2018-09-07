Ciwan Haco’nun albümleri dijital platforma taşınıyor

Ciwan Haco’nun 1982'de çıkardığı “Diyarbekir” albümü de dahil olmak üzere tüm albümleri dijital platformlara taşınıyor.

Red Müzik Ciwan Haco’nun tüm albümlerini dijital platformlarda yeniden yayınlıyor. Bu seri kapsamında sanatçının 1982’de yapmış olduğu “Diyarbekir” albümü, orijinal kayıtlardan yeniden master edilmiş haliyle 12 Eylül tarihinde tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Haco’nun, “Gulasor”, “Leyla”, “Girtiyên Azadiyê”, orijinal ismi “Serhildan” ile yayımlanacak olan “Nisêbîna Rengîn/Çaw Bella”, “Sî û Sê Gule”, “Dûrî”, “Destana Egîdekî”, “Derya”, “Na Na” ve “Veger” albümlerinin de ilerleyen tarihlerde dijital olarak yeniden yayımlanması bekleniyor.

Sanatçının ilk dönem albümlerinin tamamı (1980-90) orijinal kayıtlar baz alınarak yeniden master edildi. Türkiye’de yayımlandığında bandrol alamayacağı, ya da izin alamadığından dolayı çıkarılan tüm şarkılar tekrardan albümlere eklendi. Red Müzik, sanatçının 5 yıl aradan sonra yapmış olduğu “Felek” albümünü geçtiğimiz mayıs ayında yayımlamıştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Eylül 2018 20:48

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