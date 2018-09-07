Ä°zmirâ€™de ayakkabÄ± imalatÃ§Ä±larÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±da

Ä°zmir AyakkabÄ±cÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± YalÃ§Ä±n Ata, dÃ¶viz kurundaki yÃ¼kseliÅŸle iliÅŸkili olarak 2 ayda 12 oda Ã¼yesinin kepenk kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°zmir’in Bornova ilçesinde 500’den fazla iÅŸyerinin bulunduÄŸu IÅŸÄ±kkent AyakkabÄ±cÄ±lar Sitesinde esnaf, siftahsÄ±z geçen günler yaÅŸÄ±yor. Döviz kurundaki artÄ±ÅŸla baÅŸlayan ekonomik durgunluÄŸun ayakkabÄ± sektörünü de etkilediÄŸini belirten Ä°zmir AyakkabÄ±cÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± YalçÄ±n Ata, son iki ayda 12 oda üyesinin kepenk kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Hem Ä°zmir’in, hem de Türkiye’nin en büyük ayakkabÄ± imalat yerlerinden biri olan IÅŸÄ±kkent AyakkabÄ±cÄ±lar Sitesinde esnaf sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günler yaÅŸÄ±yor. Birçok yan ürünün Uzak DoÄŸu’dan ithal edildiÄŸi sektörde hem imalat, hem de toptan satÄ±ÅŸ yapan Ä°zmir AyakkabÄ±cÄ±lar OdasÄ± üyeleri, kepenk indirmeye baÅŸladÄ±. Ä°malatta kullanÄ±lan yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± gibi bazÄ± kimyasal maddelerin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ä°zmir AyakkabÄ±cÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± BaÅŸkanÄ± YalçÄ±n Ata, dövizdeki artÄ±ÅŸÄ±n malzeme fiyatlarÄ±nÄ± yüzde 60 yükselttiÄŸini dile getirdi. Avronun 7.5 lirayÄ± bulmasÄ±yla, esnafÄ±n birkaç gün içinde büyük zarar ettiÄŸini anlatan Ata, “Dövizde belirgin oynamalar oldu ama maliyet hesaplarÄ± deÄŸiÅŸmedi. Bizdeki rakamlar yukarÄ± çÄ±ktÄ± mÄ± bir daha inmek bilmiyor. Önümüzde bir kÄ±ÅŸ sezonu var. Fiyatlarda belirsizlik sürdüÄŸü için büyük huzursuzluk hakim” dedi.

ÇALIÅžAN ATÖLYE YOK

500’den fazla iÅŸyerinin bulunduÄŸu IÅŸÄ±kkent AyakkabÄ±cÄ±lar Sitesine her gün yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸinin giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YalçÄ±n Ata, buradaki iÅŸlerin durmasÄ±nÄ±n tüm ayakkabÄ± sektörünü etkilediÄŸini ifade ederek ÅŸöyle konuÅŸtu: “AyakkabÄ±cÄ±lar Sitesinde ÅŸu anda neredeyse çalÄ±ÅŸan atölye yok. Sadece daha önceden sipariÅŸini almÄ±ÅŸ, malzemesini temin etmiÅŸ bazÄ± atölyeler çalÄ±ÅŸÄ±yor. Dolarda kur 6.5 TL’de dengelenirse, bu fiyatlar üzerinden maliyetler hesaplanacak. Ama bazen 7’lere kadar çÄ±kÄ±yor. Üretici maliyet hesabÄ± yapamÄ±yor. Bugün yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n tenekesi 230 lira, yarÄ±n 235 lira, bir sonraki gün 245 lira. Üretici çok zor durumda. Perakendeci malÄ± 50 liradan alÄ±yorsa, üzerine belli bir fiyat koyup satÄ±yor. Ama üreticinin ÅŸu anda ne kârÄ± belli, ne maliyeti. Son iki ayda 12 oda üyesi kepenk kapattÄ±.”

30 yÄ±ldÄ±r ayakkabÄ± alÄ±p toptan ve perakende satÄ±ÅŸ yapan esnaftan Abdi FerhatoÄŸlu ise hiç satÄ±ÅŸ yapamadÄ±ÄŸÄ± günler olduÄŸunu belirterek, “55-60 liraya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ayakkabÄ±lar, yüzde 25 zam gördü. KÄ±ÅŸlÄ±k sezona gireceÄŸiz. 75 liradan aÅŸaÄŸÄ± okul ayakkabÄ±larÄ± ve kÄ±ÅŸlÄ±k bot yok. AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde satÄ±ÅŸ yapanlar fiyatÄ± 3 kat arttÄ±rÄ±yor. Toptan verdiÄŸimiz müÅŸteriler sÄ±kÄ±ntÄ±da. ÇarÅŸÄ±da hiç müÅŸteri yok. Büyük kriz yaÅŸÄ±yoruz. Geçen hafta iki kez hiç siftah yapmadan dükkan kapattÄ±m. Bornova, Balçova’dan perakende satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±m müÅŸterilerim vardÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±da 150 liraya alacaklarÄ± ayakkabÄ±yÄ± burada yarÄ± fiyatÄ±na alÄ±yorlardÄ±. Åžimdi gelen yok” dedi.

Ä°FLAS ERTELEME GÄ°TTÄ° KONKORDATO GELDÄ°

Türkiye'nin zincir maÄŸazalarÄ±ndan ünlü bir markanÄ±n konkordato ilan ettiÄŸini anlatan Ä°zmir

AyakkabÄ±cÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± YalçÄ±n Ata, Ä°zmir menÅŸeli birkaç firmanÄ±n da iflasÄ±n eÅŸiÄŸine geldiÄŸini belirtti. AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerindeki dükkan kiralarÄ±nÄ±n döviz üzerinden ödendiÄŸine dikkat çeken Ata, “Kiralar artÄ±nca bazÄ± firmalar bir nevi iflasÄ±nÄ± istedi. DükkanlarÄ±na haciz gelmemesi için önlem aldÄ±. Çünkü OHAL döneminde iflas erteleme iÅŸlemleri yapÄ±lamÄ±yordu. OHAL kalkÄ±nca kendilerini korumak maksadÄ±yla konkordato ilan ettiler” dedi. (Ä°zmir/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 16:08

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