CHP'li BÃ¼lbÃ¼l, yasaklanan Cumartesi Anneleri sergisini Soylu'ya sordu

MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esinde Cumartesi Anneleri sergisinin engellenmesi CHP AydÄ±n Milletvekili SÃ¼leyman BÃ¼lbÃ¼l tarafÄ±ndan TBMM'ye taÅŸÄ±ndÄ±.

CHP AydÄ±n Milletvekili Süleyman Bülbül, Cumartesi Anneleri sergisinin üç yÄ±l önce birçok ilde sergilenmesine karÅŸÄ±n, bu yÄ±l Datça’da sergilenmesine neden izin verilmediÄŸini Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya sordu.

CHP AydÄ±n Milletvekili Süleyman Bülbül, Cumartesi Anneleri ile ilgili MuÄŸla’nÄ±n Datça ilçesinde 1 Eylül'de açÄ±lmasÄ± yasaklanan sergiyi Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya sordu. Soru önergesinde “GözaltÄ±nda KayÄ±plar - Cumartesi Anneleri” isimli kitaptaki fotoÄŸraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bu serginin daha önce Ankara, Ä°stanbul, DiyarbakÄ±r gibi baÅŸka illerde sergilendiÄŸini aktaran Bülbül, “Serginin adÄ±nÄ±n 'GözaltÄ±nda kayÄ±plar-Cumartesi Anneleri' olmasÄ± serginin yasaklanmasÄ±na yeterli mi görüldü” diye sordu. Serginin açÄ±lmasÄ±na hangi gerekçelerle izin verilmediÄŸine yanÄ±t isteyen Bülbül, “Sergide yer alan 37 fotoÄŸraf tek tek incelenmiÅŸ midir? Ä°ncelenen fotoÄŸraflar arasÄ±nda serginin açÄ±lmamasÄ±na gerekçe olarak gösterilen fotoÄŸraflar var mÄ±dÄ±r? Varsa bu fotoÄŸraflar hangileridir ve neden sakÄ±ncalÄ± bulunmuÅŸtur?” sorularÄ±nÄ± sordu. (Ankara/EVRENSEL)

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