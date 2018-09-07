Gaziantep'te hastanenin Ã¶n cephesindeki iskele Ã§Ã¶ktÃ¼: 4 iÅŸÃ§i yaralÄ±

Gaziantep'te, Åžehitkamil Devlet Hastanesi'nin Ã¶n cephesine kurulan demir iskele Ã§Ã¶ktÃ¼, 4 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

Gaziantep'te, Åžehitkamil Devlet Hastanesi'nin ön cephesine bakÄ±m ve boya yapÄ±lmasÄ± için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 4 iÅŸçi yaralandÄ±.

Olay, öÄŸle saatlerinde, Åžehitkamil Devlet Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Hastanenin ön cephesine boya ve tadilat için demir kurulan iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Ä°skelenin çökmesi sonucu 4 iÅŸçi yaralandÄ±. Çevredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin saÄŸlÄ±k personeli tarafÄ±ndan ilk müdahalesi yapÄ±lan iÅŸçiler, sedyelerle içeri taÅŸÄ±nÄ±p, acil serviste tedaviye alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸçilerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi. (Gaziantep/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 16:22

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