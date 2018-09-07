Basraâ€™da gÃ¶steriler ÅŸiddetleniyor

Irakâ€™Ä±n Basra kentindeki gÃ¶sterilerde polis saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¼zerine Ã¶fkesi bÃ¼yÃ¼yen halk, devlet televizyonu ve Ä°ran BaÅŸkonsolosluÄŸunu ateÅŸe verdi.

Irak’Ä±n Basra kentinde polisin saldÄ±rÄ±larÄ±, temmuz baÅŸÄ±ndan beri sorunlarÄ±nÄ±n çözümü için eylemler yapan halkÄ±n öfkesini büyüttü. Devam eden gösterilerde, göstericiler devlet televizyonu, Ä°ran’Ä±n Basra BaÅŸkonsolosluÄŸu ve Åžii parti binalarÄ±nÄ± ateÅŸe verdi.

Rudaw’Ä±n haberine göre, bir grup gösterici, devlet televizyonu ve Bedir TugaylarÄ±na ait binalara girdi. Binalar ateÅŸe verilirken devlet televizyonuna ait bir canlÄ± yayÄ±n aracÄ± da kundaklandÄ±. BazÄ± göstericiler ise Ä°ran yanlÄ±sÄ± Asaib Ehli Hak, Yüksek Ä°slami Konseyi ve Ammar el-Hekim’in lideri olduÄŸu Ulusal Hikmet AkÄ±mÄ± ve Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar Ä°badi’nin de üyesi olduÄŸu Irak Ä°slami Dava Partisi binalarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu binalarÄ± ateÅŸe verdi.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n yerel kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre ise gösteriler sÄ±rasÄ±nda bir grup Ä°ran’Ä±n Basra BaÅŸkonsolosluÄŸunu bastÄ±. KonsolosluÄŸa giren öfkeli grup, binayÄ± ateÅŸe verdi.

IraklÄ± yetkililer, Basra’daki protestolar gerekçesiyle ülkenin güneyindeki Umm Kasr LimanÄ±nÄ± da kapattÄ±. Irak’Ä±n en büyük deniz liman kenti olan Basra’daki Umm Kasr LimanÄ± görevlileri, giriÅŸi göstericiler tarafÄ±ndan tÄ±kanmÄ±ÅŸ olan tesise kamyonlar ve iÅŸçilerin girememesi nedeniyle sabah limandaki bütün faaliyetin durduÄŸunu söyledi.

Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° DAHA ÖLDÜ

Basra Ä°nsan HaklarÄ± KomiserliÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehdi Temimi, önceki gün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 2 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 25 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. 2 kiÅŸinin öldürülmesi kentteki öfkeyi artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Irak petrolünün yaklaÅŸÄ±k yüzde 80’inin üretildiÄŸi Basra vilayetinde yeterli kamu hizmeti sunulmadÄ±ÄŸÄ±, elektrik ve su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±, iÅŸsizlik ve yolsuzluk gibi gerekçelerle 8 Temmuz’dan bu yana gösteriler düzenleniyor. Halk, petrol zenginliÄŸinin büyük bölümünü üreten bölgenin onlarca yÄ±ldÄ±r ihmal edildiÄŸinden ÅŸikayetçi. (DIÅž HABERLER)

Irak'Ä±n Basra kentindeki eylemlerde 7 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 19:16

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