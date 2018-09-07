GÃ¼rer: Ã‡iftÃ§iye verilen destekler yandaÅŸ ÅŸirketlere aktarÄ±lÄ±yor

CHP'li GÃ¼rer, Ã§iftÃ§ilerin su kullanÄ±m hizmet bedeli ve tarÄ±msal sulama borÃ§larÄ±nÄ±n tarÄ±msal desteklemelerden tahsil edilecek olmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Çiftçilerin su kullanÄ±m hizmet bedeli ve tarÄ±msal sulamada kullanÄ±lan elektrik enerji borçlarÄ±nÄ±n, tarÄ±msal desteklemelerden tahsil edilecek olmasÄ±na tepki geldi. CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uygulamanÄ±n; devletin, özel ÅŸirketlerin çiftçilerden alacaÄŸÄ±nÄ± zorla tahsil etmesi anlamÄ±na geldiÄŸini belirtti.

Gürer uygulamaya yönelik ÅŸu eleÅŸtiriyi yöneltti: “Devlet, çiftçiye destekleme yapmÄ±ÅŸ gibi görünerek, özel ÅŸirketlerin çiftçilerden olan alacaÄŸÄ±nÄ±n desteklemelerden tahsil edilmesiyle, bu destekler özel ÅŸirketlere aktarÄ±lmÄ±ÅŸ ve yine yandaÅŸlar korunmuÅŸ ve kayrÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor”.

Çiftçiyi sudan mahrum edecek bu uygulamanÄ±n temellerinin, 24 Haziran seçimleri öncesinde, TarÄ±m Orman ve Köy Ä°ÅŸleri Komisyonunda, TBMM’de çÄ±karÄ±lan torba yasa ile atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

KURLAR YÜKSELÄ°RKEN GELEN AÄžIR DARBE

Türkiye’de ekonomik sorunlarÄ±n hat safhaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dövizde yaÅŸanan yükselme ve ekonomik krizin, ülkemizi dönüÅŸü olmayan bir yola sürüklediÄŸini anlatan Ömer Fethi Gürer, “Böyle bir ortamda çiftçi de ekonomik krizden olumsuz etkilendi. Ä°laç, gübre, mazot gibi girdi fiyatlarÄ± önemli ölçüde zamlandÄ±. Büyük maÄŸduriyet yaÅŸayan çiftçiye böyle bir ortamda deÄŸiÅŸik destek paketleri uygulanmasÄ± beklenirken, tam tersi bir tavÄ±rla, çiftçiye ödenen desteklemelerin kesintiye uÄŸratÄ±lacak olmasÄ±, üreticiye vurulan büyük bir darbedir” ifadelerini kullandÄ±.

Gürer, “Özel ÅŸirketler alacaklarÄ±nÄ±n tahsili için dava açmaya bile gerek duymadan, devletin tebliÄŸi ile alacaklarÄ±nÄ± tahsil ediyor. Çiftçiye, üreticiye gösterilmeyen ihtimam özel ÅŸirketlere, büyük holdinglere gösteriliyor” eleÅŸtirisini getirdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 14:20

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