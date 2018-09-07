Tutuklu gazeteciler için cezaevi önünde balon uçuruldu

ETHA ve Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde tutuklu gazetecilerin davasına dikkat çekmek için Bakırköy Kadın Cezaevi önünde, balon uçuruldu.

Gazeteciler, Etkin Haber Ajansı'nda tutuklu gazeteciler Pınar Gayıp ve Semiha Şahin ile Özgürlükçü Demokrasi'den Reyhan Hacıoğlu ve Hicran Ürün'ün gelecek hafta gőrülecek duruşmalarına çağrı yapmak için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

"Gazetecilik suç değildir tutuklu gazetecilere őzgürlük" yazılı pankartın açıldığı eylemde ilk olarak Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın Komisyonu'ndan Gülfem Karataş, kadın gazetecilerin basın őzgürlüğü konusunda kararlı durus sergilediklerini belirtti. DİSK Basın İş temsilcisi Aylin Kaplan da herkesin duruşmaya katılması çağrısı yaptı.

Daha sonra HDP milletvekili Züleyha Gülüm söz aldı.Gerçeği açığa çıkarmak isteyen, iktidara karşı söz söyleyen herkesine yargılandığı bir dönemden geçtiğini belirten HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Gazeteci arkadaşlarımız gerçekleri açığa çıkarmak için haber yaptılar. Gazetecinin tutuklanması sadece onun baskı altına alınması değildir. Halkın haber alma hakkının engellenmesi anlamına geliyor. Gazetecilerin bu kadar çok baskı altına alınmasının sebebi de onların halka gerçekleri aktarıyor olmasıdır. Biz her zaman gazetecilerin yanında olacağız. Onlar da gerçekleri yazmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Son olarak ise gazeteci Taylan Öztaş basına açıklamayı yaptı.

Taylan, "Nisan ayından beri Etkin Haber Ajansı editörleri Pınar Gayıp ve Semiha Şahin ile Özgürlükçü Demokrasi’den editör arkadaşlarımız Reyhan Hacıoğlu ve Hicran Ürün, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuluyor" diyerek sőzlerine başlayan Öztaş "Arkadaşlarımız, aylar önce bir gece evlerine yapılan baskınla haksız ve hukuksuz şekilde gözaltına alındı ve tutuklandı. Meslektaşlarımızın, iddianamelerine baktığımızda haberleri suç unsuru olarak gösteriliyor. Biz, arkadaşlarımızın gelecek hafta görülecek olan duruşmalarda, serbest bırakılacağını, bu hukuksuz tutuklamanın biran önce sona ereceğini umuyoruz. Umuyoruz ve istiyoruz ki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız biran önce haberlerine ve sokaklara yeniden kavuşsun" dedi.

'TÜM KAMUOYUNU DAVAYA DAVET EDİYORUZ'

Halkın haber alma ve gazetecilerin haber yapma hakkı düşünüldüğünde, davaya katılımının őnemli olduğunu belirten Öztaş, "Bu nedenle tüm kamuoyunu, önce pazartesi günü ETHA’dan, sonra, çarşamba günü de Özgürlükçü Demokrasi’den 6’sı tutuklu 14 gazeteci arkadaşımızın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ndeki 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne davet ediyoruz"diye konuştu.

Öztaş son olarak, "Şimdi, uçuracağımız balonlar, belki onlara ulaşmayacak ancak onların özgürlüğü için doğaya uçurduğumuz birer dilek işareti olarak evrendeki yerini alacak vurgusu yaptı.

Açıklamanın ardından balonlar uçuruldu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Eylül 2018 19:16

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