DiyarbakÄ±râ€™daki YaÅŸam HakkÄ± AnÄ±tÄ±â€™na abluka

KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yarÄ±n KoÅŸuyolu ParkÄ±â€™nda dÃ¼zenleyecekleri 500. hafta eylemi Ã¶ncesi, YaÅŸam HakkÄ± AnÄ±tÄ± abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±.

KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yarÄ±n gerçekleÅŸtirecekleri 500’üncü hafta eylemi öncesinde KoÅŸuyolu ParkÄ±’nda bulunan YaÅŸam HakkÄ± AnÄ±tÄ±, polis bariyerleriyle abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±. KoÅŸuyolu ParkÄ±’nda meydana gelen patlamada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 10 kiÅŸinin anÄ±sÄ±na yapÄ±lan anÄ±ta yapÄ±lan muamele, Yüksel Caddesi’ndeki Ä°nsan HaklarÄ± AnÄ±tÄ±’na yapÄ±lanlarÄ± hatÄ±rlattÄ±.

’90’lÄ± yÄ±llarda JÄ°TEM tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±lan ve bir daha haber alÄ±namayan, gözaltÄ±nda kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak ve faillerin yargÄ±lanmasÄ± için Ä°stanbul’un Galatasaray MeydanÄ±’nda her hafta eylem yapan Cumartesi Annelerine dönük engellemeler, DiyarbakÄ±r ve Batman’daki kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±na uzandÄ±.

OHAL YASAÄžINA GERÄ° DÖNÜLDÜ

DiyarbakÄ±r’da her hafta KoÅŸuyolu ParkÄ±’nda bulunan YaÅŸam HakkÄ± AnÄ±tÄ± önünde kayÄ±plarÄ±nÄ±n akÄ±betini soran aileler, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen olaÄŸanüstü hal (OHAL) ile birlikte açÄ±k alanda eylem yapÄ±lmasÄ± engellendi. Ä°ki yÄ±l boyunca Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžubesinde eylemlerini sürdüren kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±, 100 hafta sonra OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile yeniden Ä°nsan HaklarÄ± AnÄ±tÄ± önünde eylemlerini sürdürdü.

VALÄ°LÄ°K YASAÄžI

KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n 499’uncu hafta eylemleri, geçen hafta DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi tarafÄ±ndan “kamu güvenliÄŸi” gerekçesiyle yasaklandÄ±, anÄ±tÄ± ablukaya alan polisler eyleme izin vermedi. KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yarÄ±n gerçekleÅŸtirilecekleri 500’üncü hafta eylemleri öncesi, KoÅŸuyolu ParkÄ± polis bariyerleri ile kapatÄ±ldÄ±.

YÜKSEL CADDESÄ°’NÄ° HATIRLATTI

FotoÄŸraf: MA

KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±, 12 Eylül 2006’da KoÅŸuyolu ParkÄ±’nda meydana gelen patlamada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 5’i çocuk 10 kiÅŸinin anÄ±sÄ±na 12 Eylül 2008’de yapÄ±lan YaÅŸam HakkÄ± AnÄ±tÄ± önünde kayÄ±plarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Söz konusu uygulama, OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen eÄŸitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nÄ±n Ankara’nÄ±n KÄ±zÄ±lay semtinin Yüksel Caddesi’nde bulunan ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi’ni okuyan bir kadÄ±nÄ± temsil eden Ä°nsan HaklarÄ± AnÄ±tÄ±’nÄ±n bariyerlerle çevrilmesini hatÄ±rlattÄ±.

BÄ°LÄ°CÄ°: ÅžAÅžIRMADIK

YÄ±llarca kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± ile birlikte bariyerlerle kapatÄ±lan YaÅŸam HakkÄ± AnÄ±tÄ± önünde kayÄ±plarÄ±n akÄ±betini soran Ä°HD Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Raci Bilici, uygulamaya ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. OHAL’in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±; ancak uygulamalarÄ±n sürdürüldüÄŸünü ifade eden Bilici, “Engellemeler, antidemokratik uygulamalar bizi ÅŸaÅŸÄ±rtmadÄ±. OHAL kalktÄ±, bununla beraber toplum bir nebze nefes alÄ±r, demokratik eylemlerini, anayasal haklarÄ±nÄ±, uluslararasÄ± sözleÅŸmelerin bireylere tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± haklarÄ±, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± haklarÄ± kullanma umudu vardÄ±. Ama maalesef böyle olmadÄ±” dedi.

‘DEVLETÄ°N YÜZLEÅžMESÄ° KAÇINILMAZDIR’

KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n DiyarbakÄ±r ve Ä°stanbul’da yürüttükleri adalet mücadelesinin, insani mücadele olduÄŸunu vurgulayan Bilici, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu mücadeleyle, bu ülkede kayÄ±plarÄ±n olduÄŸu, yargÄ±sÄ±z infazlarÄ±n olduÄŸu, ‘faili meçhul’ cinayetlerin olduÄŸu, gözaltÄ±nda kayÄ±plarÄ±n olduÄŸu gerçeÄŸi, onurlu mücadeleyle ispatlandÄ±. Devletin bununla yüzleÅŸmesi gerektiÄŸi, kaçÄ±nÄ±lmaz bir noktaya geldi. Bununla yüzleÅŸmeme adÄ±na, engelleme ve yasaklama giriÅŸimlerinde bulunuyorlar. Bu çok keyfi bir uygulama, hukukla, yasalarla, uluslararasÄ± sözleÅŸmelerle açÄ±klanamaz.”

‘HAKÄ°KAT YAKALARINA YAPIÅžACAK’

YaÅŸam HakkÄ± AnÄ±tÄ±’nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n insani deÄŸerlerle baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bilici, ÅŸöyle devam etti: “Bizler insan haklarÄ± savunucularÄ±, anneler, kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±, barÄ±ÅŸ anneleri, toplumun insan haklarÄ±ndan yana olan kesimler, bu mücadeleye sahip çÄ±kÄ±yor ve çÄ±kmaya devam edecektir. Hiç kimse hakikatten kaçamaz. Hakikat er ya da geç, hakikati gizleyenleri ve açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±nÄ± engelleyenlerin yakasÄ±na yapÄ±ÅŸÄ±r. OnlarÄ± bulur. Bizler bu mücadeleyi her koÅŸul altÄ±nda sürdüreceÄŸiz. Ä°nsani bir mücadeledir. Bunu sürdüreceÄŸiz.”

Bilici, kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n 500. hafta eylemlerini, OHAL boyunca eylemlerini sürdürdükleri Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžubesinde gerçekleÅŸtirecekleri bilgisini verdi. (DiyarbakÄ±r/MA)

YÃ¼ksel Caddesi aÃ§Ä±ldÄ±, Ä°nsan HaklarÄ± AnÄ±tÄ± hÃ¢lÃ¢ rehin

Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray MeydanÄ± yine yasak!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 19:32

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