KÄ±rtasiye malzemelerine dikkat! Ã‡ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ediyor

Ã‡ocuklar, kÄ±rtasiye raflarÄ±nda yer alan kokulu, renkli Ã¼rÃ¼nleri tercih ederken, uzmanlar bu Ã¼rÃ¼nlerdeki kanser riskine dikkat Ã§ekiyor.

Yeni eÄŸitim döneminde okula yeni baÅŸlayan 3 milyona yakÄ±n öÄŸrenciyle birlikte 20 milyonu bulan öÄŸrenci 17 Eylül’de ders baÅŸÄ± yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Velileri kÄ±rtasiye malzemelerinin pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± yanÄ±nda saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± ürünler de endiÅŸelendiriyor. Özellikle ilköÄŸretim çaÄŸÄ±nda çocuklarÄ±n okul stresini eÄŸlenceye dönüÅŸtüren kÄ±rtasiye ürünleri, bilinçsizce yapÄ±lan alÄ±ÅŸ veriÅŸler sonucunda çocuklarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozabilen tehlikelere dönüÅŸebiliyor. Çocuklar kokulu, renkli ürünleri tercih ederken, uzmanlar bu ürünlerdeki kanser riskine dikkat çekiyor. Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Kimya Mühendisleri OdasÄ± (KMO) okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na bir hafta kala öÄŸrencilerin kullandÄ±ÄŸÄ± eÅŸyalarÄ±n güvenliÄŸine dikkat çekti.

FotoÄŸraf: Mustafa KamacÄ±/AA

ÇOCUKLARIN SAÄžLIÄžINI TEHDÄ°T EDÄ°YOR

Raflarda yerini alan; hangi maddelerden üretildiÄŸi ve içeriÄŸi belli olmayan, güvenlik sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸan kimyasal madde katkÄ±lÄ±, abartÄ±lÄ±, albenili kalem, silgi, su matarasÄ±, beslenme çantasÄ± gibi kÄ±rtasiye malzemeleri, ayakkabÄ±lar, okul giysileri çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ciddi biçimde tehdit ediyor denilen açÄ±klamada ÅŸunlara dikkat çekildi: Kantinlerde satÄ±ÅŸa sunulan markasÄ±z, ucuz, inorganik boyar maddelerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekerlemeler ve ucuz olduÄŸu için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal edilen yiyecek ve gÄ±dalar, gÄ±dalarÄ±n konulduÄŸu beslenme çanta ve suluklarÄ±n birçoÄŸu da ne yazÄ±k ki büyük risk oluÅŸturuyor.

TMMOB Kimya Mühendisleri OdasÄ± Yönetim Kurulu imzasÄ±yla yapÄ±lan açÄ±klamada okul araç gecelerinde kullanÄ±lan kimyasallarÄ± fitalatlar, azo boyalar ve bazÄ± aÄŸÄ±r metaller olarak sÄ±raladÄ±.

FotoÄŸraf: Pixabay

-Fitalatlar, plastiÄŸin sert ve kÄ±rÄ±lgan özelliÄŸini yumuÅŸatmak ve bazÄ± malzemelerde kullanÄ±lan boya ve kokularÄ±n uzun süre dayanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla kullanÄ±lan toksik kimyasallardÄ±r. Tükürük ve ter yolu ile vücuda geçerek hormonal sisteme (üreme sistemi), endokronik sisteme ve karaciÄŸere zarar verebilir.

-Azo boyar madde ile iÅŸlem görmüÅŸ malzemelerin uzun süreli ve vücut ile temas hali sonrasÄ±nda insanlarda bazÄ± kanser türlerine ve karaciÄŸer hastalÄ±klarÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ± ve mutajenik etkilere yol açtÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

-Sanayide boya inceltmek amacÄ±yla kullanÄ±lan ve çok çabuk buharlaÅŸabilen (uçucu madde) toluen, xylol, aseton, benzen, trikloretan, perkloretilen, halojenli hidrokarbonlar ve benzeri maddeler yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± malzemeler SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n “Uçucu Maddelerin ZararlarÄ±ndan Ä°nsan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KorunmasÄ± HakkÄ±nda Yönetmelik” gereÄŸince yasaklamasÄ±na raÄŸmen ne yazÄ±k ki hâlâ kullanÄ±lÄ±yor.

FotoÄŸraf: Mustafa KamacÄ±/AA

HANGÄ° ÜRÜNLERDE NE TÜR RÄ°SKLER VAR?

PASTEL BOYA, SULU BOYA, OYUN HAMURU, SÄ°LGÄ° VE DÄ°ÄžER BOYALAR: Bu ürünlerde kanserojen olduÄŸu için yasaklanan azo boyar maddeler ve fitalatlar kullanÄ±labiliyor. AynÄ± zamanda kanserojen olan fitalatlar, insanlarda ve hayvanlarda hormon sistemine zarar verebiliyor. AyrÄ±ca astÄ±m ve üreme bozukluÄŸuna da neden olabilen bu kimyasal, pastel boyalarda da bulunabiliyor. Çocuklarda sinir, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini tahrip eden aÄŸÄ±r metaller de boyalar içerisinde tespit ediliyor. Kanserojen boyar maddeler, temas sonucu deri tarafÄ±ndan direkt emilerek kana karÄ±ÅŸÄ±yor..

MAKAS, KALEMTIRAÅž, ZIMBA: ÖÄŸrencilerin hemen her gün kullandÄ±ÄŸÄ± bu ürünlerde, aÄŸÄ±r metaller ve fitalatlar kullanÄ±labiliyor. Nikel, alaÅŸÄ±m numunelerin kaplamasÄ±nda, korozyona karÅŸÄ± direncinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nda ve sertliklerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lan bir madde olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor.

ÇANTA, BESLENME ÇANTASI, KALEM KUTUSU, MATARA VE KAPLIKLAR: Bu ürünlerde de fitalatlar, azo boyar maddeler, alerjen boyar maddeler ve kanserojen boyar maddeler bulunabiliyor. Kanserojen olduklarÄ± için yasaklanan poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) ve tekstilde buruÅŸmazlÄ±k, çekmezlik apresi, boya ve baskÄ±nÄ±n korunmasÄ±nda kullanÄ±lan formaldehit, çantalarÄ±n önemli risklerinden. Alerji, tahriÅŸ, egzama ve akciÄŸer kanserine neden olan bu kimyasal; önlük, pantolon ve çorap gibi tekstil ürünlerinde de bulunabiliyor. Ülkemizdeki yasal mevzuata göre beslenme çantasÄ± ve su matarasÄ± gibi direkt gÄ±da ile temas edecek ürünlerin, GÄ±da TarÄ±m HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan izin almalarÄ± ve bu iznin tarih ve numarasÄ±nÄ± ürünlerinde belirtmeleri yasal zorunluluk olmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, firmalarÄ±n buna uymadÄ±ÄŸÄ± gözleniyor.

FotoÄŸraf: Mustafa KamacÄ±/AA

SATIN ALIRKEN NELERE DÄ°KKAT ETMELÄ°?

Tercih edilecek ürün üzerinde TSE ve CE iÅŸaretlerinden en az birinin veya Avrupa BirliÄŸi tarafÄ±ndan güvenlik göstergesi olarak kabul edilmiÅŸ ‘EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 ve EN 71-9’ normlarÄ±na uygun olmasÄ±na dikkat edilmelidir. ÇocuklarÄ±n kullanacaÄŸÄ± mataralar, ÅŸiÅŸeler ve beslenme çantalarÄ±nÄ±n plastik olmamasÄ±na dikkat edilmeli, kokulu ve boyalÄ± ürünlerden kaçÄ±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Solvent bazlÄ± kalemler kesinlikle satÄ±n alÄ±nmamalÄ±, satÄ±n almada su bazlÄ±, alkol bazlÄ± kalemler tercih edilmeli. Keza yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± alÄ±mÄ±nda da içerisinde uçucu madde olan yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar kesinlikle satÄ±n alÄ±nmamalÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 20:45

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