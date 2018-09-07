Piyanist Ä°dil Biretâ€™ten genÃ§ mÃ¼zisyenlere tavsiyeler

BalÄ±kesirâ€™in AyvalÄ±k ilÃ§esine gelen piyanist Ä°dil Biret, genÃ§ mÃ¼zisyenlere â€˜meÅŸhur olacaÄŸÄ±mâ€™ kaygÄ±sÄ± gÃ¼tmeden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmelerini Ã¶nerdi.

AyvalÄ±k UluslararasÄ± Müzik Akademisinin (AIMA) piyano “master class” (usta sÄ±nÄ±fÄ±) programÄ± kapsamÄ±nda ders vermek için BalÄ±kesir’in AyvalÄ±k ilçesindeki Alibey (Cunda) AdasÄ±’na gelen Ä°dil Biret, klasik müziÄŸin dünyadaki durumuna iliÅŸkin AA muhabirine açÄ±klamalarda bulundu.

Genç müzisyenlere amatör bir ruh ve profesyonel çalÄ±ÅŸmayla, ‘meÅŸhur olacaÄŸÄ±m’ kaygÄ±sÄ± gütmeden iÅŸlerini yapmasÄ±nÄ± öneren Biret, “YaptÄ±klarÄ± iÅŸi sevdikleri için yapsÄ±nlar. ‘Ben bundan meÅŸhur olacaÄŸÄ±m’ demesinler. Bu çok sevdiÄŸimiz, zevk aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸey olarak yapÄ±lmalÄ±. Bu konuda amatör ruha sahipseniz çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z tamamÄ±yla profesyonel olmalÄ±. Hiçbir zaman en ufak bir ÅŸeyi affetmemek lazÄ±m. Kendinde yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yaparsa hemen onu düzeltmek lazÄ±m. Bu demektir ki saatlerce çalÄ±ÅŸmak ve düÅŸünmek gerekir” dedi.

‘KLASÄ°K MÜZÄ°K KRÄ°ZDE’

Ä°nsanÄ±n her zaman yeni ÅŸeyler keÅŸfettiÄŸini, hiç olmayacak bir renk ve nüansÄ±n yeni ufuklar açabildiÄŸini dile getiren Biret, “Klasik müzik maalesef dünyada krizde ancak Uzak DoÄŸu’da çok büyük raÄŸbet görüyor. YalnÄ±z Çin’de milyonlarca piyanist olduÄŸundan bahsediyorlar. Bu hem güzel hem de korkutucu. Çünkü yeni yetiÅŸen nesiller için bu ÅŸekilde bir yere varmak son derece güç... Benim en çok endiÅŸe ettiÄŸim ÅŸey kolaya kaçmak. Kolaya kaçmamak lazÄ±m. Kalitesiz müziklerden zevk almak, bilmiyorum ne dereceye kadar insana zenginlik, ruh zenginliÄŸi getirir” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ÖÄŸrenci yetiÅŸtirmek için uzun seneler birlikte çalÄ±ÅŸmak gerektiÄŸini vurgulayan Biret, “Ben maalesef bunu yapamadÄ±m çünkü kendi yaptÄ±ÄŸÄ±m iÅŸler çok zaman alÄ±yor. Plaklar, konserler ve baÅŸka yazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± çok zaman aldÄ±ÄŸÄ± için hakikaten bu ÅŸekilde bir talebem olmadÄ±. Genç virtüöz arkadaÅŸlarÄ±mla beraber olmak, onlara bir dereceye kadar yardÄ±m etmek müzikal konularda hakikaten benim için çok büyük bir zevk ve kazanç aynÄ± zamanda.” dedi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 19:58

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