Cargill iÅŸÃ§ileriyle Ã¶rnek dayanÄ±ÅŸma

Erikli Su, Nestle Su ve Aroma iÅŸÃ§ileri, aralarÄ±nda para tolayÄ±p 144 gÃ¼ndÃ¼r direniÅŸte olan Cargill iÅŸÃ§ilerine ulaÅŸtÄ±rdÄ±.

Bursa Orhangazi’de 1999 yÄ±lÄ±nda niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker ve hayvan yemi üretmeye baÅŸlayan Amerika’nÄ±n gÄ±da devi Cargill’de TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸçilerinin direniÅŸi 144. gününde.

Bursa’da bulunan ve TekgÄ±da-Ä°ÅŸ üyesi Erikli Su, Nestle Su ile Aroma iÅŸçileri, direniÅŸteki Cargill iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸmak için aralarÄ±nda topladÄ±klarÄ± parayÄ± TekgÄ±da-Ä°ÅŸ Bursa Åžube BaÅŸkanÄ± Zeki Ertürk aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile direniÅŸteki iÅŸçilere ulaÅŸtÄ±rdÄ±.

Cargill iÅŸçileri, Erikli Su, Nestle Su ve Aroma iÅŸçilerine bu dayanÄ±ÅŸmalarÄ± ve direniÅŸe verdikleri destek için teÅŸekkür etti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 19:01

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