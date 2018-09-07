SorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmeyen hayvan Ã¼reticileri sÄ±nÄ±ra yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti’nde Hayvan Üreticileri BirliÄŸi üyeleri, arpa ve yeme gelen zamlarÄ± protesto etmek amacÄ±yla 3 gün önce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylemi sürdürüyor. Daha önce TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n binasÄ± önünde traktörlerle gerçekleÅŸtirilen eylemin ardÄ±ndan sorunlarÄ±na çözüm bulunmamasÄ±nÄ± protesto eden üreticiler bu kez de KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rÄ±na yürüdü. Polis üreticilere biber gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±.

KKTC'de Hayvan Üreticileri BirliÄŸi üyeleri, arpa ve yeme gelen zamlarÄ± protesto etmek için önceki gün LefkoÅŸa'da TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± önünde eylem baÅŸlattÄ±. KatÄ±rlarla ve traktörlerle bakanlÄ±k binasÄ± önüne gelen üreticiler, hükümete istifa çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

TarÄ±m BakanÄ± Erkut Åžahali ve Maliye BakanÄ± Serdar DenktaÅŸ ile görüÅŸen eylemciler, zamlarÄ±n geri çekilmesini istedi, ancak sonuç alÄ±namadÄ±.

EYLEM BUGÜN DE DEVAM ETTÄ°

Hayvan üreticileri, bugün de eylemlerini sürdürdü. BakanlÄ±k binasÄ± önünde toplanan üreticiler, sorunlarÄ±na çareyi KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti’nde arayacaklarÄ±nÄ± söyleyerek Ledra Palas SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na doÄŸru yürüyüÅŸe geçti. 'Güney'e güneye' sloganlarÄ± atan üreticiler sÄ±nÄ±ra yakÄ±n bir yerde çevik kuvvet polisleri tarafÄ±ndan durduruldu. Polis, üreticilere biber gazÄ± ile saldÄ±rdÄ±.

Üreticiler saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden bir araya gelip, bu kez de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na yürümek istedi. Ancak polis, bu yürüyüÅŸe de saldÄ±rdÄ±. 'AçÄ±z, ölmeye geldik' sloganlarÄ± atan üreticilerle polis arasÄ±nda zaman zaman sert tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.

Hayvan Üreticileri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Mustafa NaimoÄŸullarÄ±, sorunlarÄ±na Kuzey KÄ±brÄ±s'Ä±n çare bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle güneye yürümeye karar verdiklerini söyledi. Arpa ve yeme yapÄ±lan zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyen NaimoÄŸullarÄ±, eylemlerinin devam edeceÄŸini söyledi. Türkiye'deki yetkililere de seslenen NaimoÄŸullarÄ±, çözüm istediklerini ifade etti. (DHA)

KKTCâ€™de hayvan Ã¼reticileri, zamlar nedeniyle TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ± bastÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 15:56

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